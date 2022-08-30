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نيويورك: على مدار مسيرة امتدّت أكثر من ربع قرن، كانت أزياء أسطورة كرة المضرب الأميركية سيرينا وليامس لافتة للنظر على غرار مستوياتها الرائعة في ملاعب الكرة الصفراء.

بعد ارتدائها ما لا يقلّ عن 400 ماسة في شعرها، عصابة رأسها، فستانها الأسود وحذائها الرياضي خلال تخطيها المونتينيغرية دانكا كوفينيتش في الدور الأول من بطولة فلاشينغ ميدوز التي ستكون على الارجح الأخيرة في مسيرتها، تلقي وكالة فرانس برس نظرة على أفضل 10 أزياء ارتدتها حاملة لقب 23 بطولة كبرى.

2002 بذلة القطة

عندما أحرزت لقبها الثاني في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2002، كانت ترتدي بذلة القطة (كاتسوت) من الليكرا اللصيقة بالجسم.

سيطر ذلك على أجزاء كبيرة من مؤتمرها الصحافي في الدور الأول، حيث شعر بعض المراسلين بالارتباك.

"ملابس رائعة. هل تأتي مع زعانف، وقناع وأنبوب تنفس؟".

ردّت سيرينا "بالطبع لا. هي أكثر بذلة القطة. ليست بذلة غطس. بذلة الغطس لها أكمام طويلة وعادة ما تكون أطول وأكثر سماكة".

تابعت "هي مصنوعة من الليكرا. من المفترض أن توحي من بعيد بانها مصنوعة من الجلد. لكنها من الليكرا لانها تلتصق بالجسم. إذا لم يكن شكل جسمك لائقاً فهي ليست الملابس المناسبة".

2004 زهرٌ في باريس

ظهرت سيرينا في رولان غاروس 2004 بزي زهري من قطعتين صمّمته شركة نايكي.

برز حرف أس S على عصابة رأسها، بينما كشف قميصها العلوي عن زر على بطنها.

2004 فتاة دراجة نارية بالجلد الأسود

كانت معضلة وليامس إذا كان سيُسمح لها بخوض بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بحذاء يصل الى الركبة بدلا من أحذية التنس الاعتيادية.

قالت قبل انتزاعها "يمكنك ارتداءها وأنت تلعب، أنا متأكدة من ذلك".

تابعت "المظهر متمرّد، عندما أكون حقاً متمرّدة. أقوم بأشياء مختلفة مع الأسود والأزرار. أنا مجرّد متمرّدة. لذا يجب أن ابدا بشيئ مثل +سيرينا متمرّدة بلا سبب+".

2005 ماكينة خضراء

وُصف هذا الزي بالـ"أخضر نيون". ارتدت سيرينا زياً متعدّد الألوان مع جوارب تصل إلى الركبة في بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن عام 2005.

ترك فستانها انطباعاً هائلاً "انه متدفّق للغاية وشفّاف للغاية. لم يكن مناسباً أن يكون أقصر. أحببت كيف كان يطير إلى أعلى وينخفض".

2008 معطف أبيض

خسرت سيرينا نهائي ويمبلدون 2008 أمام شقيقتها الكبرى فينوس، لكنها بعثت برسالة لدى وصولها إلى الملعب الرئيس مطلع البطولة وهي ترتدي معطفاً أبيض اللون.

شرحت "لا أعتقد انه سيحميني من المطر، لكن نأمل ذلك دوماً. أحبّ كثيراً المعاطف الواقية من المطر".

2014 منحنيات النمر

نمر وردي في المباريات النهارية وأسود في الليلية خلال بطولة الولايات المتحدة 2014. أطلقت عليه شركة نايكي "الفستان الشرس لسيرينا".

قالت زميلتها اللاعبة الروسية إيلينا فيسنينا لصحيفة "يو اس ايه توداي": "تحاول اظهار منحنياتها. هذا أمر جيّد. تظهر أجمل جزء من جسمك وتغطي أجزاء أخرى لا تريد اظهارها. حقاً تبدو سيرينا جيدة بهذا الزي".

2018 بطلة خارقة أم محاربة؟

واحدة من أكثر ملابسها إثارة للجدل كانت بذلة القطة السوداء في رولان غاروس 2018.

شرحت "أشعر باني محاربة في داخلها، أميرة محاربة من واكاندا"، في إشارة إلى فيلم النمر الأسود، "أردت دوماً أن أكون بطلة خارقة".

مع ذلك اتخذ الاتحاد الفرنسي للتنس نظرة قاتمة تجاهه، وفرض حظراً عليه في منافسات مستقبلية. قال رئيس الاتحاد برنار غيوديتشيلي "يجب على المرء احترام اللعبة والمكان".

2018 توتو في التنس

بعد حظر رولان غاروس، ظهرت الأميركية في فلاشينغ ميدوز بفستان "توتو" أسود لراقصات الباليه. الجزء العلوي كان له كمّ طويل بينما اليد اليمنى كانت بدون أكمام.

قالت "من السهل اللعب به. هناك نوع من الانسيابية في اليد المحرّرة (من الأكمام). من السهل اللعب في التوتو لاني جرّبت ذلك من قبل. كان الأمر ممتعاً".

2021 تحيّة إلى فلو جو

في ملبورن بارك، ارتدت لوناً زاهياً بالأحمر، الزهري والأسود من قطعة واحدة، مع تغطية للقدم اليمنى فقط.

كانت تحية، بحسب قولها، للعداءة الراحلة فلورنث غريفيث جونيور حاملة الرقم القياسي العالمي في سباق 100 م.

شرحت عن مواطنتها التي توفيت عن 38 عاماً "كانت فلو جو عداءة رائعة، رياضية رائعة خلال نشأتي. كان رائعاً رؤية ازيائها المتغيّرة".

2021 ذيل أبيض

ظهرت في ويمبلدون بذيل فستان أبيض قابل للإزالة.

لكن هذا الزي لم يُحفر في الأذهان طويلاً، لانها أجبرت على الانسحاب من مباراتها في الدور الأول أمام البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش لاصابة بساقها اليمنى بعد ستة أشواط فقط.