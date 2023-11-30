أثبتت الدراسات الطبية ان اكتساب الشخص الذي يُقلِع عن التدخين وزنًا بسيطًا حوالى كيلوغرامًا واحد في الأسابيع الأولى لإقلاعه عن التدخين، يعتبَر أمرًا طبيعيًا.

ويرجع الاختصاصيون سبب اكتساب الوزن بعد وقف التدخين الى أن السجائر تسهم بتنشيط عملية حرق الدهون. وهو ما يؤكده خبراء التغذية في إشارة إلى أن الاقلاع عن التدخين يُبطئ عملية حرق السعرات الحرارية.



فوائد ملموسة

ويشرح الاختصاصيون أن فوائد الاقلاع عن التدخين ستظهر بعد أسابيع. فزيادة الوزن قد تحصل بكسب 3 كيلوغرامات على الأكثر، لكن الجسد عندما يتعافى من آثار التدخين، سيستعيد نشاط حرق الدهون بشكلٍ طبيعي دون تحفيز من السجائر.

ويشير الخبراء إلى أن الشخص سيلاحظ تحسن صحته تدريجيًا بعد اسابيع، حيث ستظهر بشرته اكثر نقاء، وسيكون تنفسه أكثر راحة، كما سيتخلص من اصفرار الأظافر وغيرها من الآثار السلبية للتدخين.