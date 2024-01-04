بريزبين (أستراليا) : جرّدت اللاتفية يلينا أوستابينكو منافستها التشيكية كارولينا بليشكوفا من لقب دورة بريزبين الأسترالية لكرة المضرب (500)، بفوزها عليها 6 4 و4 6 و6 3 الخميس وبلغت الدور ربع النهائي.

واحتاجت أوستابينكو (26 عاما) بطلة فرنسا المفتوحة عام 2017 إلى وقت مستقطع طبيّ خلال المجموعة الثالثة بعدما عانت من الحرارة والرطوبة، قبل أن تتعافى مجدداً وتفوز على حاملة اللقب في ساعتين و13 دقيقة.

وكانت بليشكوفا، المصنفة 39 عالمياً، احرزت اللقب عام 2020 عندما اقيمت الدورة للمرة الاخيرة، علماً انها توجت في أستراليا ثلاث مرات.

قالت أوستابينكو المصنفة ثالثة "كان الطقس رطبا للغاية وفي وقت ما شعرت بهبوط طاقتي".

وتابعت "أنا قادمة من فصل الشتاء حيث تبلغ درجة الحرارة 15 تحت الصفر والآن درجة الحرارة هنا 35 درجة مئوية".

واضافت "الأمر مختلف بعض الشيء، إنه الشيء نفسه بالنسبة للجميع ولكني بحاجة إلى القليل من الوقت للاعتياد عليه".

وضربت اللاتفية موعدا في ربع النهائي مع البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا الفائزة على الفرنسية كلارا بوريل 7 5 و6 2.

تقدمت أزارينكا 4 1 في المجموعة الأولى، قبل أن تعود بوريل إلى أجواء اللقاء وتقلص الفارق من دون أن تنجح في الخروج فائزة.

وقالت أزارينكا المتوجة ببطولة أستراليا المفتوحة عامي 2012 و2013 "حاولت أن أكون شرسة والتقدّم إلى الشبكة، لكني شعرت أنها كانت تتفوق عليّ".

وتابعت ابنة الـ 34 عاماً "شعرت أنني بدأت بشكل جيد، لكن ربما سمحت لها بفرض اسلوبها أكثر من اللازم ولكنها كانت مباراة تنافسية. كنت بالتأكيد أفضل بكثير في المجموعة الثانية من حيث الدقة والعدوانية".

وعانت التشيكية ليندا نوسكوفا لبلوغ ربع النهائي حيث احتاجت إلى ثلاث مجموعات للتغلب على الارجنتينية خوليا رييرا المتأهلة من التصفيات 6 1 و6 7 (4 7) و6 3.

وتلتقي نوسكوفا مع النجمة الروسية الصاعدة ميرّا أندرييفا البالغة 16 عاماً التي سحقت الأسترالية أرينا روديونوفا المشاركة ببطاقة دعوة 6 1 و6 1.

ولدى الرجال، قلب الأسترالي رينكي هيجيكاتا المشارك ببطاقة دعوة "وايلد كارد" تأخره في المجموعة الأولى أمام التشيكي توماش ماخاتش إلى فوز مستحق 5 7 و6 2 و7 6 (7 4).