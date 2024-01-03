بريزبين (أستراليا) : أنهت التشيكية كارولينا بليشكوفا حاملة اللقب مغامرة اليابانية ناومي أوساكا بفوزها عليها 3 6 و7 6 (7 4) و6 4 في الدور الثاني لدورة بريزبين الأسترالية لكرة المضرب.

ونجحت بليشكوفا، المصنفة 39 عالميا والتي احرزت اللقب عام 2020 عندما اقيمت الدورة الأسترالية للمرة الاخيرة، في قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز مستحق.

قالت بليشكوفا المتوجة باللقب ثلاث مرات إنها شعرت بتحسن أفضل مع تقدم المباراة "اعتقد أنني لعبت بشكل جيد للغاية، هناك الكثير من الأشياء التي يجب تطويرها، لكنها بداية جيدة"، مضيفة أنها كانت بحاجة إلى بعض الوقت للعودة إلى الاجواء عقب عدم خوضها أي مباراة منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

في المقابل، عادت أوساكا، الفائزة بأربع بطولات كبرى، إلى المنافسات بعد غياب منذ أيلول/سبتمبر 2022، بعدما انجنبت ابنتها شاي في تموز/يوليو الماضي وعانت في السابق من مشكلات نفسية ومن الضغط الإعلامي.

وعبّرت أوساكا البالغة 26 عاما عن خيبة أملها من الخسارة، قائلة "على الرغم من أن الأمر مخيب للآمال جدا، إلا أنني أعلم أنه إذا واصلت التدريب والعمل، فسأصل في النهاية إلى حيث أريد أن أكون".

وتابعت "المباراة صعبة لانها (بليشكوفا) تُرسل بقوة، كان من الممكن أن تكون نقاط كسر الإرسال الخاصة بي أفضل، لكنني أعتقد بخلاف ذلك. لعبنا معا مباراة جيدة".

وأكدت اليابانية أن مجرد التواجد "في الملعب هو فوز شخصي بالنسبة لي، لأنني قبل أسبوعين كنت أشك في إمكانية اللعب...".

وسحقت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالميا، منافستها الإيطالية لوتشيا برونزيتي 6 3 و6 0 على ملعب "بات رافتر أرينا".

وهيمنت سابالينكا، حاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة، على المباراة منذ البداية حتى النهاية، وكسرت إرسال الإيطالية مرة واحدة في المجموعة الأولى وثلاث مرات في المجموعة الثانية.

قالت سابالينكا التي فازت بـ 24 نقطة مقابل خمس لبرونزيتي في المجموعة الثانية "أنا سعيدة للغاية بالأداء وأعتقد أنني قدمت مباراة رائعة".