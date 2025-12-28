«أتاكُمْ أهلُ اليمَن، هُم أرَقُّ أفْئدَةً وأَلْيَنُ قُلُوباً، الإيمانُ يَمانٍ والحِكْمَةُ يَمانِيَّةٌ». وفي رواية أخرى: «الفقهُ يَمانٍ، والحكمةُ يمانيَّةٌ».

هذا النصّ النَّبوي الكريم من أشهر المفاخر التي يُمدح بها أهل اليمَن، وردت في «صحيح البخاري»، وغيره، وعلى هذا النصّ استند وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في تعليقه المنشور على حسابه في منصّة «إكس»، قبل يومين من الأزمة اليمنية الحاصلة في الجنوب اليوم. وذلك حين كتب: «حان الوقت للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحسّاسة لتغليب صوت العقل و(الحكمة) والمصلحة العامّة ووحدة الصف، بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية-الإماراتية لإنهاء التصعيد».

وفي بيانٍ سابق لوزارة الخارجية السعودية قبل ذلك جدّدتِ المملكة موقفَها بأنَّ «القضية الجنوبية قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، ولن تُحلّ إلا عبر حوار يجمع الأطراف اليمنية كافّة على طاولة واحدة، ضمن مسار سياسي شامل يضمن الحل الشامل في اليمن».

قال العلَّامة ابن القيّم في تعريف الحِكمة: «فِعلُ ما ينبغي، على الوجهِ الذي ينبغي، في الوقتِ الذي ينبغي».

نعم قضيّة الجنوب عادلة وتاريخية وشرعية، لكنّ الحلّ يكون عبر الوقت الصحيح على الوجه الصحيح، وترجمة ذلك عملياً هي التراجع للخلف قليلاً حتى تنتهي هذه الأزمة المزعجة، ويعود النفَس الهادئ إلى رئة الحال اليمَني، ويُعاد تصويب الجهود نحو وِجهتها الصحيحة، وهي تخليص اليمن من الخطر الحوثي، وأيضاً خطر «القاعدة» و«داعش» وأمثالهما، أو بكلمة واحدة، تخليص اليمن من المشاريع الفكرية والسياسية الملغومة والعابرة للحدود التي تتصل بشبكات عالمية وقوى دولية.

يتمتّع اليمنُ بسواحل استراتيجية ومعابر بحرية دولية للتجارة والعبور، وفي داخله تنوّعٌ يُمكن البناءُ عليه لصالح الإنسان اليمني، ولصالح جواره، ألم يُوصف من قبلُ بأنّه اليمن السعيد؟!

لدى اليمن عناصر امتياز كثيرة، لكنّها -للأسف- مُعطّلة، بسبب تتابع الحروب والفِتن وضعف الإرادة الوطنية الجامعة، وتفرّق القوم ذات اليمين وذات الشمال.

جيران اليمن، وفي مقدمتهم السعودية، يريدون الاستقرار والازدهار له، وهذا عكس «الهراء» الذي يقوله بعض أنصار نظرية المؤامرة وشيطنة السعودية، فوجود الدولة التي تشغل الركن الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية، ذات التاريخ العريق، والحاضر المأزوم، والمستقبل الموعود بالفُرص، أمرٌ حسَن وطيّب وحَميد، لأهل اليمن وجيران اليمن، بل للعالم أجمع، لأن شرايين التجارة البحرية تمرّ عبر اليمن (باب المندب وخليج عدن وبحر العرب).

من الخير اليوم لأهل الجنوب الإصغاء للدعوات الصادقة، بالرجوع إلى الحكمة وإعمال «الفقه» الحكيم، والتراجع عما جرى في حضرموت والمهرة، ولا يعني ذلك «شطب» قضية الجنوب، على العكس ربما يعني ذلك إعادة تفعيل الحوار اليمني-اليمني للوصول إلى كلمة سواء، وتخليص اليمن قبل ذلك أو في أثناء ذلك، من الخطر الحوثي... الأكبر. ذلك هو منطق «الحِكمة».