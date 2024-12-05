إيلاف من لندن: تشهد السودان حربا لا هوادة فيها على أجساد النساء والفتيات، حيث تم اتهام إحدى الميليشيات المسلحة العازمة على إخضاع البلاد على كل المستويات، بارتكاب عنف جنسي واسع النطاق.

لقد شهد الناجون أن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 11 عامًا تعرضن للاغتصاب من قبل ميليشيا قوات الدعم السريع، حيث انتحرت بعض الضحايا نتيجة للعنف الذي تعرضن له.

وتقول الدكتورة شذى، وهي متطوعة طبية تبلغ من العمر 25 عامًا: "لقد جاؤوا وأخذوا فتيات لا تتجاوز أعمارهن 11 و12 عامًا واغتصبوهن. لقد أعادوهن مدمرات تمامًا وألقوا بهن في ساحة المسجد. لقد كن ينزفن داخليًا ولم نتمكن من إنقاذ سوى بعضهن."

فرّت الدكتورة شذى وعائلتها من منزلهم في الهلالية في شرق الجزيرة ويعيشون الآن في خيام في قطعة أرض فارغة في شندي، وهي مدينة آمنة تبعد 150 كيلومترًا فقط شمال شرق العاصمة السودانية المحاصرة الخرطوم.

لقد استهدفت مسقط رأسها في هجوم شنته قوات الدعم السريع، وهي مجموعة شبه عسكرية ولدت من ميليشيات الجنجويد التي أرهبت المدنيين أثناء الإبادة الجماعية في دارفور وهي الآن في حالة حرب مع جيش السودان للسيطرة الإقليمية.

فصل الرجال عن النساء

تقول: "فصلوا الرجال عن النساء ثم قالوا إذا لم تعطونا الذهب والمال فسوف نأخذ النساء". "ضربونا وصفعونا. حتى عندما يفتشون النساء، يقومون بتفتيش تجاويف ويقولون إننا نخفي الذهب والمال في أجسادنا. "حتى أنهم أخرجوا الفوط الصحية."

إن مخيم النزوح المؤقت الذي تعيش فيه يزداد برودة مع حلول فصل الشتاء. والتجارب المروعة التي نجت منها النساء والفتيات من حولها تجعل الحياة أكثر برودة.

وقالت الدكتورة شذى: "أعرف 36 امرأة في عمري تعرضن للاغتصاب والتحرش الجنسي والضرب"، واضافت: "ومع فرار الناس من القرية، قفزت بعض الفتيات في النيل للانتحار - أعرف أربعًا منهن شخصيًا."

انتحار لتجنب الاغتصاب

وانتشرت تقارير عن نساء يقتلن أنفسهن لتجنب الاغتصاب على الإنترنت بينما كانت قوات الدعم السريع تهاجم بلدة تلو الأخرى في شرق الجزيرة.

ومع انقشاع ضباب الصدمة، يتم تأكيد حالات الانتحار المرتبطة بالاغتصاب. إن وصمة العار المرتبطة بالاغتصاب في المجتمع السوداني المحافظ القائم على الشرف أكثر من أن تتحملها فوق الصدمة الجسدية.

ويقول شاب سوداني من بلدة أزرق في إقليم الجزيرة: "بعد ضربنا، حبسونا في الغرفة واغتصبوا بنات عمنا، بعد فترة من الوقت، هدأ صراخهن، لقد تمكنا من فك قيودنا وبعد الصدمة التي أصابتنا، كانت الصدمة أكبر من ذلك بكثير."

شهادة

وفي شهادة منه لضابط استجابة من المبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي (SIHA) في رسالة صوتية سمعتها سكاي نيوز، يقول الشاب السوداني: "لقد وجدنا أن ابنتي عمنا انتحرتا"، وهو قال لضابط استجابة SIHA Adla أنهن فعلن ذلك بشرب صبغة الشعر.

ويتابع: "بعد الفرار، اكتشفنا أن العديد من الفتيات في قريتنا انتحرن لنفس السبب. لم يستطعن ​​التعامل مع ما حدث لهن."

وأكدت المبادرة الاستراتيجية للمرأة في افريقيا SIHA وقوع 29 حالة اغتصاب جماعي في مدن الجزيرة منذ أكتوبر 2021.

وتقول المديرة الإقليمية لـ SIHA هالة الكارب: "90٪ من الحالات التي تحققنا منها هي حالات اغتصاب جماعي - نساء وفتيات اغتصبهن أكثر من شخص واحد. كانت الطريقة التي تم بها ذلك جريئة للغاية ومنهجية، حيث تم فصل الرجال عن النساء والذهاب من باب إلى باب".

غرب دارفور

وأضافت أن "ما حدث في الجزيرة هو بالضبط ما حدث في الجنينة في غرب دارفور"، وقالت: "لا يمكن لأحد أن يتخيل أن حجم الفظائع سيصل إلى المستوى الذي وصل إليه في السودان".

وتابعت: "لقد عملت في دارفور قبل 20 عامًا. عملت مع الناجين من العنف الجنسي آنذاك ورأيت ضحايا لا تتجاوز أعمارهن سبع سنوات في ذلك الوقت. "لقد افترضنا أننا سنتعلم في ذلك الوقت. لكن إنكار ما عانته النساء السودانيات في دارفور هو ما أدى إلى الكارثة الحالية".

وفي الأخير، تواصلت سكاي نيوز مع قوات الدعم السريع للحصول على رد بشأن هذه الادعاءات - والتي فشلت حتى الآن في الرد.

* تم إعداد هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية على الرابط:

https://news.sky.com/story/war-has-been-waged-on-the-bodies-of-women-and-girls-in-sudan-as-rebel-forces-accused-of-widespread-sexual-violence-13267180