إيلاف من القدس: "هل تعلم أن إسرائيل قامت بتعقيم النساء اليهوديات الإثيوبيات قسراً ثم حاولت التغطية على ذلك؟"، قالت آلانا حديد لمتابعيها على إنستغرام والذين يبلغ عددهم 700 ألف شخص.

قالت المؤثرة آلانا حديد، ابنة قطب العقارات محمد حديد وشقيقة عارضتي الأزياء بيلا وجيجي حديد، إن دولة إسرائيل ليست ملاذا آمنا لليهود لأنها قامت بتعقيم اليهوديات الإثيوبيات قبل هجرتهن إلى إسرائيل.

وأكدت حديد أن اليهود الإثيوبيين لم يُسمح لهم بالهجرة إلى إسرائيل حتى "وصلوا أخيرًا" في الثمانينيات والتسعينيات، وحتى ذلك الحين قوبلوا بالعنصرية.

وفي مقطع الفيديو، الذي حصد آلاف المشاهدات والإعجاب، قالت حديد إن النساء المهاجرات اليهوديات الإثيوبيات تم "تعقيمهن" بحقنة منع الحمل ديبو بروفيرا.

"لقد كان الأمر يتعلق بالسيطرة على السكان الذين اعتبروهم غير مرغوب فيهم، مع الحفاظ على صورة كونهم ملاذًا آمنًا للشعب اليهودي"، كما قالت حديد.

"ما زالوا يحاولون القول إنهم ملاذ آمن للشعب اليهودي ومع ذلك فقد استغرق الأمر منهم أكثر من 30 عامًا للترحيب باليهود الإثيوبيين وعندما جاءوا حاولوا منعهم من الإنجاب".

واستشهدت حديد بتقارير من صحيفة إسرائيلية تفيد بأن النساء الإثيوبيات تعرضن للكذب والإكراه والتهديد بعدم قدرتهن على الهجرة دون الحقن.

ويُزعم أن المسؤولين الإسرائيليين اعترفوا بهذه السياسة، التي لم يكن هناك أي مساءلة عنها.

"لم تكن هذه مجرد جريمة طبية، بل كانت تهدف إلى التحكم في عدد السكان، وهي جريمة متجذرة بعمق في العنصرية"، كما قالت حديد.

"لا يتعلق الأمر فقط بالتعقيم القسري، بل يتعلق بكشف العنصرية".

البدايات في 2013

في عام 2013، نشرت صحيفة هآرتس تصحيحات لمقالها الذي زعم أن المسؤولين الإسرائيليين اعترفوا بمثل هذه السياسة. وفي حين ذكرت في البداية أن المدير العام لوزارة الصحة آنذاك البروفيسور روني جامزو أوقف وصفات الحقنة للنساء الإثيوبيات اللاتي لم يفهمن العلاج، أوضحت الصحيفة أنه عندما قدمت 35 امرأة ادعاءات في عام 2012 حول ممارسات قسرية أو قسرية لتحديد النسل، دون الاعتراف بأي سياسة، اتخذ جامزو الاحتياطات اللازمة لإصدار أمر بوقف الوصفات إذا كان هناك شك في أن النساء من أي خلفية لم يفهمن آثار العلاج.

وذكرت صحيفة هآرتس في عام 2016 أن تحقيقا أجراه مراقب الدولة على مدى ثلاث سنوات خلص إلى أنه لا يوجد دليل على أن الدولة أدارت اللقاحات بموجب أي سياسة غير سليمة.

ولم تخضع لجنة التوزيع المشتركة، التي شاركت في معسكرات العبور التي سهلت الهجرة الصعبة من إثيوبيا إلى إسرائيل، للمراجعة. وفي عام 2013، كتب ريك هودز، المدير الطبي للجنة التوزيع المشتركة، على تويتر: "كانت العقاقير القابلة للحقن دائمًا الشكل الأكثر شيوعًا لمنع الحمل في إثيوبيا، وكذلك بين النساء في برنامجنا". "برنامجنا العائلي كان دائمًا، طوعيًا بحتًا".

قصة هجرة يهود اثيوبيا إلى اسرائيل

وبحسب أرشيفات دولة إسرائيل، هاجر اليهود الإثيوبيون إلى إسرائيل قبل موجات الهجرة الكبرى التي بدأت في ثمانينيات القرن العشرين، حيث ناقشت المؤسسات الإسرائيلية الصعوبات التي تواجههم في الاندماج ووضعهم في ظل التقاليد اليهودية. وفي سبعينيات القرن العشرين، انطلقت مبادرات ووفود تعليمية بتأثيرات متفاوتة ونطاق متفاوت، وفي عام 1973 قرر كبار الحاخامات أن الجالية لها جذور توراتية.

عندما تولى الدكتاتور الماركسي منغستو هايلي مريم السلطة في إثيوبيا عام 1977، فرضت القيود على الهجرة إلى إسرائيل ضرورة تنفيذ عمليات مشتركة بين الموساد والجيش الإسرائيلي والوكالة اليهودية لإحضار اليهود الإثيوبيين إلى بر الأمان في إسرائيل، وفقاً للوكالة.

وقد شملت هذه العملية عملية موسى وعملية سليمان، التي جلبت 8000 و14000 يهودي إثيوبي على التوالي إلى إسرائيل. واضطر العديد من اللاجئين اليهود الإثيوبيين إلى الفرار سيرًا على الأقدام إلى الحدود السودانية، حيث عانوا من المرض والجوع والسرقة والاغتصاب، ثم انتظروا في المخيمات لشهور. ولقي نحو 4000 يهودي حتفهم أثناء هذه الرحلة.

في نهاية عام 2016، كان هناك 144.100 إسرائيلي إثيوبي، 59% منهم ولدوا في إثيوبيا، وفقًا لتقرير معهد مايرز-جيه دي سي-بروكديل. حاليًا، هناك جدال في إسرائيل حول ما إذا كان أولئك الموجودون في إثيوبيا الذين يطلبون الهجرة مؤهلين، حيث ورد أن العديد منهم يعتبرون أنفسهم مسيحيين.