إيلاف من دمشق: أفادت وسائل إعلام سورية، الإثنين، بتكليف ميساء صابرين بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب.

وكانت صابرين وهي حاصلة على ماجستير ودكتوراه في المحاسبة، تشغل منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي سابقا، منذ أكتوبر 2018.

كما كانت تشغل منصب رئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضو مجلس إدارة “سوق دمشق للأوراق المالية” ممثلة عن المصرف المركزي، منذ ديسمبر 2018.

والجمعة، أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية، تعيين عائشة الدبس مسؤولة عن مكتب شؤون المرأة، وهي أول سيدة تشغل منصبا رسميا في الإدارة السورية الجديدة.