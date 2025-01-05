إيلاف من بيروت: قالت مصادر إن مفاوضات تمديد وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 60 يوما أخرى، بدأت فعلياً، وذلك بحسب "واشنطن بوست"، وأشارت تلك المصادر إلى إن الجهود المبذولة قد تمنع الانسحاب الإسرائيلي المبكر، أو العودة غير الضرورية إلى القتال وحرب شاملة من جديد.

إن أساس المفاوضات هو فكرة أن هناك حاليا مزيجا من الاتجاهات الإيجابية والسلبية الناجمة عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وأن السيناريو الأفضل هو محاولة الحفاظ على تلك الاتجاهات الإيجابية والبناء عليها مع إعطاء المزيد من الوقت لمواجهة الاتجاهات السلبية.

فقد عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اجتماعا أمنيا بعد ظهر الأحد لمناقشة وقف إطلاق النار، وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة واشنطن بوست : "ما لم تحدث مفاجأة ضخمة، فلن يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار بشكل كامل خلال وقف إطلاق النار الذي يستمر 60 يوما، وهو ما يعني أن إسرائيل ستضطر إلى البقاء" لفترة أطول.

وأضاف المسؤول أن هذه الرسالة تم نقلها إلى إدارة بايدن.

المبعوث الأميركي في لبنان الإثنين

ومن المتوقع أن يصل المبعوث الأميركي الخاص آموس هوشتاين إلى لبنان يوم الاثنين لمحاولة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مستشار كبير لهوشستين لصحيفة واشنطن بوست مساء الأحد إن المبعوث الخاص سيسافر لترؤس أول اجتماع كامل للآلية التي أنشئت لمراقبة والتحقق من التزامات وقف إطلاق النار وإنفاذها.

وأضاف المستشار أن هوكشتاين من المقرر أن يلتقي مسؤولين في الحكومة اللبنانية لمناقشة التنفيذ الجاري لوقف إطلاق النار. ويرافق هوكشتاين في الزيارة اللواء جاسبر جيفيرز من القيادة المركزية الأميركية، إلى جانب قادة سياسيين وعسكريين في لبنان.

ورغم أن مهلة الستين يوما ستنتهي في 26 كانون الثاني (يناير)، أي بعد ستة أيام من تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الرئاسة، فإن مسؤولي إدارة بايدن يحاولون حل المشاكل ومنع انهيار وقف إطلاق النار خلال الأسبوعين المقبلين.

تمديد الهدنة 30 يوماً؟

وكان أحد الخيارات التي أشارت إليها مصادر متعددة هو محاولة تمديد الهدنة ربما لمدة 30 يوما أخرى.

وانسحبت قوات الدفاع الإسرائيلية من الخيام وعدة مناطق أخرى في عمق جنوب لبنان، مع توقعات بأنها ستنسحب قريبا من الناقورة ومناطق أخرى تم تطهير معظمها من أسلحة حزب الله.

وقد اتخذ الجيش اللبناني مواقع له في العديد من هذه المناطق، على ما يبدو مستعداً لمنع حزب الله من العودة إلى جنوب لبنان ــ كما يقتضي اتفاق وقف إطلاق النار.

ولكن في مناطق أخرى، فشل الجيش اللبناني في اتخاذ مواقعه. وتشير المؤشرات إلى أن الولايات المتحدة قد تدعم بقاء الجيش الإسرائيلي في مثل هذه المناطق لفترة من الوقت على الأقل، ورفضت مصادر أجنبية أخرى مشاركة في التنسيق نفي تقصير الجيش اللبناني في تنفيذ التزاماته.

ولا يرغب الجيش الإسرائيلي في الانسحاب بعد 60 يوماً ورؤية حزب الله يعود إلى الحدود على الفور.

تحذيرات كاتس

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، من عواقب وخيمة إذا فشل حزب الله في الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني، وقال على الحدود الشمالية: "إذا لم ينسحب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني فلن يكون هناك اتفاق، وإسرائيل ستتحرك بمفردها لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".

ولكن إذا لم تكن إسرائيل حذرة، فإن مثل هذه المحادثات قد تؤدي إلى إعادة فتح حرب شاملة في الشمال، بما في ذلك إطلاق حزب الله مئات الصواريخ يوميا على الجبهة الداخلية.

قد لا يبدو هذا السيناريو منطقيا بالنسبة للعديد من كبار المسؤولين، نظرا لأن حزب الله انتهك الاتفاق في لبنان "فقط" حتى الآن، لكنه لم يطلق النار على الأراضي الإسرائيلية منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني (نوفمبر).

كل هذا قد يعني ضرورة إيجاد توازن ــ مثل التمديد المحتمل لمدة ثلاثين يوماً مع انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي في حين يظل الجيش الإسرائيلي متمسكاً بمناطق معينة لمحاولة ضمان الامتثال، ومن الممكن أن تساعد هذه الأيام الثلاثين الإضافية أيضًا جيش الدفاع الإسرائيلي على بناء دفاعات حدودية أفضل.