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إيلاف من بيروت: كشف علماء في فرنسا عن متحور جديد لفيروس كورونا تمت تسميته IHU وأصاب 12 شخصا يعيشون في منطقة جغرافية واحدة بجنوب شرق فرنسا.

وأشار العلماء إلى أنه يحتوي على 46 طفرة، إلا أنه لايزال من المبكر تحديد مدى خطورته بحسب نتائج الورقة البحثية التي نشرها نقل موقع medRxiv، والتي تفيد أن الحالة الأولى مرتبطة بشخصٍ سافر إلى الكاميرون بغرب أفريقيا.

وكشف تحليل العلماء عن 46 طفرة و14 تغييراً في الأحماض الأمينية و9 عمليات حذف في البروتين الشوكي للفيروس أدت إلى إنشاء السلالة الجديدة.

هذا وتُشكّل متغيرات كورونا مصدر قلق للعلماء الذين يخشون من تفوق المتحورات على المناعة التي تؤمنها اللقاحات. لكن خطورة هذا المتحور غير محددة حتى الساعة، في انتظار نتائج الدراسات الموثقة في الايام المقبلة.

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