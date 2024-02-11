ابوظبي: توّجت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة أولى الأحد بلقب دورة أبو ظبي لكرة المضرب (500) بفوزها السهل على الروسية داريا كاساتكينا السابعة 6 1 و6 4.

وهو اللقب السابع لريباكينا، المصنفة خامسة عالمياً وبطلة ويمبلدون عام 2022، في مباراتها النهائية السادسة عشرة في مسيرتها، والثاني هذا العام بعد فوزها بدورة بريزبين الأسترالية.

وكانت الكازاخستانية خرجت من الدور الثالث في النسخة الأخيرة من بطولة أستراليا، باكورة بطولات غراند سلام، بعدما وصلت إلى المباراة النهائية العام الماضي.

وهي المواجهة النهائية الخامسة بين ريباكينا وكاساتكينا، لتتقدم الأولى 3 2. يعود اللقاء الأخير بينهما قبل أبوظبي إلى ربع نهائي دورة مونتريال العام الماضي حين فازت ريباكينا 5 7 و7 5 و7 6 (10 8).

ولم تتخلّ ريباكينا سوى عن شوط واحد أمام منافستها في المجموعة الأولى التي حسمتها في 25 دقيقة. كما استفادت من ضعف إرسال الروسية (38.5 في المئة من النجاح في الإرسال الأول و5 أخطاء مزدوجة). وكانت المجموعة الثانية أكثر حدة، حيث احتاجت ريباكينا إلى كسر إرسال و46 دقيقة للحسم والفوز بالمباراة.

في المقابل، بلغت كاساتكينا، المصنفة 14 عالمياً، النهائي الثاني لها هذه السنة، بعد أديلايد الأسترالية الشهر الماضي، لكنها فشلت في إحراز لقبها الأول منذ 2022.