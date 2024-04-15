إيلاف من الرباط:اكتسح المنتخب المغربي لكرة القدم داخل الصالات منتخب زامبيا بـ13 هدفا لصفر، في المباراة التي جمعتهما،الاثنين،بقصر الرياضات بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط،لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى، فيما اختارت اللجنة التقنية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الدولي المغربي بلال البقالي أحسن لاعب في اللقاء.

وتناوب على تسجيل أهداف النخبة المغربية كل من سفيان الشعراوي (هدفان)، أنس العيان (هدفان)، بلال البقالي (هدفان)، سفيان المسرار، إسماعيل أمازال، ادريس الرايس فني، عثمان الإدريسي، أنس الدحني، يوسف جواد وصامويل كوراتينغ بالخطأ في مرماه.

حضور جماهيري غفير

وأنهى المنتخب المغربي دور المجموعات بتسع نقاط،مستفيدا من فوزه على أنغولا وغانا وزامبيا، متبوعا بالمنتخب الأنغولي بست نقاط، من فوزين على زامبيا وغانا، ليضمنا بذلك تأهلهما إلى دور نصف نهائي كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم داخل الصالات – توتال إنيرجيز، التي يستضيفها المغرب إلى غاية 21 أبريل الجاري بمشاركة ثمانية منتخبات.

وسيواجه المنتخب المغربي،في دور نصف النهائي،ثاني المجموعة الثانية، بينما يواجه منتخب أنغولا متصدر المجموعة الثانية،التي يتسيدها المنتخب المصري،بعد جولتين،بست نقاط جمعهمامن فوزين ضد ليبيا و ناميبيا ،متبوعا بموريتانيا وليبيا بثلاث نقاط،بفوز وهزيمة.

وسيواجه منتخب مصر منتخب موريتانيا، الثلاثاء، في ثالث جولات دور المجموعات، بينما يواجه منتخب ناميبيا منتخب ليبيا.

وشهدت نهائيات البطولة، في دوراتها السابقة، هيمنة عربية على فعالياتها، بتقاسم منتخبات مصر والمغرب وليبيا كؤوس البطولة، منذ انطلاقتها سنة 1996.

وتعتبر مصر حاليا صاحبة أكبر عدد من التتويجات في كأس أمم إفريقيا داخل الصالات، بثلاثة ألقاب، سنوات 1996 و2000 و2004، يليها المغرب حامل اللقب، الذي يملك لقبين في رصيده، فاز بهما في دورتي 2016 و 2020،بينما تتطلع ليبيا إلى لقبها الثاني بعد تتويجها عام 2008 عند استضافتها المنافسة.

وسيتأهل أفضل منتخبين من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي من المنافسة، التي ستكون أيضا بمثابة تصفيات لكأس العالم لكرة الصالات (فيفا)، حيث ستتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى تلقائيا إلى كأس العالم، المقرر إقامتها في أوزبكستان، ما بين 14 سبتمبر و6 أكتوبر المقبلين.