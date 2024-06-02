إيلاف من مدريد: تسابق خبراء كرة القدم، والصحافة العالمية، والملايين من عشاق اللعبة حول العالم لتفسير سر "أسطورة الريال" وقبصته الحديدية على القارة الأوروبية، حيث تولت صحيفة "ماركا" الاسبانية الكشف عن هذا السر المثير للجدل، وقالت إن التفسير الأقوى هو "الخوف" الذي يصدره للمنافسين، وأضافت:"الخوف هو اللاعب رقم 12 في صفوف ريال مدريد، فالاسم في حد ذاته يتسبب في هزيمة المنافسين".

وبالنظر إلى جماهير الأندية المنافسة فإن سر أسرار أسطورة الريال هو "المجاملات التحكيمية" و "الحظ" و"القدرات المالية"، حيث يميل الغالبية إلى الدفع بهذه المبررات حينما يشتد النقاش حول سر التتويج الدائم للملكي بدوري أبطال أوروبا.

وعقب تتويجه بدوري الأبطال السبت للمرة الـ15 أشادت الصحافة الإسبانية الأحد بإنجاز "آلة الفوز" المدريدية، والتي ترعب الكبار قبل الصغار من الفرق الأوروبية.

وقالت إنها "إنها نقطة البداية للانطلاق نحو اللقب السادس عشر!" صرح الرئيس الرمز لريال مدريد، فلورنتينو بيريس بعد نيل اللقب الـ15 لدوري أبطال أوروبا مساء السبت على حساب بوروسيا دورتموند.

وبشكل عام لقي الإنجاز الأوروبي الذي حققه ريال مدريد مساء السبت الإشادة من الصحف الإسبانية الأحد، حيث صفقت كثيرا لـ"آلة الفوز" التي لا تشبع، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة إثر انتصاره على بوروسيا دورتموند الألماني 2-صفر.

"الخالدون"

"الخالدون" عنوان تصدر صحيفتي "آس" و "ال موندو"، وقالت "آس" :"ريال مدريد يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة بفضل نفسه الطويل في مواجهة دورتموند الذي تفوق عليه في الشوط الأول".

أما صحيفة "ماركا" الرياضية الرائدة الأخرى، فوصفت ريال مدريد بـ"آلة الفوز" بفضل تفوقه بهدفي داني كارفاخال في الدقيقة 74 وآخر من فينيسيوس في الدقيقة 83، فيما نجح الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في "احتواء دورتموند في الشوط الأول".

وسلطت الصحيفة الضوء على تصريح الرئيس الرمز لريال مدريد، فلورنتينو بيريس، بعد المباراة، والذي يتطلع بالفعل إلى المستقبل "إنها نقطة البداية للانطلاق نحو اللقب السادس عشر".

الخوف اللاعب رقم 12

واعتبرت الصحيفة أن ريال "يلعب بـ12 (لاعبا)" على أرضية الملعب، ليس بمساعدة الحكم بل "من الخوف" الذي يفرضه على منافسه. وقالت صحيفة "ال بايس" "ريال مدريد يوسع أسطورته بلقبه الـ15 في دوري أبطال أوروبا". أما "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية التي سئمت من إنجازات ريال مدريد فاكتفت بعنوان "مرة أخرى".

وأضافت "رفع ريال مدريد الكأس الـ15 بعد سيناريو معتاد: دورتموند أهدر فرصا واضحة ودفع ثمنا غاليا" مثل العديد من خصوم العملاق الإسباني هذا الموسم، من بينها لايبزيغ الألماني (ثمن النهائي)، مانشستر سيتي الإنكليزي (ربع النهائي) وبايرن ميونيخ الألماني (نصف النهائي).