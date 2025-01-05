إيلاف من لندن: لقد استغرق تاريخ السودان قروناً من الزمان قبل أن يتم الاعتراف به، ويواجه في الوقت الراهن المحو مرة أخرى.

السودان موطن للعديد من الكنوز والمعالم التاريخية. لكن السياحة توقفت وتعرضت الآثار في متحفها الوطني للنهب والبيع من قبل مجموعة شبه عسكرية عازمة على غزو البلاد.

كل أمة لها أبطالها وتاريخها وأساطيرها

في السودان، نقاط الفخر حرفية. صحراؤها هي موطن لعدد أكبر من الأهرامات من أي دولة أخرى في العالم. تم بناء هذه الأهرامات من قبل حكام الحضارة النوبية، منافسة مصر القديمة، في وادي النيل الأعلى.

لعقود من الزمان، قللت عنصرية علماء الآثار الأوائل من مجد النوبة القديمة. عند اكتشاف هرم فرعون النوبة طهارقة، لاحظ والد علم المصريات جورج رايزنر أن الهيكل لا يمكن أن ينتمي إلى "زنجي أدنى" ونسبه إلى حاكم مصري أعيد توطينه.

اليوم، تضاءل هذا المجد بسبب حرب مميتة تنتشر في جميع أنحاء السودان.

إلى الجنوب من مجمع أهرامات طهارقة في نوري، شمال السودان، توجد مجموعة أخرى من الأهرامات تشكل موقع التراث العالمي لليونسكو مروي -Meroë.

لقد بُنيت في عام 590 قبل الميلاد، وهي آخر عاصمة لمملكة كوش النوبية، والتي حكمتها بشكل خاص سلسلة من الملكات المحاربات المعروفات باسم "الكنداكات"، وهي الآن هادئة وخالية.

لقد ابتلع الكثبان الرملية مبنى المدخل وأزالت أي أثر للزوار السابقين.

لا سياحة على الإطلاق

يقول المرشد السياحي عبد المجيد: "لقد توقفت السياحة تمامًا. لم نحصل على رواتب منذ أشهر.

ويضيف: "لدي ثمانية أطفال وأنا مدين لإطعامهم. "لقد توقفت المحلات التي أقترض منها الطعام عن إعطائي الطعام لأنني لا أستطيع سدادها."

ويقترن نقص الدخل بالخوف من انتشار الصراع إلى قريتهم الأصلية المجاورة للأهرامات.

متخف قاعدة عسكرية

على بعد 124 ميلاً فقط في العاصمة التي مزقتها الحرب الخرطوم، يعد المتحف الوطني للسودان قاعدة لقوات الدعم السريع (RSF)، وهي ميليشيا تحولت إلى مجموعة شبه عسكرية عازمة على غزو البلاد.

بينما يقاتلون جيش السودان من أجل السيطرة، نهبت قوات الدعم السريع منازل الملايين وباعت الآثار القديمة التي كانت تملأ المتحف ذات يوم.

يقول عبد المجيد: "سمعنا عن المتحف، وتم أخذ الكثير منه. لقد تم تدميره ونهبه - تمامًا كما حدث لهذه الأهرامات ذات يوم".

هنا هو يتحدث عن قمم أهرامات مروي التي تم تفجيرها بالديناميت في ثلاثينيات القرن التاسع عشر بواسطة جوزيبي فيرلين، المستكشف الإيطالي الذي كان يبحث عن الكنز.

المجوهرات الذهبية المعقدة للكنداكات موجودة الآن في المتاحف في جميع أنحاء العالم - من متحف بوسطن للفنون الجميلة إلى المتحف المصري في برلين.

لم تكن الكنداكات معروفة فقط بذهبها ولكن أيضًا بدفاعها الشجاع عن الأرض.

في عام 2019، عندما أطاحت الثورة بالدكتاتور العسكري عمر البشير بعد 30 عامًا، تم استخدام اسم "الكنداكات - Kandaka" لوصف الشابات الشجاعات اللاتي يواجهن الموت للتظاهر من أجل المساواة والحكم المدني.

كانت لحظة أمل أدت إلى إحياء الفخر بالماضي القوي للسودان والرموز النسائية الشرسة.

الملكة ذات العين الواحدة

تشتهر الملكة المحاربة ذات العين الواحدة أماني ريناس بخوض المعارك ضد الحكم الروماني المتعدي وفي النهاية، إرسال مبعوثين لمقابلة قيصر أوغسطس في جزيرة سوموس لإبرام اتفاقية تجارية مع روما على قدم المساواة.

حافظت خليفتها أماني شاكيتو، المحفورة على جانب أهرامات مروي، على ازدهار وسيادة مملكة كوش.

ومن بين الكنوز القديمة المهددة بالسرقة من قبل قوات الدعم السريع في المتحف الوطني بالخرطوم، هناك نقش بارز من الحجر الرملي يصور الملكة أماني شاكيتو بجانب إلهين.

لقد استغرق تاريخ السودان قرونًا حتى تم الاعتراف به، ويواجه المحو مرة أخرى. فقد دُفن ذات يوم تحت غطاء من العنصرية والفقر، والآن، غمرته جشع الحرب وتآكل الإهمال.

* أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية على الرابط:

https://news.sky.com/story/pyramids-relics-warrior-queens-sudans-history-took-centuries-to-be-recognised-and-faces-erasure-once-again-13283642