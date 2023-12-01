باريس: أعلن نجم كرة المضرب الإسباني رافايل نادال الجمعة عودته الى المنافسات من خلال مشاركته في دورة بريزبين الاسترالية مطلع العام المقبل التي تعتبر ضمن الدورات الاستعدادية لبطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى.

وقال نادال من خلال شريط فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له "بعد مرور عام من دون اي منافسة، حان وقت العودة. سيتم الامر من خلال دورة بريزبين في الاسبوع الأول من كانون الثاني/يناير".

ولم يلعب نادال صاحب 22 لقبًا كبيرًا منذ خسارته امام الأميركي ماكنزي ماكدونالد في الدور الثاني من بطولة استراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي وتراجع في التصنيف العالمي في الوقت الحالي الى المركز الـ663.

جاهزية بدنية

وسيحاول نادال المصنف اول عالميًا سابقًا، استعادة مستواه السابق في استراليا لكنه يهدف ايضا الى ان يكون في كامل جاهزيته البدنية عندما يخوض بطولة رولان غاروس في حزيران/يونيو 2024 وهي المفضلة له بعد ان توج بطلا لها 14 مرة وهو رقم قياسي من الصعب ليس فقط تحطيمه بل الاقتراب منه.

وخضع ابن السابعة والثلاثين لجراحتين خلال عملية تعافيه الطويلة، وصرّح في أيار/مايو الماضي انه يريد أخذ قسط من الراحة لمحاولة العودة أقوى مما كان.