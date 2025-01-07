إيلاف من واشنطن: تعهد ترامب بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا، وكرر وعده بفرض رسوم جمركية كبيرة على المكسيك وكندا.

وقال عن خليج المكسيك: "إنه يغطي مساحة كبيرة من الأرض. خليج أميركا. يا له من اسم جميل".

We are living in the stupidest of times...



Trump: "We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America."



I feel like we are being led by Patrick from SpongeBob. pic.twitter.com/cxX6txN1HR — Brian Krassenstein (@krassenstein) January 7, 2025

وكان وعده بإعادة تسمية الخليج بمثابة صدى لتعهده السابق بإعادة اسم دينالي، أعلى قمة جبلية في أميركا الشمالية، إلى جبل ماكينلي. وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد غير اسم الجبل الألاسكي احتراماً للهنود الأميركيين.

عادة، يقوم مجلس الأسماء الجغرافية في الولايات المتحدة بتحديد الأسماء الجغرافية، على الرغم من أن الرؤساء قاموا أيضًا بإعادة تسمية المعالم الجغرافية من خلال إجراءات تنفيذية.

‏وأشار ترامب، إلى أنه ينوي تغير اسم "خليج المكسيك"، وهو بحر يفصل بين حدود ثلاث دول وهي الولايات المتحدة والمكسيك وكوبا، إلى "خليج أميركا".

‏وأكد ترامب، أن إدارته التي ستتسلم مهامها رسميا في 20 كانون الثاني (يناير) الجاري، ستفرض رسوما جمركية قاسية على المكسيك وكندا.

‏ وفي سياق منفصل، أوضح ترامب أنه لا يستبعد أي تحرك عسكري بشأن قناة بنما التجارية وإقليم جرينلاند الذي يتبع الدنمارك، وكشف ترامب عن نيته بإصدار عفو فيا يتعلق بهجوم الكابيتول "الكونغرس الأمريكي" عام 2021.



