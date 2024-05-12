مدريد : احتفل لاعبو ريال مدريد والجهاز الفني للفريق باللقب الـ36 في الدوري الإسباني الأحد مع آلاف من أنصاره وهم يتطلعون من الآن إلى المستقبل: المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند الألماني وإمكانية انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوفهم.

وردّد اللاعبون والجماهير معاً "نحن أبطال، نحن أبطال".

ورفع لاعبو ريال مدريد بقيادة قائدهم ناتشو كأس الدوري التي ضمنوها الأسبوع الماضي عقب خسارة برشلونة أمام جاره الكاتالوني جيرونا 2 4، أمام جماهيرهم بعد جولة بحافلة مكشوفة وسط العاصمة الإسبانية.

وقال ناتشو (34 عاما) "إنه لفخر وسرور أن أكون هنا أمامكم. إنه يوم خاص جدًا للاحتفال بهذا الموسم المذهل. لقد كان دعمكم حيويًا في تمكيننا من الفوز باللقب السادس والثلاثين! إنه يوم سحري، هلا مدريد!".

كما أخذ لاعب الوسط الآخر الكرواتي لوكا مودريتش الميكروفون ليعد جماهيره بأن أبطالهم سيعودون إلى هنا "بعد الأول من حزيران (يونيو)"، وهو موعد المباراة النهائية للمسابقة القارية العريقة على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنكليزية، وذلك للاحتفال باللقب الخامس عشر.

من جهته، قال رئيس النادي فلورنتينو بيريس خلال حفل استقبال في مقر بلدية مدريد "سنترك روحنا هناك لنعود متوّجين".

وكما تملي التقاليد، قام ناتشو بعد ذلك بربط وشاح وعلم بألوان مدريد حول تمثال الإلهة اليونانية سيبيل، وقبّلها على خدها تحت وابل من القصاصات الورقية.