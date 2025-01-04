إيلاف من الخرطوم: رحب السودان، السبت، بمبادرة تركيا لإنهاء الأزمة بين الخرطوم وأبوظبي، وفق ما أعلن وزير الخارجية السوداني، علي يوسف.

وأعلن يوسف، موافقة الحكومة السودانية رسميا علي المبادرة التي يقودها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لإنهاء الأزمة بين السودان ودولة الإمارات.

وقال يوسف في تصريحات صحفية عقب لقاء نائب وزير خارجية تركيا برئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، السبت، في بورتسودان، إن القيادة السودانية اطلعت علي المبادرة التركية ورحبت بها. وأضاف أن البرهان طلب من نائب وزير خارجية تركيا، إبلاغ الرئيس إردوغان بترحيب السودان بالمبادرة.

ووصف وزير الخارجية السوداني المبادرة التركية بأنها مهمة، معربا عن أمله بأن تقود إلى جهود حقيقية لتحقيق السلام في السودان.

ويتهم الجيش السوداني الإمارات بدعم قوات الدعم السريع التي تخوض ضده معارك ضارية منذ أبريل 2023 أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت وفق الأمم المتحدة بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.

وتنفي الإمارات أي ادعاءات بتوفير أسلحة أو معدات عسكرية لأي طرف متحارب منذ بداية الصراع، وفق بيان سابق للدولة الخليجية.

ويشهد السودان تصاعدا داميا للعنف منذ أسابيع أودى بحياة مئات المدنيين مع محاولة طرفي النزاع تحقيق "نصر عسكري حاسم" في غياب "حل سياسي" في الأفق لوضع حد للحرب المستمرة.

