الدوحة: فاز السباح الصيني الشاب بان زانلي بسباق 100 م حرة الخميس في بطولة العالم للسباحة التي تستضيفها الدوحة.

وحقق زانلي (19 عاماً) الذي حطّم الرقم القياسي العالمي للسباق الأحد الماضي بقطعه المسافة بزمن 46.80 ثانية، المركز الأول بـ47.53 ثانية متقدّماً على الإيطالي أليساندرو ميريسي الثاني بـ0.19 ثانية والبلغاري ناندور نيميت الثالث بـ0.25 ثانية.

وفاز الصيني بأوّل لقب عالميّ فرديّ في مسيرته وسيكون مرشّحاً فوق العادة للفوز باللقب خلال أولمبياد باريس في الصيف المقبل.

يملك ثلاثة ألقاب في الألعاب الآسيوية، بينها سباق 100 م حرة. وكان رقمه القياسي الشخصي السابق هو 46.97 ثانية، أي خامس أسرع سباح في العالم قبل وصوله إلى قطر.

وقال بعد الفوز "لقد استعديت بشكلٍ جيّد جداً. أعلم أن هذه البداية فقط وسأواصل العمل. أراكم في (أولمبياد) باريس".

وسبق أن صرّح زانلي بعد تحطيمه الرقم القياسي الأحد "قلت لنفسي: (اسبح بقوة). لقد صُدمت عندما رأيت الوقت، لم أتوقع تحطيم الرقم القياسي العالمي الآن، أردت الاحتفاظ به من أجل أولمبياد باريس".

كما فازت البريطانية لورا ستيفنز في سباق 200 م فراشة خلال دقيقتين و07:35 ثانية بفارق 0.09 ثانية عن الدنماركية هيلينا روزندال الثانية، فيما حلّت البوسنيّة لانا بودار في المركز الثالث.