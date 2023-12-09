قدر مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة عدد البالغين الأمريكيين الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن بـ3.3 مليون شخص.

وتقول مراكز مكافحة الأمراض والوقاية أن بعض المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا لفترة طويلة يعانون من الارهاق المزمن.

ومتلازمة التعب المزمن تعني أن يعاني المريض من الإرهاق الشديد لمدة ستة أشهر دون أن تساعده الراحة في الفراش على التعافي.

وغالبية هؤلاء المرضى يبلغون عن شعور بالألم وتفكير ضبابي وأعراض أخرى قد تزداد سوءا بعد التمرين أو العمل أو أي نشاط آخر. ولا يوجد علاج أو فحص دم أو مسح للمساعدة في إجراء تشخيص سريع.

لم يتمكن الأطباء من تحديد السبب، على الرغم من أن الأبحاث تشير إلى أنه هو رد فعل مفرط لفترة طويلة من الجسم تجاه العدوى أو أي هزة أخرى لجهاز المناعة.

انفلونزا المترفين

ولقد برزت هذه الحالة منذ ما يقرب من 40 عاما، عندما تم الإبلاغ عن مجموعات من الحالات في إنكلاين فيلاج بولاية نيفادا، وليندونفيل بولاية نيويورك.

ولقد رفض بعض الأطباء حينها اعتبار هذا الأمر مرضا نفسيا جسديا، وأطلقوا عليه اسم "أنفلونزا المترفين".

ويستند تقرير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية إلى دراسة استقصائية شملت 57000 بالغ أميركي في عامي 2021 و2022. وسُئِل المشاركون عما إذا كان الطبيب قد أخبرهم من قبل أنهم مصابون بالتهاب الدماغ والنخاع العضلي أو متلازمة التعب المزمن، وما إذا كانوا لا يزالون مصابين به. أجاب حوالي 1.3% بنعم على كلا السؤالين.