استأنف مطار دمشق الدولي رحلاته الدولية، الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى منذ سقوط حكم بشار الأسد قبل نحو شهر.

واتجهت أول رحلة من المطار نحو الشارقة في الإمارات العربية المتحدة. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الطائرة السورية التي اتجهت إلى الشارقة كان على متنها 145 مسافرا.

وعمت أجواء الحماسة قاعة الانتظار الرئيسية بالمطار، وشوهد مسافرون يحملون على أكتافهم العلم الوطني الجديد، أو ما يسمى بـ"علم الاستقلال"، بنجماته الثلاث والذي تعتمده السلطة الجديدة في سوريا.

وقال مدير مطار دمشق الدولي، أنيس فلوح، لوكالة فرانس برس: "انطلاقة جديدة (اليوم) بعدما تم إغلاق الأجواء، وبدأنا رحلات الاستقبال والمغادرة الدولية".

وأشار فلوح إلى أن المطار عمل، في الأيام الماضية، على "استقبال وفود رسمية وطائرات المساعدات ... واليوم أول رحلة تجارية مغادرة من سوريا باتجاه الشارقة".

EPA

EPA

رحلات من قطر والأردن

كما هبطت طائرة ركاب قطرية، بعد ظهر الثلاثاء، في دمشق وذلك لأول مرة منذ نحو 13 عاماً، حيث قاطعت قطر نظام الأسد عقب اندلاع الثورة السورية في عام 2011.

ووصلت الطائرة القادمة من الدوحة حوالى الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (العاشرة بتوقيت غرينتش)، بعد وقت قصير من إقلاع طائرة الخطوط الجوية السورية باتجاه الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الثلاثاء، أن قطر سبق أن أرسلت وفدا فنيا من الخطوط الجوية القطرية إلى دمشق، لتقييم حال مطار دمشق الدولي والمعوقات التي تقف أمام إعادة تشغيله، لافتا إلى أن وفدا تقنيا آخر توجه إلى سوريا وقام بتقديم المساعدات الفنية لضمان أن يكون المطار جاهزا لإعادة إطلاقه.

وأضاف الأنصاري، في مؤتمر صحفي، أن قطر "تقف" خلف الشعب السوري وضمان كل ما يسهل وصول المساعدات، لافتا إلى أنه سيتم تسيير ثلاث رحلات تجارية للخطوط الجوية القطرية إلى العاصمة السورية بشكل أسبوعي.

وأشار الأنصاري إلى "موقف إقليمي عام للعمل على رفع العقوبات على سوريا"، وقال إن الجهد القطري جزء من ذلك الجهد الإقليمي.

كما غادرت، الثلاثاء، أيضا طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية عمَّان متوجهة إلى دمشق، في رحلة تجريبية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، الذي كان على متن الرحلة برفقة فريق فني "إن الرحلة تجريبية قبل إعادة تشغيل خط عمان دمشق، وهي تأتي كرسالة دعم وتضامن لإعادة تفعيل الملاحة الجوية السورية".

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، سامر المجالي، الثلاثاء، إن هذه الرحلة تعد إشارة للسوريين لدعم عودة سوريا للمجتمع الدولي، ودعم عملية إعادة الإعمار في سوريا وربطها مع العالم، من خلال مطار الملكة علياء وخطوط الملكية الأردنية.

ورجح المجالي أن يبدأ التشغيل بواقع 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق في القريب العاجل، ثم يزيد عدد الرحلات حسب الحركة المتوقعة.

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حركة محدودة

كان المطار يستقبل خلال الفترة الماضية طائرات تنقل مساعدات دولية، أو تقلّ مسؤولين أجانب، واستأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق.

وأقلعت في 18 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي طائرة من مطار دمشق إلى حلب شمالي البلاد، في رحلة كانت الأولى منذ سقوط الأسد في الثامن من الشهر ذاته.

وفي 23 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت إدارة مطار دمشق عن تعليق الرحلات الجوية حتى الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص من سلطة الطيران المدني.

وتم إخلاء مطار دمشق الدولي من جميع الموظفين، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتوقفت جميع الرحلات على خلفية العمليات العسكرية التي سبقت سقوط الأسد.