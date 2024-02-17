إيلاف من القاهرة: يواصل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة رحلة التألق في صفوف الفريق الكتالوني، متفوقاً في الجانب التهديفي على بعض النجوم السابقين، على الرغم من أنه أتى للبارسا بعد نهاية الجيل الأفضل في تاريخ النادي، والذي كان يمثله ليونيل ميسي وتشافي هيرنانديز، وأندريس إنييستا، وغيرهم من النجوم.

النجم البولندي "ليفا" قاد برشلونة للفوز 2-1 على مضيفه سيلتا فيغو في دوري الدرجة الأولى الإسباني السبت، وسجل "ليفا" ثنائية البارسا، ورفع رصيده مع الفريق الكتالوني لـ50 هدفاً، ليتفوق بذلك على تيري هنري 49 هدفاً، ودافيد فيا 48 هدفاً طوال مسيرتهما مع البارسا.

المهاجم البولندي كاد يهدر فرصة انتزاع الفوز عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن حكم الفيديو المساعد تدخل لإعادة تنفيذ الركلة بسبب تقدم فيسنتي غوايتا حارس سيلتا فيغو بكلتا قدميه عن خط المرمى.

ونجح ليفاندوفسكي في تسجيلها، ليرتفع رصيد برشلونة إلى 54 نقطة من 25 مباراة ، ويحتل المركز الثالث متأخراً بسبع نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي يحل ضيفا على رايو فاييكانو الأحد، ويحل جيرونا في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، ويلتقي مع أتليتيك بيلباو الاثنين.