يخطط ملياردير العقارات الفاخرة الأمريكي، ومستكشف أعماق البحار، للسفر في غواصة لاستكشاف ما تبقى من حطام سفينة تايتانيك.

ويقول رجل الأعمال والمغامر من ولاية أوهايو لاري كونور، وباتريك لاهي المؤسس المشارك لشركة Triton Submarines، إنهما يريدان أخذ غواصة إلى عمق حوالي 3800 متر لرؤية حطام السفينة في شمال المحيط الأطلسي.

واهتزت صناعة الغواصات الخاصة بعد مقتل خمسة أشخاص عندما انفجرت غواصة من صناعة شركة OceanGate في طريقها إلى تيتانيك العام الماضي.

وقال متحدث باسم شركة كونور يوم الثلاثاء إن الرحلة المقترحة لن تتم إلا بعد أن يتم اعتماد السفينة بالكامل من قبل منظمة بحرية.

لا يوجد إطار زمني للبعثة المخطط لها.

ويخطط الثنائي لاستخدام غواصة يطلق عليها اسم Triton 4000/2 Abyssal Explorer - ويشير رقم "4000" إلى العمق الذي يمكن أن تصل إليه المركبة بأمان، بالأمتار.

تم بناء غواصة تيتان التي بنتها شركة OceanGate من ألياف الكربون وتم اعتمادها لعمق 1300 متر فقط، وهو أقل بكثير من أعماق قاع المحيط حيث كان حطام تيتانيك.

في يونيو/حزيران 2023، انفجرت السفينة أثناء رحلة كانت تنوي قيامها لتفقد حطام تيتانيك. توفي الرئيس التنفيذي لشركة OceanGate، ستوكتون راش، 61 عاماً، على متن الطائرة إلى جانب أربعة ركاب آخرين: رجل الأعمال البريطاني الباكستاني شاهزادا داود، 48 عاماً، وابنه سليمان، 19 عاماً، ورجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينج، 58 عاماً، وبول هنري نارجيوليت، 77 عاماً، غواص البحرية الفرنسية في السابق.

كان السيد راش معروفاً بتجاوزه الحدود عندما يتعلق الأمر بالسلامة، وقد تجاهل العديد من التحذيرات من المستشارين بشأن المشكلات المحتملة مع تيتان. ولا تزال التحقيقات جارية من قبل السلطات الأمريكية والكندية.

قال كونور لصحيفة وول ستريت جورنال، التي كانت أول من نشر تقريراً عن رحلة ترايتون المقترحة: "أريد أن أظهر للناس في جميع أنحاء العالم أنه على الرغم من أن المحيط مخيف بعض الشيء، إلا أنه يمكن أن يكون رائعاً وممتعاً."

عانت صناعة الغواصات الخاصة بعد كارثة تيتان، ويأمل الرجلان أن تساعد الرحلة الناجحة إلى عودة الاهتمام في الغواصات.

أوقفت شركة OceanGate عملياتها وأبلغت شركات أخرى عن إلغاء الطلبات بعد انفجار تيتان. وقال السيد لاهي للصحيفة: "كان لهذه المأساة تأثير مروع على اهتمام الناس بهذه المركبات".

Getty Images دفع كونور تكاليف السفر إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2022

شارك السيد لاهي في تأسيس شركة Triton Submarines في عام 2008. والسيد كونور هو رئيس مجموعة كونور، وهي شركة استثمار عقاري مقرها بالقرب من دايتون، أوهايو.

في عام 2021، غامر الثنائي معاً في غواصة إلى مناطق تشالنجر ديب، وسيرينا ديب في خندق ماريانا. ويبلغ عمق الخندق حوالي 36 ألف قدم، وهو أعمق نقطة في قاع بحر الأرض.