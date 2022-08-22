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إيلاف من بيروت: في رسالة بريد إلكتروني إلى أنتوني فاوتشي في أوائل عام 2020، قال رجل إنه يخشى أن يحجب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية المعلومات عن الجمهور. وكتب يقول: 'الإعلام الإخباري يفيد بأن البيت الأبيض قد كتم معلومات. فهل هذا صحيح؟' في 1 مارس، رد فوسي، نافيًا أنه تم إسكاته. لكن هذا لم يغير ما كان يبرز كموضوع رئيسي لوباء Covid-19 المبكر: أن الجمهور لم يغب عن المداولات الرسمية بشأن الصحة العامة.

إجراءات صارمة

أعاقت السرية حول الوباء العمل على تأثيره وعلى اللقاحات وأصوله. في الصين، اتخذت الحكومة إجراءات صارمة ضد الصحفيين المواطنين الذين كانوا يغطون أخبارًا من ووهان وسيطرت بشدة على زيارة محققي منظمة الصحة العالمية. في الولايات المتحدة، قامت صناعة الأدوية بتخزين حقوق اللقاحات المنقذة للحياة. في غضون ذلك، منعت المستشفيات المصورين من تسجيل الدمار الذي أحدثه فيروس كورونا.

يهدف مشروع جديد إلى تسليط الضوء على ما حدث في أثناء الوباء، على الأقل في الولايات المتحدة، من خلال تجميع وإتاحة المزيد من السجلات العامة المتعلقة بفيروس كورونا والتحول الذي أحدثه في المجتمع. بقيادة المؤرخين ودعاة الشفافية، سيكون أرشيف Covid-19، كما يُطلق على المشروع، مستودعًا تفاعليًا واسعًا للسجلات التي تم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات وقوانين السجلات المفتوحة الأخرى. تم إطلاق المشروع الأسبوع الماضي مع رسائل البريد الإلكتروني لفاوتشي في أوائل عام 2020، بما في ذلك الرسالة التي تناول فيها شائعات تكميمه، وسيتم توسيعه بإضافة سجلات الصحة العامة المحلية والولائية والفيدرالية خلال الأشهر المقبلة.

أسئلة أساسية

في نهاية المطاف، قد يساعد المشروع في الإجابة عن أسئلة أساسية مثل عدد الأميركيين الذين ماتوا بالفعل من Covid-19 وتعاقدوا معه في المقاطعات التي يشتبه في عدم الإبلاغ عن الحالات. قد يلقي الضوء أيضًا على ردود فعل الحكومات المحلية مع انتشار فيروس كورونا في أميركا. في عام 2021، أظهر مشروع تابع أن حاكم ولاية ميسوري مايك بارسون احتفظ ببيانات سرية من وزارة الصحة بالولاية توضح فعالية تفويضات القناع.

تخضع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بفاوتشي للتدقيق منذ يونيو 2021، عندما حصلت عليها باز فيد نيوز وواشنطن بوست من خلال تحميلها بواسطة المراسل الاستقصائي جايسون ليوبولد. حتى الآن، ركزت الكثير من المناقشات على ما لا يكشفه قانون حرية المعلومات. تم حذف سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني تلخص مكالمة جماعية في فبراير 2020 حول أصول فيروس كورونا بالكامل تقريبًا. في وقت سابق من هذا العام، سُمح لموظفي الكونغرس بالاطلاع على نسخ من رسائل البريد الإلكتروني تلك خلف الأبواب المغلقة. نشر الجمهوريون في مجلس النواب لاحقًا ملاحظاتهم المثيرة حول النص المنقح. لم يتم الإفراج عن رسائل البريد الإلكتروني الكاملة.

تنقيح مفرط

على الرغم من أن المشروع لن يحل مشكلة التنقيح المفرط، فإنه سيجعل المستندات مثل مجموعة رسائل البريد الإلكتروني أسهل في التفسير والبحث، وهي مشكلة متزايدة للصحفيين والمؤرخين مع تزايد حجم الوثائق الحكومية التي تم اختراقها وتسريبها ورقمنتها. قال مايكل موريسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موكروك للشفافية، أحد الشركاء في أرشيفCovid-19 ، إن الباحثين غالبًا ما يجدون أنفسهم 'يخوضون في خزائن الملفات الملقاة مجازيًا على الأرض'. يوفر النظام الأساسي حلًا بديلًا عن طريق السماح للمستخدمين بالبحث عن أشخاص ومجموعات وتواريخ محددة، بالإضافة إلى طبقة اثنين أو أكثر من مصطلحات البحث.

وصف ليوبولد، وهو مراسل غزير الإنتاج بموجب قانون حرية المعلومات ولم يشارك في المشروع، أرشيف Covid-19 بأنه 'مورد مهم للغاية للصحفيين والمؤرخين والجمهور'. وأضاف: 'هذا هو السبب في أنني أشارك المستندات التي أحصل عليها من خلال قانون حرية المعلومات مع الجمهور'.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "ذا إنترسبت"

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