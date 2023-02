قراؤنا من مستخدمي تويتر

إيلاف من بيروت: تحدد السكرتيرة الصحفية السابقة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المخاطر التي قد تترتب على الحرب الحالية. فعندما تلقت يوليا مندل النداء للعمل مع زيلينسكي، لم تكن تعرف ما سيأتي.

في هذا السرد الصريح والمؤثر في كتابها معركة حياتنا: وقتي مع زيلينسكي، معركة أوكرانيا من أجل الديمقراطية، وماذا يعني ذلك للعالم The Fight of Our Lives: My Time with Zelenskyy, Ukraine's Battle for Democracy, and What It Means for the World (240 صفحة، منشورات وان سيغنال)، تروي مندل قصة صعود زيلينسكي من ممثل كوميدي شعبي إلى رئيس أوكرانيا.

من حضور الاجتماعات بين زيلينسكي وبوتين وزعماء أوروبيين آخرين، إلى زيارة الخطوط الأمامية في دونباس، إلى تقديم إستفسارات صحفية بعد المكالمات الهاتفية السيئة السمعة بين دونالد ترمب وزلينسكي التي أدت إلى توجيه الاتهام الأول لترامب، شاهدت مندل بأم العين الجهود التي بذلها زيلينسكي لتحويل بلاده من دولة سوفياتية فقيرة متخلفة إلى ديمقراطية أوروبية مزدهرة تنبض بالحياة. تسلط مندل الضوء على المشاكل الاقتصادية الهائلة التي تواجه أوكرانيا وأنصار حكم القلة الفاسدين المتجذرين في إتحاد مع روسيا. فقد شهدت هجمات الكرملين المتكررة لتشويه سمعة زيلينسكي من خلال التضليل والتضليل وجيش من العربات والجزر.

في روايتها تفاصيل عن حياتها الخاصة كعضو في أوكرانيا الجديدة التي أسسها زيلينسكي. تصف مندل، التي كتب ألفت كتابها على أصوات القنابل والقذائف المتفجرة الروسية، تفاصيل الحياة التي عاشتها تحت الحصار الروسي في عام 2022. وهي تودع خطيبها الذي ينضم إلى الخطوط الأمامية مثل العديد من الرجال الأوكرانيين. كما تذكرنا بالأهمية القصوى للحقيقة والقيم الإنسانية في أحلك الأوقات.

تكتب مندل: "ربما لم يكن دائما قائدا كاملا. كان هناك صعوبة في حشد الدعم اللازم حول مبادراته، وإدارة موظفيه، والإبحار في متاهات السياسة الحزبية. لكن في فوضى الحرب، كان يعرف بالضبط ماذا يفعل. فقد أصبح حاميًا وطنيًا لنا". والواقع أن زيلينسكي أتى زعيماً في زمن الحرب، يتسم بالشجاعة المطلقة والاقتناع العميق بأن أوكرانيا تشكل حصنا للديمقراطية الغربية وأمة تنتمي إلى القرن الحادي والعشرين. وعلى النقيض من ذلك، تكتب مندل: "هناك طريقة واحدة لوصف بوتين: الشيخوخة. فمهما نظرت إليه وإلى وفده، ومهما إستمعت، فإن كل ما يتعلق بهما ينقل الشيخوخة: أيديولوجية قديمة، ومبادئ قديمة، وسلوكيات قديمة، وأفكار قديمة".

سيجد القراء في الكتاب تصويرا مبهرا عموما، لكنه ليس غير نقدي تماما. وهو مفاوض بارع يفهم أن السلام أفضل من الحرب، لأنه "فقط بالسلام يستطيع أن يركز على إعادة بناء أمته". إنها صورة مبهمة لزعيم في وقت الأزمة ارتقى إلى مستوى الحدث.