نجح علماء بصنع اثنين من مسكنات الألم المعروفة، الأسيتامينوفين (المعروف أيضاً باسم الباراسيتامول) والإيبوبروفين، من مركب موجود في أشجار الصنوبر، وليس من مواد كيميائية مصدرها الزيت الخام.

ويعتبر هذا المركب أيضاً منتج نفايات من صناعة الورق ويمكن أن يكون بديلاً مستداماً للمواد الكيميائية الزيتية، وفق «ساينس ألرت».

تيبيتس

في هذا السياق، يوضح جوش تيبيتس، الكيميائي بجامعة باث في المملكة المتحدة أنه يستخدم نموذج التكرير الحيوي لنفايات المنتجات الثانوية من صناعة الورق لإنتاج مجموعة من المواد الكيميائية المستدامة التي يمكن استخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات.

ونقل موقع "ساينس أليرت" عن الخبير الكيمائي البريطاني الذي يقود الأبحاث قوله "إن ذلك المركب المستخرج من نفايات الورق يطلق عليه اسم "بيتا-بينين" يأتي من زيت "التربنتين".

وأشار "إلى أن الباحثين تمكنوا من صنع العديد من المواد الكيميائية المفيدة الأخرى من زيت "التربنتين"، بما في ذلك تلك التي يمكن تطويرها إلى منتجات التنظيف وأدوية مرضى الربو وعقاقير حاصرات بيتا التي تستخدم لمعالجة حالات معينة من أمراض ضغط الدم المرتفع.

وأوضح أن هناك حاجة إلى سلسلة من التفاعلات التي تمت معايرتها بعناية للانتقال من "بيتا-بينين" إلى مركبات وسيطة لـ"الأسيتامينوفين" و"الآيبوبروفين".

ولفت الباحث إلى أن الأبحاث لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير قبل الاستفادة منها بشكلٍ تجاري، منبهًا إلى أنها قد تكون أكثر تكلفة من أساليب الصناعة التي تعتمد على النفط الخام.