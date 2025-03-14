إيلاف من لندن: تم الكشف عن علامة محددة (سلوك معين) يشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا، إذا كنت تحب إذلال الآخرين أو إيذائهم من أجل متعتك الشخصية، فقد تكون مريضًا نفسيًا، وفقاً لدراسة هولندية.

اكتشف العلماء وجود رابط بين الاعتلال النفسي و"السادية" - وهو الشعور بالمتعة من خلال إلحاق الألم أو المعاناة أو الإذلال بالآخرين.

تشمل الأمثلة اليومية للسادية مضايقة الأشخاص عبر الإنترنت، وقتل شخصيات ألعاب الفيديو، وقتل الحشرات، وغيرها من الممارسات التي قد تبدو عادية أو غير مؤذية بصورة فجة.

لذا، إذا كنت تمارس هذه السلوكيات السادية - حتى لو كان ذلك لمجرد جعل الآخرين يشعرون بالحرج عبر الإنترنت - فقد تكون مريضًا نفسيًا، ويحذر الخبراء من جامعة ماستريخت في هولندا من أن السادية قد تكون أكثر شيوعاً مما كان يُعتقد سابقاً.

السادية وتأثيرها على الشخص والمجتمع

يقول الخبراء إن "المتعة السادية - المتعة المجانية التي تنجم عن إلحاق الألم بالآخرين - لها عواقب مدمرة على المستوى الشخصي والمجتمعي".

"دراستنا هي الأولى التي تقوم بتقييم السادية الموجهة ضد البشر والحيوانات على حد سواء"، في الدراسة، لم ينظر علماء النفس إلى السادية الجنسية، أو الانحراف غير المعتاد في غرفة النوم للحصول على المتعة الجنسية من ألم الشريك أو إذلاله.

وبدلاً من ذلك، ركزت فقط على السادية غير الجنسية اليومية - وهي سمة "موجودة داخل عامة السكان"، وهي سائدة في الثقافة الحديثة.

ويتجلى هذا في شعبية الأفلام العنيفة، وألعاب الفيديو العنيفة، و"الرياضات" الوحشية مثل مصارعة الثيران والملاكمة وغيرها.

وبطبيعة الحال، تشمل السلوكيات السادية الأكثر تطرفا ممارسة العنف الجسدي أو الإساءة إلى الآخرين من أجل المتعة، ولكن الدراسة استكشفت للتو مثالين من "السادية اليومية".

ووفقاً لما نقلته "دايلي ميل" اللندنية، فقد أكمل 120 متطوعًا تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا من منطقة ماستريخت المحلية استبيانات لتقييم مستوى السمات الثلاث "الثالوث المظلم" - المرض النفسي، والنرجسية، والميكافيلية (النفعية).

لتحديد مستويات السادية اليومية لديهم، أكمل المشاركون مهمتين سلوكيتين صادمتين - "طحن الحشرات" و"تفجير الألعاب".

في مهمة طحن الحشرات، تم إقناع المشاركين بأنهم قتلوا قمل الخشب عن طريق وضعها في مطحنة حبوب القهوة المعدلة.

في الواقع، لم تصب قمل الخشب بأذى، ولم يُظهَر للمشاركين إلا في وقت لاحق أن الحشرات التي أدخلوها في الجهاز كانت لا تزال على قيد الحياة.

وفي الوقت نفسه، استمدت مهمة تفجير اللعبة إلهامها من الاتجاه القاسي على تطبيق تيك توك المتمثل في إزعاج لاعبي الجولف أثناء اللعب باستخدام تفجير بوق هوائي.

عُرض على المشاركين لقطات حية من كاميرا لرجل يبلغ من العمر 30 عامًا يرتدي زوجًا من سماعات الرأس أثناء لعبه لعبة تتريس، وقيل للمشاركين أنهم يستطيعون توجيه موجة مزعجة من الضوضاء عبر سماعات الرأس بمجرد لمسة زر.

مرة أخرى، كان هذا الإعداد المعقد مجرد خدعة، حيث تم تسجيل جميع لقطات الرجل مسبقًا، وقبل وبعد المهام، أبلغ المشاركون عن مستويات المتعة الخاصة بهم على مقياس مكون من خمسة بنود، وقام الباحثون بقياس الفرق.

المرض النفسي ومتعة إيذاء الآخر

وبشكل عام، وجد الخبراء أن السمات الثلاث للثالوث المظلم مرتبطة بزيادة المتعة السادية، ولكن لا يوجد أي منها أكثر ارتباطا بالاعتلال النفسي.

يوضح الباحثون أن "الاضطراب النفسي أظهر أقوى ارتباط بينه وبين الحصول على المتعة من إيذاء الآخرين"، وكان الاستمتاع بطحن الحشرات مرتبطًا بشكل إيجابي بقسوة القلب - وهو عامل فرعي من الاعتلال النفسي.

ويضيفون أن "قسوة القلب تجسد جانبًا أساسيًا من الاعتلال النفسي، ألا وهو الافتقار إلى التعاطف مع الضحايا واللامبالاة بمعاناتهم".

السادية الجنسية

تاريخيا، تمت دراسة السادية "في المقام الأول في سياق السادية الجنسية والسلوك الإجرامي"، كما يقول الفريق مستشهدا بدراسات سابقة.

لكن هذه الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة العلاج السلوكي والطب النفسي التجريبي ، تشير إلى أن هذا اتجاه واسع الانتشار.

ومن المثير للاهتمام أن العينة المشاركة كانت في معظمها من الإناث (88 امرأة مقابل 32 رجلاً) على الرغم من أن الأبحاث السابقة تشير إلى أن الإناث يملن إلى أن يكن أقل سادية.

علاوة على ذلك، كان العديد من المشاركين من طلاب العلوم الاجتماعية، الذين قد يكونون أقل سادية أو أكثر حذرا بشأن التصرف بعدوانية.

يمكن للدراسات المستقبلية أن تستخدم عينات أكبر وحتى رؤية كيف ترتبط السمات الشخصية الأخرى خارج سياق الثالوث المظلم بالمتعة السادية.

ما هو "الثالوث المظلم"؟

الثالوث المظلم هو اسم يطلق على ثلاث سمات شخصية: النرجسية، والاعتلال النفسي أي المرض النفسي، والميكافيلية.

عندما تجتمع هذه الصفات الثلاث في شخص واحد، فهذا يدل على شخصية شريرة، وتعتبر السمات الثلاث للثالوث المظلم متميزة من الناحية المفاهيمية، ولكن ثبت أن هناك تداخل بينها.

تتسم الشخصية النرجسية بالعظمة والكبرياء والأنانية والافتقار إلى التعاطف، فيما تتميز الميكافيلية بالتلاعب بالآخرين واستغلالهم. كما أنها غالبًا ما ترتبط بتجاهلٍ ساخرٍ للأخلاق، وتركيزٍ على المصلحة الذاتية والخداع، أما الاعتلال النفسي فهو السلوك المعادي للمجتمع باستمرار، والاندفاع، والأنانية، والقسوة غير المبررة.