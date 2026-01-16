عثمان بن حمد أباالخيل

الذوق العام لا يقتَصرْ على فئة من الناس دون غيرها أو منطقة دون غيرها أو دولة دون غيرها، فالذوق العام موجود، حيث يوجد الإنسان لكِنه يتنوَّع ويتلوَّن حسب رقي وتقدم وحضارة الإنسان. الإنسان بطبعة يتذوَّق الجمال ويدرك معانيه ويبحث عنه في خلقة الله وفي مظاهر الطبيعة. والذوق العام لا يدرّس في المدارس ولا في الجامعات، بلْ هو جزء من البيئة التي يعيش بها الإنسان. تصرفات وأقوال وأفعال يقوم بها الإنسان تدل على حرصه على الذوق العام ومدى قبوله بفكرة الذوق العام. للتذكير ببعض المخالفات والتصرفات الخادشة للحياء، ورفع صوت الموسيقى في الأحياء وتشغيلها وقت الأذان والإقامة، وترك مخلفات الحيوانات الأليفة، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن والمعاقين، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة، وارتداء اللباس غير اللائق بحسب طبيعة المكان، أو ملابس تحمل عبارات أو صورًا خادشة أو مثيرة للعنصرية. التقيد بقائمة الذوق العام دليل على التوجه العام للمثالية في حياتنا، ديننا الإسلامي يحدثنا عن الذوق العام يقول النبي صلى الله عليه وسلم (إياكم والجلوس بالطرقات، إذ أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه: غضّ البصر، وكفّ الأذى، وردّ السّلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إماطة الأذى عن الطريق صدقة). هناك نصوص كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية تدعو المسلمين إلى تحرِّي الذوق والتعامل به ومراعاته في جميع شؤونهم ومعاملاتهم.

لتذكير نفسي والآخرين بالأماكن التي نصَّت عليها لائحة المخالفات وهي الأسواق والمجمعات التجارية، الفنادق، المطاعم والمقاهي، المتاحف والمعارض، المسارح ودور السينما ودور العرض، الملاعب، المنشآت الطبية والتعليمية، الحدائق والمتنزهات، الأندية، الطرق والممرات، الشواطئ، وسائل النقل المختلفة وغيرها. للتذكير للإبلاغ عن مخالفات الذوق العام يمكنك استخدام منصة إيفاء (المنصة الوطنية للمخالفات) أو أبشر عبر النفاذ الوطني الموحّد أو منصة كلنا ذوق التابعة للجمعية السعودية للذوق العام ورؤيتها هي (سنجعل الذوق العام منهج حياة لمجتمعنا في سلوكياته وتعاملاته) ورسالتها (جمعية سعودية تهدف لإيجاد بيئة مجتمعية راقية تمتاز بالذوق في جميع التصرفات والتعاملات لجوانب الحياة المختلفة، استنادًا إلى القيم الدينية والمعايير الاجتماعية؛ وذلك من خلال تفعيل دور المجتمع عن طريق التأثير الإيجابي وتعزيز القيم بنشر ثقافة ومفهوم الذوق العام). وجهات حكومية أخرى. (العلم غايته الحقيقة ووسيلته الفكر وأداته المنطق، والفن غايته الجمال ووسيلته الشعور وأداته الذوق) الشيخ علي الطنطاوي -رحمه الله. جهات لها تأثر على الوعي العام والإرشاد في تعزيز ثقافة الذوق العام منها وسائل الإعلام لها دور محوري في نشر قيم الذوق العام، وزارة التعليم، الأندية الرياضية، المساجد خصوصاً في خطب يوم الجمعة، القنوات الفضائية وجهات أخرى، رسوم مخالفات الذوق العام تتراوح ما بين 50 إلى 6000 ريال هل هناك إحصائية بعدد المخالفات وإجمالي الرسوم التي حصِّلت خلال عام 2024.

همسة

(غرس قيم الذوق العام في نفوس الأطفال في المرحلة الابتدائية عن طريق المعلمات والمعلمين).