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كتاب إسرائيلي يعود إلى الواجهة بعد عشرة أعوام، لأنه احتوى، حين صدر، على تفاصيل مخيفة لأي هجوم إسرائيلي على إيران: لائحة الأهداف، مسار الطائرات، الصواريخ المستخدمة، وسيناريو اليوم التالي.

إيلاف من بيروت: قلة قليلة اطلعت على كتاب إسرائيل ضد إيران: حرب الظل (Israel Vs. Iran: The Shadow War)، الذي كتبه الوزير الإسرائيلي السابق يوعاز هاندل قبل عشرة سنوات. ربما يكون الكتاب قديمًا، لكن هذا أوانه، إذ تصف الفصول الأخيرة وبتفصيل كبير تفاصيل أي هجوم إسرائيلي على إيران، بما في ذلك الأهداف والتسليح المعقد وطرق القصف والرد... واليوم التالي.

يتحدث هاندل صراحة عن حرب عالمية ثالثة ستندلع بسبب هجوم إسرائيلي محتمل على منشآت نووية، وعن هجوم مضاد على مفاعل ديمونة النووي، وعن الطيارين الإسرائيليين الذين سيحتجزهم الإيرانيون، وتداعيات نووية ستقع على المدنيين الإيرانيين، وسنوات عديدة من المعارك في إسرائيل وحول العالم، وعن أعداء عنيدين ومتعصبي ضد إسرائيل. مع ذلك، هذه حرب ضرورية، لا خيار فيها، لأن البديل هو إيران النووية تقضي على الدولة اليهودية.

لائحة الأهداف

يكتب هاندل: "ستكون خمسة منشآت رئيسية هي الأهداف في الضربة الوقائية. الوجهة الأولى هي بوشهر، مفاعل يعمل بالماء الخفيف تم بناؤه بالقرب من ساحل الخليج الفارسي؛ والوجهة الثانية هي محطة الماء الثقيل قرب مدينة آراك جنوب غرب طهران، ومن المفترض أن تنتج هذه المنشأة البلوتونيوم؛ والوجهة التالية في القائمة هي منشأة تحويل اليورانيوم في مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية، ومرفق التخصيب بالقرب من مدينة قم".

يُعرف المرفق الأخير باسم "بيرديو" ويحتوي حاليًا على عشرات الآلاف من أجهزة الطرد المركزي، بعضها من أكثرها تقدمًا. وهذه المنشأة بنيت داخل جبل، لذا سيكون من الصعب تدميرها بالقنابل. وزير الدفاع السابق إيهود باراك أشار في عام 2010 إلى أن المنشأة محصنة ضد القنبلة العادية. يصف هاندل: "منشأة قم هي لعبة للأطفال مقارنة بمنشأة إيران الرئيسية لتخصيب الصنوبر في نطنز. يتكون المكان من صالتين ضخمتين مساحة كل منهما 30 دونما محفورة على عمق ثمانية إلى 23 مترا تحت الأرض ومغطاة بعدة طبقات من الخرسانة والمعدن. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنشأة محاطة ببطاريات صواريخ أرض - جو قصيرة المدى من طراز M-TOR مصنوعة في روسيا".

كما سيرى مخططو العمليات الحاجة إلى مهاجمة مواقع الإنتاج المحورية في إيران، وقصف محطات الرادار، وقواعد الصواريخ، ومنازل الصواريخ وبطاريات الإطلاق، وكذلك قواعد القوات الجوية الإيرانية. ويخلص هاندل إلى أن "كل هذا لمنع إيران من امتلاك القدرة على الطيران والرد بالصواريخ".

عندما كتب هاندل كتابه، كان باحثًا في مركز بيغن السادات في جامعة بار إيلان ونشر أعمدة أمنية وسياسية في يديعوت أحرونوت وماكور ريشون. ومنذ ذلك الحين، تجاوز الحاجز وانضم إلى صانعي القرار في عدة جولات. في أغسطس 2011، عينه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو رئيسًا لدائرة المعلومات الوطنية، وهو المنصب الذي استقال بعد عام بسبب قضية ناتان إيشيل.

المعرفة التي أضافها هاندل خلال هذه السنوات واسعة، لكنها لا تغير تصوراته الأساسية وتقييماته حول طبيعة الحملة ضد إيران، والفرص والمخاطر. يسأل هاندل في كتابه: "هل تستطيع إسرائيل أن تفعل ذلك؟". الجواب نعم. يجب أن نتذكر أنه منذ عام 2010، تمت إضافة قدرات سيبرانية هائلة إلى إسرائيل، تتيح تشخيصًا ممتازًا للأهداف.

الطريق إلى إيران

يقول هاندل في كتابه: "خط دفاع إيران الأول هو الطائرات المقاتلة. تمتلك إيران 160 طائرة مقاتلة عاملة، ولا ينبغي الاستهانة بها، لكن مع ذلك، لن تشكل هذه الطائرات التي عفا عليها الزمن تهديدًا مباشرًا للطيارين الإسرائيليين أو الأميركيين الذين سيطيرون على أكثر الطائرات تقدمًا في العالم اليوم. خط الدفاع الثاني هو صواريخ أرض - جو، صواريخ سام التي طورتها إيران بشكل مثير للإعجاب خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خاصة بعد الحصول على أنظمة دفاع روسية الصنع".

تمكنت إيران من تجهيز نفسها بأنظمة متطورة مضادة للطائرات ونظام S-300 الروسي، وهذا أمر مزعج للغاية لسلاح الجو الإسرائيلي. يقول: "المشكلة الرئيسية التي ستواجهها إسرائيل عندما يتعلق الأمر بمهاجمة إيران هي المسافة إليها، أكثر من 1000 كيلومتر من أقرب نقطة وما يصل إلى 2000 كيلومتر إلى الوجهات الرئيسية. قد تكون المسافة أكبر، لأنه من المشكوك فيه أن تكون كذلك. ممكن أن تطير إلى ايران في خط مستقيم". لذا يدعو هاندل في كتابه لزيادة مدى طيران الطائرات الإسرائيلية باستخدام أسطول طائرات التزود بالوقود التابع للجيش الإسرائيلي من طراز بوينغ 707.

بحسب هاندل، هناك ثلاثة طرق للوصول إلى إيران: المسار الشمالي يحيط بسوريا على حدودها مع تركيا ويمتد إلى إيران (بطول 2000 كيلومتر)؛ الطريق الرئيسي مباشر عبر الأردن والعراق، وبالتالي يمثل إشكالية سياسية. الميزة الكبيرة هي النطاق. مسافة الطيران من قاعدة القوات الجوية في المباني إلى منشأة التخصيب الإيرانية في نطنز هي 1600 كيلومتر فقط. ونشر الإيرانيون في الأسابيع الأخيرة أنظمة رادار كشف جوية في هذه المنطقة، إضافة إلى نشر قوات جوية حول المنشآت الحساسة. والطريق الجنوبي الذي يمر عبر سماء السعودية. وهذا أطول طريق".

أي سلاح؟

يكتب هاندل أن "سلاح الجو يملك قنابل قادرة على تدمير المنشآت الإيرانية والتسلل إلى ملجأ محصن بنطنز، بعضها تم تطويره في إسرائيل والبعض الآخر تم شراؤه من الولايات المتحدة. منها صواريخ خارقة للخزانات سعة 27 جي بي يو و 28 جي بي يو يمكنها حمل ما يصل إلى 1300 كيلوغرام من المتفجرات. حتى في الأهداف الصعبة مثل نطنز، التي ستجد هذه القنابل صعوبة في اختراقها، سيتمكن الطيارون من إدخالها فيها".

يضيف هاندل: "قد تستخدم إسرائيل أيضًا صاروخ أريحا، وهو صاروخ من مرحلتين يعمل بالوقود الصلب، يتراوح مداه بين 2000 و5000 ميل، وهو قادر على حمل رؤوس حربية تقليدية أو غير تقليدية تزن طنًا". والإصدار الأحدث من صاروخ أريحا -3 تحسن في دقته ويمكن أن يصل إلى طهران وعواصم جميع الدول العربية.

يضيف هاندل: "تمتلك إسرائيل أيضًا ثلاث غواصات دولفين مصنوعة في ألمانيا. ووفقًا لتقارير غير مؤكدة، فإن هذه الغواصات قادرة على حمل صواريخ أرض - أرض برؤوس حربية 227 كغم إضافة إلى صواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية، ما يضمن لإسرائيل القدرة على توجيه الضربة الثانية".

منذ ذلك الحين، تمت إضافة ثلاث غواصات AIP Dolphin أكثر تقدمًا، بمدى أكبر وقدرة استيعابية أكبر.

"ما هو تأثير هجوم مفاعل بوشهر ومنشأة تحويل اليورانيوم في أصفهان ومنشأة تخصيب نطنز على السكان المدنيين الإيرانيين؟ تحتوي هذه المنشآت الثلاثة على يورانيوم Xexfluoride (6UF) وأشجار صنوبر مخصبة منخفضة المستوى.

اليوم، تمتلك إيران كميات أكبر من اليورانيوم المخصب - 3.5 طن بنسبة 3.5 في المئة، 250 كغم بنسبة 20 في المئة، وما يقرب من 25 كغمبنسبة 60 في المئة. من شأن أي هجوم على مرافق التخزين هذه أن يؤدي إلى أضرار بيئية أكبر كثيراً اليوم من تقديرات عام 2009.

اليوم التالي.. يوم القيامة

يسأل هاندل: "ماذا سيحدث في اليوم التالي للهجوم الإسرائيلي؟ لا شك في أن حزب الله سيحرق الحدود الشمالية. لدى حزب الله صواريخ إيرانية، صواريخ "فجر" و "زالزال"، يمكن أن تضرب أيضًا مدنًا إسرائيلية جنوب تل أبيب. ومن المتوقع أيضا أن تهاجم حماس في غزة إسرائيل بالصواريخ. إلى ذلك، أنشأت إيران بنية تحتية إرهابية عالمية على صلة وثيقة بحزب الله".

وإيران اليوم لديها قوات موالية ليس فقط في لبنان. في يوم الهجوم، قد تجد إسرائيل نفسها تتعرض للهجوم من ست جبهات في وقت واحد: إيران ولبنان (حزب الله) واليمن (الحوثيون) وسوريا والعراق (الميليشيات الشيعية) وقطاع غزة (حماس). معنى خريطة التهديد هذه هو إطلاق آلاف الصواريخ والقذائف يوميًا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ما يتجاوز كثيراً ما اعتدناه في حرب لبنان الثانية أو عملية "حرس الأسوار".

إلى جانب إطلاق النار المباشر على إسرائيل، متوقع أن تستخدم إيران الشبكات الإرهابية التي نشرتها في أوروبا وإفريقيا وأميركا الجنوبية لإلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية ويهودية وغربية. يعلق هاندل: "مثل هذا الرد الواسع يمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. هجوم إسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية هو يوم القيامة الذي كانت إيران تستعد له منذ سنوات".

يضيف هاندل: "إلى جانب الصواريخ التي ستطلقها إيران عبر حزب الله، فإنها ستطلق صواريخها الخاصة. فلديها مجموعة من صواريخ شهاب وسجيل يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، والتي تغطي إسرائيل بأكملها. بالتالي، قد تضرب هذه الصواريخ أيضًا حرم الأبحاث النووية في ديمونا، وهذا هو سبب زيادة إسرائيل لنظام الدفاع الصاروخي في عام 2008".