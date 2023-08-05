روما: أعلن حارس المرمى الدولي السابق جانلويجي بوفون السبت أنه تولّى منصباً مع المنتخب الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان اعتزاله.

وعُيّن بوفون رئيساً للوفد الإيطالي، وسيعمل تحت قيادة مدرب الـ"أتزوري" روبرتو مانشيني.

وقال بوفون السبت إن "القميص الأزرق جزء من حياتي. سأضع نفسي تحت تصرف روبرتو مانشيني والمجموعة، وسأخطو بخفة".

وأضاف أنه "مع إيطاليا، ليست الجائزة هي المهمة بل الاستثمار والتضحيات والتوافر".

يومٌ عظيم

ووصف الاتحاد الإيطالي للعبة الحدث بأنه "يوم عظيم لإيطاليا"، لأن "جيجي سيعود للوطن".

تُوّج بوفون الذي يُعدّ من أفضل حراس المرمى في التاريخ، مع منتخب بلاده بطلاً للعالم في 2006 وأحرز لقب الدوري الإيطالي عشر مرات مع يوفنتوس.

وبوفون العائد قبل سنتين إلى نادي بداياته بارما، المنافس حالياً في الدرجة الثانية، يُعدّ أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى (657).

أحرز مع بارما (1995 2001 و2021 2023) لقب كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ راهناً) عام 1999.

ومع يوفنتوس (2011 2018، 2019 2021)، خطف عشرة ألقاب في سيري أ، دون تمكنه من رفع لقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث مباريات نهائية أعوام 2003، 2015 و2017.

وفي مروره الوجيز مع باريس سان جرمان عام 2019، أحرز لقب الدوري الفرنسي، لكنه ودّع مبكراً معه من دوري الأبطال.