في قلب التحول الوطني الذي تشهده المملكة، تبدو وزارة الداخلية أحد أعمدة التقدم الرقمي، حيث لم تعد الخدمات الأمنية والإدارية حكرًا على المكاتب والانتظار الطويل. بل أصبحت في متناول اليد، بضغطة زر، عبر منصة "أبشر" التي تمثل نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية.

فهي ليست مجرد بوابة إلكترونية، بل قصة نجاح وطنية تُجسد رؤية السعودية 2030 في أبهى صورها، حيث المواطن والمقيم في صدارة الاهتمام، والتقنية في خدمة الإنسان.

وكمواطن يسعد بكل تقدم تحرزه المملكة أرى كل يوم خدمات جديدة تقدمها الوزارة للتيسير على جميع من يعيش تحت سقف السعودية، لا فرق بين مواطن أو مقيم أو زائر، وكان من بين هذه الخدمات ما تم إطلاقه مؤخراً وهي أربع خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة "أبشر"، في حفل أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ودشن الخدمات المشرف على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع.

وشملت الخدمات التي تم إطلاقها: خدمة طلب تغيير الاسم الأول للمواطن، وخدمة توصيل شهادة الوفاة، بالإضافة إلى خدمتي إصدار شهادة وفاة بدل مفقود أو تالف، وطلب تحديث شهادة الميلاد، وهي خدمات يحتاجها الكثيرون وكان الحصول عليها بالسابق يستوجب الكثير من الوقت والمجهود، حتى جاءت هذه الخطوة لتقلل الوقت والجهد على المستفيدين من المواطنين والمقيمين، بما يرفع من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة عبر الأحوال المدنية.

ولا يعني هذا أن هذه الخدمات هي فقط ما تقدمه المنصة، لكن أشرت إليها كونها الأحدث في منظومة الخدمات المقدمة، فمنصة "أبشر" صارت الواجهة الرقمية الرسمية لوزارة الداخلية، وتُعد من أكبر المنصات الحكومية في المنطقة، حيث تخدم ملايين المستخدمين، وتوفر خدمات إلكترونية تغطي مختلف قطاعات الوزارة.

والملاحظ أن الوزارة لا تكتفي بما تحققه منصة أبشر من نجاحات بل تطلق مبادرات جديدة لبناء كوادر وطنية مؤهلة لقيادة العمل داخلها وداخل الوزارة، ومن ذلك مبادرة جديدة بعنوان "أبشر طويق" في ديسمبر 2025؛ تهدف إلى تمكين وتأهيل أكثر من 30 ألف مستفيد ومستفيدة بمختلف مناطق المملكة، لبناء كوادر وطنية متميزة في مجالات التقنية والتحول الرقمي، وتشمل المبادرة "هاكاثون أبشر طويق" والذي يعد الأول من نوعه وبجوائز تصل إلى مليون ريال، إلى جانب أكثر من 80 برنامجًا احترافيًا بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال التقني، إضافة إلى تحدٍّ برمجي تنافسي عبر منصة أكاديمية طويق للتحديات.

وهذه المبادرة تأتي ضمن عدد من المبادرات التي تضمها أجندة "مؤتمر أبشر 2025" والذي تنطلق فعالياته خلال يومي 18 و19 ديسمبر المقبل بمدينة الرياض، ويجسد ريادة المملكة بمجال الحكومة الرقمية، ويُبرز أحدث الابتكارات الوطنية في التحول الرقمي، بما يعزز مكانة المملكة العالمية في هذا المجال.

بفضل الله مع "أبشر" أصبحت الإجراءات الحكومية تجربة ذكية وسلسة؛ ومنصة تُجسد التمكين الرقمي، وتُعزز من كفاءة الأداء الحكومي، وتُسهم في رفع جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.