إيلاف من واشنطن: أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن تحديث جديد بشأن سحب واسع النطاق لمنتجات تونة معلبة يحتمل تلوثها ببكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي والشلل.

جاء إجراء السحب بعد اكتشاف خلل في غطاء بعض علب التونة، ما قد يسمح بتسرب بكتيريا "كلوستريديوم البوتولينوم"، المعروفة بإنتاج سموم قاتلة في بيئات منخفضة الأكسجين "قد تسبب التسمم الغذائي الحاد، ما يؤدي إلى صعوبة في التنفس وشلل في الجهاز التنفسي والعضلات، وقد يكون مميتا في بعض الحالات".

ووفقا لهيئة سلامة وتفتيش الأغذية (FSIS)، تبدأ أعراض التسمم عادة خلال 12 إلى 36 ساعة من تناول الطعام الملوث، لكنها قد تستغرق في بعض الحالات 4 إلى 8 أيام. وتشمل الأعراض المبكرة: الغثيان والتقيؤ والدوار، ويمكن أن يؤدي التسمم في الحالات الشديدة إلى فشل تنفسي أو انسداد في مجرى الهواء.

وبدأت عملية السحب في فبراير الماضي من قبل شركة "تراي-يونيون سيفودز"، وشملت منتجات تحمل علامات تجارية معروفة مثل "جينوفا" و"تريدر جوز" و"إتش إي بي" و"فان كامب". وقد تم رفع تصنيف السحب إلى الفئة الثانية، ما يعني أن استهلاك هذه المنتجات قد يسبب "عواقب صحية مؤقتة أو قابلة للعلاج طبيا".

وتأثرت 5 أنواع من تونة "جينوفا"، و5 أنواع من "تريدر جوز"، ونوعان من "فان كامب"، ومنتج واحد من "إتش إي بي"، والتي وُزّعت على متاجر في 25 ولاية أمريكية. وبحسب إدارة الغذاء والدواء، فقد تم سحب 141470 علبة على مستوى البلاد.

ونصحت شركة "تراي-يونيون سيفودز" المستهلكين الذين اشتروا هذه المنتجات بإعادتها لاسترداد ثمنها، أو التخلص منها، أو التواصل مع الشركة للحصول على مجموعة استرجاع وقسيمة شراء.

وأكدت الشركة أن هذا الإجراء جاء "من باب الحيطة والحذر"، بعد أن أبلغها المورد عن العيب التصنيعي الذي قد يؤدي إلى تسرب المنتج أو تلوثه ببكتيريا قاتلة.

وحتى الآن، لم يُبلّغ عن أي حالات مرضية أو وفيات مرتبطة بهذه المنتجات، لكن البكتيريا نفسها كانت سببا في عملية سحب أخرى الأسبوع الماضي، بعد العثور عليها في عدة أنواع من المخللات اليابانية المقطعة مسبقا، التي تنتجها شركة "تشوشيا هونتن" المحدودة في كاليفورنيا.