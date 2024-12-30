تنوعت الأحداث التي أثارت تفاعلاً كبيراً من جانب قراء موقع بي بي سي نيوز عربي ومتابعي منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال عام 2024، إذ شملت حروباً وصراعات مروعة وقصصاً إنسانية مؤثرة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى قضايا مهمة مرتبطة بصحتنا وبشؤون المرأة، إلى جانب فعاليات رياضية مثيرة.

فخلال الأشهر الماضية، تناولنا الكثير من الموضوعات التي أثارت اهتمامكم، وصحبتها نقاشات ثرية عبر منصاتنا الرقمية، مثل الإطاحة المفاجئة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد والحروب في غزة ولبنان والسودان والفوز التاريخي لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والجدل الواسع الذي صاحب مشاركة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، فضلا عن موجة القلق من انتشار جدري القرود والمخاوف المرتبطة بالتغير المناخي مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى قياسي جديد.

نستعرض في ما يلي أبرز هذه التطورات التي كانت محوراً لتفاعل الملايين من متابعينا حول العالم، وأثارت تساؤلات لديهم خلال الأشهر الماضية. كما نسلط الضوء على القضايا التي ستظل مؤثرة خلال العام الجديد.

سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد

بعد اندلاع ما يُعرف بـ"انتفاضات الربيع العربي" في عام 2011، ظل الرئيس السوري بشار الأسد متشبثاً بالسلطة رغم الحراك المسلح المناهض لحكمه الذي تسبب في انقسام البلاد إلى مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية وأخرى تديرها مجموعات مسلحة مختلفة.

وفي الأسابيع الأخيرة من العام 2024، بدأت فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوماً على مناطق سيطرة القوات التابعة للأسد، لتنتزع السيطرة على مدن استراتيجية، وصولاً إلى العاصمة دمشق التي فر منها الأسد ليلوذ بحليفته روسيا.

وأثارت هذه التطورات اهتماماً واسعا حول العالم بسبب الانهيار المفاجئ لحكم عائلة ظلت مسيطرة على مقاليد الأمور في سوريا على مدار عقود طويلة، وصعود قادة جدد يتزعمهم "أبو محمد الجولاني" الذي أضحى يُعرف باسمه الحقيقي، أحمد الشرع، وسط تركيز على مصير من تعرضوا للقمع خلال حقبة الأسد، ولاسيما في سجن صيدنايا.

EPA بشار الأسد فر إلى روسيا مع تقدم مسلحي المعارضة صوب العاصمة السورية دمشق

وكانت مقابلة بي بي سي مع أحمد الشرع في أواخر ديسمبر/كانون الأول من أبرز ما شاهده جمهورنا على موقع يوتيوب خلال عام 2024، إذ جذبت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر هذه المنصة وحدها في غضون أيام قليلة.

فرغم الترحيب الواسع بإنهاء حقبة الأسد في سوريا، توجد شكوك كبيرة إزاء القادة الجدد. ولا تزال هيئة تحرير الشام التي يتزعمها الشرع على قوائم "الإرهاب" لدى الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

كما أثار ظهور علم شبيه بعلم حركة طالبان الأفغانية إلى جانب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية محمد البشير تساؤلات كثيرة بشأن نهج مَن يستحوذون على السلطة حالياً. وعليه، ستكون أفعال الشرع ورفاقه خلال الأشهر القليلة المقبلة مؤشراً على مستقبل بلد يجمع مزيجا معقدا من المجموعات العرقية والطوائف الدينية.

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مقتل حسن نصر الله ويحيى السنوار وإسماعيل هنية

مع بداية عام 2024، كانت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة تستحوذ على العناوين، ليتواصل التفاعل الكبير من جانب الملايين من متابعينا على مختلف المنصات على مدار الأشهر اللاحقة، مع استمرار ويلاتها وسقوط عشرات الآلاف من القتلى وتعذر التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح عشرات الرهائن المحتجزين حتى الآن.

وفي يوليو/تموز الماضي، قُتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس خلال زيارته للعاصمة الإيرانية طهران. وفي وقت لاحق، قالت إسرائيل إنها كانت وراء قتل هنية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قتل الجيش الإسرائيلي، في تبادل لإطلاق النار جنوبي قطاع غزة، يحيى السنوار، المتهم الرئيسي بالتخطيط لهجمات حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي خلف هنية في قيادة الحركة.

وكان لانتشار الصور والمشاهد المرتبطة بقتل السنوار ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

Reuters متظاهرون يرفعون صور حسن نصر الله وإسماعيل هنية ويحيى السنوار

ومع استمرار الاشتباكات بين جماعة حزب الله، والجيش الإسرائيلي عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل، قبل أن تتحول المعارك إلى حرب فعلية في الشهور الأخيرة من العام.

وفاجأت إسرائيل الجماعة المدعومة من إيران بسلسلة من الهجمات التي أسفرت عن مقتل معظم قياداتها، وعلى رأسهم زعيمها حسن نصر الله الذي قتل في سبتمبر/أيلول الماضي.

ورغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر/تشرين الثاني، لا تزال الحرب دائرة في قطاع غزة. وحتى إذا تم التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس، ستظل الأزمة الإنسانية في القطاع قائمة وسط غموض بشأن مستقبله بعد الحرب.

لمزيد من التفاصيل عن الحرب في غزة ولبنان

مخاوف من حرب بين إسرائيل وإيران

على وقع المعارك في غزة ولبنان، شهدنا تصعيدا غير مسبوق بين إيران وإسرائيل، ولاسيما بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني في هجوم على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق في أبريل/نيسان ومقتل هنية في طهران بعد أشهر قليلة.

وبعدما استهدفت طهران الأراضي الإسرائيلية بمئات من الصواريخ والطائرات دون طيار في الأسابيع التالية لهجوم القنصلية، ثم مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول، تصاعدت المخاوف من اندلاع حرب مباشرة بين البلدين، لكن ذلك لم يتحقق حتى الآن، على الأقل.

Getty Images شهد عام 2024 تصعيدا كبيرا بين إسرائيل وإيران

وجاء تقرير أعددناه عن هذه التطورات على رأس أكثر موضوعات موقع بي بي سي نيوز عربي قراءة خلال العام الماضي، إذ جرى تصفحه أكثر من 5 ملايين مرة.

وفي المرحلة الحالية، على الأقل، يبدو أن الجانبين اتجها إلى نوع من التهدئة في التصعيد، دون رغبة في الدخول في حرب مباشرة.

لكن إيران، التي فقدت رئيسها المحافظ إبراهيم رئيسي فجأة في حادث تحطم طائرته في مايو/أيار الماضي، خسرت أيضاً نظاماً حليفاً في سوريا بسقوط حكم بشار الأسد، وتلقت جماعة حزب الله اللبنانية الموالية لها ضربات موجعة قد لا تتعافى منها في أي وقت قريب.

لمزيد من التفاصيل عن التصعيد بين إسرائيل وإيران

دونالد ترامب رئيساً، مرة أخرى، بعد محاولتي اغتيال

كانت صورة دونالد ترامب والدماء على وجهه بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في يوليو/تموز الماضي من الصور الاستثنائية التي التقطتها عدسات المصورين في عام 2024.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نجح ترامب في إلحاق الهزيمة بنائبة الرئيس كامالا هاريس، التي نافسته في الانتخابات الرئاسية بعدما اضطر الرئيس الحالي جو بايدن إلى الانسحاب من السباق.

Getty Images تعرض دونالد ترامب لمحاولة اغتيال في يوليو/تموز الماضي

ومع أن ترامب، الذي نجا من محاولة اغتيال ثانية في سبتمبر/أيلول، كثيراً ما استحوذ على العناوين الرئيسية أثناء ولايته الأولى وبعد خروجه من البيت الأبيض إثر خسارته في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، فقد اتسم السباق الرئاسي الأخير بعناصر إثارة درامية جعلت الرئيس المنتخب على رأس عناصر البحث على موقع غوغل خلال عام 2024. كما كانت تطورات الانتخابات من أبرز ما تابعه الناس في شتى أنحاء العالم.

ومع عودة ترامب الوشيكة إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، ثمة حالة من الترقب لما سيفعله خلال ولايته الثانية، لاسيما على ضوء تصريحاته المثيرة للجدل، مثل تهديده بتنفيذ أكبر عملية ترحيل لمهاجرين غير مسجلين في تاريخ الولايات المتحدة وباستعادة السيطرة على قناة بنما وتحذيره من عواقب خطيرة قد يشهدها الشرق الأوسط إذا لم يُطلق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

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أزمة إنسانية كارثية مع استمرار الحرب في السودان

خلال عام 2024، استمرت معاناة السودانيين تحت وطأة الصراع الدامي الدائر بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وأجبرت المعارك التي ستدخل عامها الثالث في أبريل/نيسان المقبل، قرابة 11.5 مليون سوداني على ترك ديارهم بحثاً عن ملاذ آمن، من بينهم أكثر من 3 ملايين اضطروا للفرار إلى بلدان مجاورة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن نزوح حوالي 5 ملايين طفل، بالإضافة إلى الإعلان عن تسجيل مجاعة في مخيم في دارفور يؤوي مئات الآلاف من المهجرين.

Getty Images نزح الملايين من السودانيين من جراء النزاع المستمر

ومع انشغال العالم بحرب غزة، وما صحبها من اشتعال للمعارك في لبنان، وما أعقب ذلك من تطورات في سوريا، يبدو أن الجمود يكتنف المحاولات الرامية إلى تسوية النزاع السوداني.

وتحذر هيئات دولية من التكلفة المروعة لهذه الحرب التي تؤججها إمدادات أسلحة من دول عدة لطرفي النزاع.

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وفاة المئات في موسم الحج

في يونيو/حزيران، توفي المئات خلال موسم الحج بسبب درجات الحرارة المرتفعة، ما أثار تفاعلاً كبيراً في دول عربية وإسلامية.

وكانت النسبة الأكبر من الوفيات من الحجاج المصريين. وعلى إثر ذلك، ألغت السلطات المصرية تراخيص العديد من الشركات السياحية التي كانت تتولى تنظيم رحلات الحج.

Getty Images تُوفي المئات أثناء أداء مناسك الحج لهذا العام، معظمهم لأسباب مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة

وفي غضون ذلك، أفاد خبراء بأن صيف عام 2024 كان الأكثر سخونة على الإطلاق في العالم، مع توقعات بأن تصبح موجات الحر أكثر تكراراً وأشد وطأة بسبب تبعات الاحتباس الحراري.

ولذا، كانت الأخبار عن موجات الحر الشديدة في مقدمة الموضوعات التي حظيت بالاهتمام في مختلف أنحاء العالم، بحسب موقع غوغل.

المزيد من القصص عن تأثير موجات الحر علينا

الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وأولمبياد باريس

أصبحت الرياضية الجزائرية إيمان خليف من أبرز الشخصيات التي جذبت الاهتمام عالمياً خلال عام 2024، وظهرت بشكل لافت على محركات البحث مع فوزها بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها باريس في يوليو/تموز وأغسطس/آب، وسط جدل بشأن أهليتها للمشاركة في منافسات السيدات.

ولم يقتصر الأمر على الحديث عن الجوانب الرياضية أو النقاشات العلمية بشأن كيفية تحديد جنس الرياضية، إذ أسهمت تعليقات من جانب سياسيين وشخصيات بارزة، مثل دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، في إثارة حملات ضد خليف.

في المقابل، انبرى فريق آخر في الدفاع عنها، كما شهدت مدن جزائرية احتفالات كبيرة بعد الإعلان عن فوزها بالميدالية الذهبية لوزن أقل من 66 كيلوغراماً للسيدات في أولمبياد باريس.

Getty Images إيمان خليف حصلت على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024

ورغم مرور أشهر على انتهاء الأولمبياد، لا يزال الجدل من حين لآخر بشأن قضية إيمان خليف.

واتخذت خليف إجراءات قانونية ضد أشخاص علقوا على مشاركتها في منافسات السيدات في أولمبياد باريس، بحسب اللجنة الأولمبية الدولية التي أعربت عن حزنها إزاء الإساءات التي تتعرض لها الملاكمة الجزائرية، التي تبلغ من العمر 25 عاما.

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جدري القرود يثير القلق حول العالم

رغم أن البشرية عرفت جدري القرود لأول مرة في عام 1970، أثار تسجيل حالات إصابة به في دول عدة خلال الأشهر الماضية مخاوف واسعة حول العالم، ومعه اكتظت محركات البحث بتساؤلات عن أعراض المرض وأماكن انتشاره.

Reuters تضررت أفريقيا بشدة من الانتشار السريع لجدري القرود في عام 2024

وفي يوليو/تموز، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية بسبب الارتفاع في عدد الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالمرض.

ووزعت الملايين من جرعات اللقاح المضاد لجدري القرود إلى المناطق الأكثر تضررا في شرق ووسط أفريقيا للمساعدة على احتواء انتشار المرض.

اقرأ المزيد عن المرض وسبل الوقاية منه

إصابة كيت ميدلتون بالسرطان

مَثّل إعلان كيت ميدلتون، قرينة ولي العهد البريطاني الأمير ويليام، إصابتها بالسرطان في مارس/آذار الماضي صدمة للكثيرين حول العالم، لاسيما أنه جاء بعد فترة قصيرة من إعلان الملك تشارلز الثالث عن إصابته بالسرطان.

BBC Studios الأميرة كيت ميدلتون في مقطع فيديو أعلنت فيه عن إصابتها بالسرطان

وقد كانت أميرة ويلز من أبرز الشخصيات على محركات البحث في مختلف أنحاء العالم خلال الأشهر الماضية، بحسب موقع غوغل.

وبعد الإعلان عن اكتمال العلاج الكيميائي لميدلتون في سبتمبر/أيلول، وصفت أميرة ويلز رحلتها مع السرطان بأنها "معقدة ومخيفة"، ثم بدأت العودة تدريجيا إلى المشاركة في الفعاليات العامة.

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