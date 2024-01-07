بريزبين (أستراليا) : سحقت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية 6 0 و6 3 وأحرزت لقب دورة بريزبين الاسترالية لكرة المضرب (500) التي تشكل تحضيراً لأولى البطولات الأربع الكبرى.

وثأرت ريباكينا لخسارتها أمام سابالينكا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي (6 4 و3 6 و4 6)، وأحرزت لقبها السادس في مسيرتها قبل أسبوع على انطلاق النسخة الحالية من البطولة الأسترالية.

كما أنهت ريباكينا لمنافستها سابالينكا سلسلة من 15 فوزا توالياً على الأراضي الاسترالية والتي كانت قد بدأتها العام الماضي بفوزها بلقبي أديلايد ثم أستراليا المفتوحة.

وفرضت ريباكينا هيمنتها المطلقة على المباراة ففازت بالاشواط الثمانية الاولى، وانهت المجموعة الاولى بـ 24 دقيقة فقط ولم تخسر سوى ثلاث نقاط على ارسالها.

وردت سابالينكا في المجموعة الثانية، بكسر ارسال منافستها عندما كانت تتأخر 0 2، إلا أنها عادت لتخسر ارسالها من دون أن تتمكن من قلب المعادلة.

قالت ريباكينا (24 عاما) الفائزة ببطولة ويمبلدون عام 2022 مثنية على منافستها بعدما حسمت المباراة في ساعة و13 دقيقة "على الرغم من النتيجة، من الصعب دائماً اللعب ضدك، ندفع بعضنا البعض للتطور وهذا أمر رائع".

وقدّمت ريباكينا مستوى رائعاً في بريزبين، حيث أمضت 3 ساعات و40 دقيقة فقط على الملعب في مبارياتها الأربع التي خاضتها خلال أسبوع.

وبدورها، أشادت سابالينكا (25 عاماً) بالفائزة، وقالت مبتسمة "شكرا لمنحي ثلاثة أشواط". وتابعت "لقد كان أسبوعاً رائعاً، بالطبع كنت أود أن أنهيه بشكل مختلف، وآمل في أن تكون الأمور أفضل في بطولة أستراليا المفتوحة".

وهو اللقب الثالث لريباكينا على الأراضي الصلبة والاول لها منذ فوزها على سابالينكا بالذات في دورة إنديان ويلز العام الماضي. وفازت بلقب دورة روما 1000 على الأراضي الترابية. كما انه اللقب الثاني لها في استراليا بعد تتويجها في دورة هوبرت عام 2020.