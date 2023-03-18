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بوردو (فرنسا): جنحت 910 دلافين على الأقل على شواطئ المحيط الأطلسي الفرنسية منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر الفائت، وفقاً لإحصاء جديد صادر عن مرصد المحيطات "بيلاجيس" الذي سجل موجة جديدة "شديدة" من أكثر من 400 جنوح منذ أسبوع.

وأوضح "بيلاجيس" الجمعة أن "نحو 420 من الحوتيات الصغيرة" جنحت على ساحل المحيط الأطلسي بين 10 و17 آذار/مارس الجاري، بينها 120 في 11 و12 آذار/مارس وحدهما. ووصف المرصد هذا الرقم بأنه "غير مسبوق".

ولاحظ المرصد الذي يتولى منذ 1970 إحصاء حالات جنوح الحوتيات على ساحل المحيط الأطلسي "تنوعاً كبيراً في حال الجيف"، ويظهر منها أن بعض الدلافين المنجرفة إلى الساحل نفقت قبل بضعة أيام فحسب، في حين يعود نفوق أخرى إلى أسابيع عدة.

وافادت المنظمة بأن "الفحوص التي أجريت على عدد قليل من الجيف أظهرت في الغالب آثار معدات صيد".

وذكّر "بيلاجيس" بأن موجة أولى "شديدة" سجّلت في بداية السنة حين تجاوز عدد الحوتيات الجانحة 360 من منتصف كانون الأول/ديسمبر 2022 إلى نهاية كانون الثاني/يناير 2023.

وبلغ معدّل حالات الجنوح في فصل الشتاء 850 ما بين 2017 و2020.