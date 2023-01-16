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لوس انجليس: بات ليبرون جيمس الأحد ثاني لاعب فقط في تاريخ دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين يتجاوز عتبة الـ38 ألف نقطة في مسيرته، لكن ذلك لم يجنّب لوس أنجليس ليكرز خسارته الثالثة تواليًا عندما سقط 113 112 على أرضه ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

ويحتل "الملك" المركز الثاني خلف أسطورة ليكرز الاخر كريم عبد الجبار الذي يتصدر هدافي الدوري مع 38387 نقطة، ومن المتوقع أن يتجاوزه جيمس في الاسابيع المقبلة.

أحرز ليبرون 35 نقطة، 10 تمريرات حاسمة و8 متابعات، متجاوزًا حاجز الـ38 ألف في الربع الاول، وسط تصفيق من الجماهير واللاعبين.

ولكن بعد نهاية المباراة بخسارة ليكرز بعد أن قاد الكاميروني جويل إمبيد سيكسرز للفوز مع 35 نقطة و11 متابعة، لم يكن ليبرون في مزاج التفكير بإنجازه التاريخي.

ردًا على سؤال حول ما حققه، لم يُعر اهتمامًا وعلّق على خيبة فريقه "إنه أمر محبط أن نصل الى هذه المواقف ولا نحقق الفوز. حرمناهم من فرصة أخيرة وحصلنا على فرصة أخيرة للفوز ولكن لم نحقق ذلك"، بعد أن أخفق راسل وستبروك في محاولة مع نهاية المباراة لليكرز.

في شيكاغو، قاد المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش مع 43 نقطة بولز للفوز على ضيفه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب 132 118.

وتغلب دنفر ناغتس، متصدر المنطقة الغربية، على ضيفه أورلاندو ماجيك 119 116 بقيادة الصربي نيكولا يوكيتش الذي سجل ثلاثية حاسمة قبل 1.2 ثانية من النهاية.

أحرز يوكيتش الـ"تريبل دابل" الثانية عشرة هذا الموسم مع 17 نقطة، 10 متابعات و14 تمريرة حاسمة.

سجل جوليوس راندل 42 نقطة هي الاعلى له هذا الموسم ليقود نيويورك نيكس للفوز الثالث تواليًا وجاء على حساب ديترويت بيستونز 117 104.