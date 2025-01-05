إيلاف من لندن: بكل بساطة هو ملياردير (سوف يكون أول تريليونير في تاريخ البشرية) ومتعصب لأفكاره المثيرة للجدل، وهو في طليعة التكنولوجيا، ويملك منصة إعلامية سياسية قوية ومؤثرة (إكس) - ولديه أذن صاغية لدى الرئيس القادم للولايات المتحدة دونالدو ترامب، بل إنه من أقرب الشخصيات له.

لذا فليس من المستغرب أن تجد الحكومات في مختلف أنحاء أوروبا نفسها في حالة من الاضطراب بشأن كيفية التعامل مع إيلون ماسك، في حين تحاول تجنب انتقاداته غير المنتظمة وغير المستنيرة في كثير من الأحيان حول سياساتها الداخلية، وهو في جميع الأحوال يتدخل في الشأن الأوروبي بصورة مستفزة.

لا يتردد مالك شركة تسلا ومنصة X - الذي تم اختياره لقيادة حملة كفاءة الحكومة في فترة الرئاسة الثانية لدونالد ترامب - في انتقاد الإدارات الحالية ودعم الحركات المعارضة لليمين الشعبوي. هذا على الرغم من شكواه من التدخل الأجنبي عندما يحاول آخرون التدخل في السياسة الأميركية.

يهاجم الانكليز والألمان

ويبدو أن أكبر خلافاته تتعلق بحكومة حزب العمال البريطانية برئاسة كير ستارمر. لكنه انتقد بشدة المستشار الألماني أولاف شولتز أيضًا وأيد الحركات اليمينية المتطرفة في كلا البلدين.

وحاول زعماء أوروبيون آخرون التودد إلى ماسك على أمل تجنب غضبه وتحسين علاقاتهم مع ترامب، الذي ساعده ماسك في الوصول إلى منصبه من خلال ملايين الدولارات من تمويل الحملة الانتخابية.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مالك شركة تيسلا وتويتر إلى حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام ويريد تواجده في قمة التكنولوجيا المقبلة.

كما نجحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في بناء علاقة خاصة مع ماسك، واضطر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى التعامل معه بلطف خلال مكالمة هاتفية بعد الانتخابات، على الرغم من الخلافات الحادة حول الرد على الغزو الروسي الكامل.

أردوغان ومودي يتقربان منه

كما زاد زعماء من مناطق أبعد، بما في ذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، من تعاملاتهم مع رجل الأعمال مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، لتجنب نوع المعاملة القاسية التي تلقاها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. وبدا أن ماسك يؤيد منافس ترودو المحافظ هذا الأسبوع.

ترامب منح ماسك مكافأة عظمى بتعيينه في منصب حكومي لخفض التكاليف، ونادرا ما شوهد بدون ماسك إلى جانبه منذ الانتخابات، مما عزز نفوذه على الإدارة المقبلة.

لقد نشأ إجماع بين حلفائه السياسيين وأعدائه على أن ماسك هو أحد أقوى الأشخاص في العالم ــ إن لم يكن الأقوى على الإطلاق.

يقول أحد المستشارين الحكوميين السابقين في المملكة المتحدة والذي تعامل مع ماسك والذي تم منحه حق عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة عنه: "بصفتك حرباء، لا يمكنك أبدًا معرفة أي نسخة من إيلون ماسك ستظهر. إنه شخصية خطيرة. وليس من مصلحة أحد أن يكون عدوًا".

فقط اسأل كير ستارمر

ماسك يطلق هجمات على ستارمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأسلوب روتيني شبه مهووس، وقد دعم ماسك حركة الإصلاح في المملكة المتحدة التي يقودها ناشط حملة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي نايجل فاراج - وهو صديق قديم لترامب التقى ماسك الشهر الماضي.

في الأيام الأخيرة، ألقى ماسك بثقله أيضًا خلف محرض الغوغاء اليميني المتطرف تومي روبنسون - وهي خطوة أبعد مما ينبغي حتى بالنسبة لفاراج، لقد فعل ذلك أثناء ترويجه لمزاعم بأن ستارمر فشل في أخذ قضية عصابات إعداد الأطفال على محمل الجد عندما كان رئيسًا للنيابة العامة البريطانية.

وقد أثارت تأملات ماسك الأخيرة حول إكس انتقادات شديدة من وزير حزب العمال أندرو جوين. وقال جوين لإذاعة إل بي سي : "إيلون ماسك مواطن أميركي وربما يتعين عليه التركيز على القضايا على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي".

بريطانيا متوترة في طريقة تعاملها مع ترامب

لكن رئيس جوين، وزير الصحة ويس ستريتنج، عرض على رئيس شركة تسلا غصن زيتون في مقابلة لاحقة - مما يدل على التوتر في الحكومة البريطانية حول ما إذا كان ينبغي إثارة غضب الملياردير أكثر أم لا.

وقال ستريتنج إن انتقادات ماسك "كانت خاطئة ومضللة بالتأكيد"، لكنه أكد أن الحكومة البريطانية حريصة على التعاون مع شركات التكنولوجيا العملاقة لمعالجة الاستغلال الجنسي للأطفال، وهي الحملة الأخيرة التي يخوضها ماسك ونقطة حملة لصالح فاراج.

وقال ستريتنج لقناة آي تي ​​في نيوز : "نحن على استعداد للعمل مع إيلون ماسك، الذي أعتقد أنه يلعب دورًا كبيرًا من خلال منصته للتواصل الاجتماعي لمساعدتنا والدول الأخرى في معالجة هذه القضية الخطيرة. إذا أراد العمل معنا، فسنكون سعداء بذلك".

ولكن ماسك لا يظهر أي إشارة للتراجع، وربما كان رفض الحكومة البريطانية دعوته لحضور قمة استثمارية حاسمة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي سبباً في ترسيخ سمعتها لدى قطب التكنولوجيا.

من جهتها، تجنبت رئاسة الوزراء البريطانية التعليق على هجمات ماسك الأخيرة، حتى عندما وصف ماسك رئيس الوزراء بأنه "متواطئ في اغتصاب بريطانيا" وطالب بإجراء انتخابات جديدة.

وكان نواب حزب ستارمر - الذين كانوا يراقبون بقلق التحدي الذي قد يشكله حزب فاراج - أقل حذرا.

وأعرب أحدهم، الذي طلب عدم ذكر اسمه للتحدث بصراحة، عن أسفه لأنه "في الوقت الذي تحتاج فيه المجتمعات إلى التجمع والعمل معًا، لدينا شخص يتمتع بنفوذ كبير يزرع الانقسامات وينشر الكراهية".

ألمانيا تعطي الإصبع الأوسط

وفي ألمانيا، يشعر الزعماء السياسيون السائدون بقلق متزايد بشأن ما قد يعنيه تأييد ماسك لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بالنسبة للعلاقات بين إدارة ترامب والحكومة الائتلافية المقبلة في ألمانيا.

وكانوا أقل خجلاً من حكومة المملكة المتحدة بشأن مواجهة ماسك بشكل مباشر، ودعا المستشار شولتز من يسار الوسط - وهو عدو ماسك اللدود - إلى إجراء انتخابات مبكرة في 23 شباط (فبراير)، ووجد نفسه في حملة متعثرة ضد رجل الأعمال وكذلك ضد خصومه السياسيين المحليين.

في مقابلة مع مجموعة فونكي الإعلامية نشرت في الأيام الأخيرة، قارن الزعيم المشارك للحزب الديمقراطي الاجتماعي لارس كلينجبيل تدخلات ماسك في الانتخابات الألمانية بعمليات التأثير التي يدعمها الكرملين والرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وقال كلينجبيل "إن كلا منهما يريد التأثير على انتخاباتنا ويدعم بشكل خاص أعداء الديمقراطية من حزب البديل من أجل ألمانيا. إنهم يريدون إضعاف ألمانيا وإغراقها في الفوضى".

ويبدو أن فريدريش ميرز، المرشح المحافظ الأبرز لمنصب المستشار الألماني المقبل، يصور نفسه كزعيم قادر على عقد "صفقات" مع ترامب ــ في وقت تتعرض فيه الصادرات الألمانية لتهديدات الرئيس المنتخب المتكررة بشن حرب تجارية مع أوروبا.

ويشعر العديد من الساسة الألمان الرئيسيين بالقلق من أن ماسك والإدارة القادمة سوف يعملان على تقويض الأحزاب الوسطية الألمانية من خلال تطبيع حزب البديل من أجل ألمانيا والتقليل من تطرفه.

وتزايدت هذه المخاوف عندما أعاد نائب الرئيس الأميركي المنتخب جيه دي فانس نشر ترجمة باللغة الإنجليزية لتحية ماسك المثيرة للجدل لحزب البديل لألمانيا في صحيفة فيلت أم سونتاغ الألمانية.

وكتب فانس على موقع X : "أنا لا أؤيد أي حزب في الانتخابات الألمانية، فهي ليست بلدي ونأمل أن تكون لدينا علاقات جيدة مع جميع الألمان".

مجاملة من ماكرون

ولم يعلن ماسك بعد تأييده لمارين لوبان واليمين المتطرف الفرنسي. ولكن الرئيس ماكرون ــ الذي يعاني، مثل شولتز في ألمانيا، من هشاشة سياسية ويواجه اضطرابات داخلية ــ حريص على كسب دعمه.

وكان ماكرون قد حث رجل الأعمال التكنولوجي، إلى جانب ترامب، على حضور قمة الذكاء الاصطناعي الكبرى في باريس الشهر المقبل . وكان ظهور الثنائي في حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام مؤخرًا بمثابة ضربة دبلوماسية لماكرون.

وقال خبير في السياسة الخارجية من الحزب الجمهوري يعمل مع فريق ترامب الانتقالي، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته من أجل مناقشة التفكير الداخلي للفريق: "لا يبدو أن ترامب يحمل باريس بنفس الازدراء الذي يحمله للاتحاد الأوروبي أو ألمانيا. يمكن لماكرون أن يستمد العزاء من حقيقة أنه ليس شولتز".

لكن ما يجعل الحياة صعبة على ماكرون هو المفوضية الأوروبية، التي تواصل التحقيقات في ما إذا كانت شركة X تمتثل لقواعد المعلومات الخاصة بها.

وقد وجدت اللجنة أن موقع التدوين المصغر ينتهك قانون الخدمات الرقمية، وهو قانون تعديل المحتوى التاريخي للاتحاد الأوروبي، بسبب التصميم الخادع لشعارات "التحقق" والافتقار إلى الشفافية للباحثين.

ولا تزال هيئة المحلفين في حيرة بشأن الانتهاكات المحتملة لشركة X فيما يتعلق بنشر المحتوى غير القانوني والتدابير لمكافحة التلاعب بالمعلومات، وتدرس المفوضية ما إذا كانت تستطيع فرض غرامة ضخمة على ماسك .

أصبح التراشق بين ماسك والمفوض الأوروبي السابق للسياسة الرقمية تييري بريتون عدائيًا بشكل متزايد . استقال بريتون من منصبه بعد فترة وجيزة من حرب الكلمات بينهما، مما أثار البهجة في نفوس خصمه .

وينتظر الزعماء الأوروبيون لمعرفة الاتجاه الذي سيتجه إليه ماسك بعد تولي ترامب منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر، والأمر المؤكد الوحيد هو أن القواعد القديمة للدبلوماسية أصبحت خارجة عن نطاق التطبيق.

وقال المستشار السابق للحكومة البريطانية: "في حين أن سلوكه مشكوك فيه، فإن الأعمال والتجارة متقلبة. لا ينبغي للحكومات أن تستبعد أبدًا فرصة كبيرة للتعامل معه".