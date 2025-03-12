إيلاف من سيدني : أصبح رجل أسترالي يعاني من قصور في القلب أول شخص في العالم يغادر المستشفى بعد زراعة قلب اصطناعي كامل.

وأعلن الباحثون والأطباء الأستراليون الذين يقفون وراء العملية يوم الأربعاء أن عملية زراعة القلب الاصطناعي حققت "نجاحا سريريا كاملا" بعد أن عاش الرجل مع الجهاز لأكثر من 100 يوم قبل حصوله على عملية زرع قلب من متبرع في أوائل آذار (مارس).

يعد القلب الاصطناعي الكامل BiVACOR، الذي اخترعه الدكتور دانيال تيمز المولود في كوينزلاند، أول مضخة دم دوارة قابلة للزرع في العالم يمكنها أن تعمل كبديل كامل للقلب البشري، باستخدام تكنولوجيا الرفع المغناطيسي لمحاكاة تدفق الدم الطبيعي للقلب السليم.

تم تصميم الغرسة، التي لا تزال في المراحل الأولى من الدراسة السريرية، للمرضى الذين يعانون من قصور البطينين في القلب في مرحلته النهائية، والذي يتطور عادة بعد أن تتسبب حالات أخرى - الأكثر شيوعًا النوبة القلبية وأمراض القلب التاجية، ولكن أيضًا أمراض أخرى مثل مرض السكري - في إتلاف القلب أو إضعافه بحيث لا يتمكن من ضخ الدم عبر الجسم بشكل فعال.

23 مليون شخص يعانون من قصور القلب كل عام

يعاني أكثر من 23 مليون شخص حول العالم من قصور في القلب كل عام، ولكن 6000 شخص فقط سيحصلون على قلب متبرع، وفقًا للحكومة الأسترالية ، التي قدمت 50 مليون دولار لتطوير وتسويق جهاز BiVACOR كجزء من برنامج حدود القلب الاصطناعي.

تم تصميم الغرسة كجسر لإبقاء المرضى على قيد الحياة حتى يصبح زرع قلب من متبرع متاحًا، ولكن طموح BiVACOR على المدى الطويل هو أن يتمكن متلقي الغرسة من العيش مع جهازهم دون الحاجة إلى زرع قلب.

تطوع المريض، وهو رجل في الأربعينيات من عمره من نيو ساوث ويلز يعاني من قصور حاد في القلب، ليصبح أول متلقي للقلب الاصطناعي الكامل في أستراليا والسادس في العالم.

وتم إجراء أول خمس عمليات زراعة في العام الماضي في الولايات المتحدة، وتلقى جميع المرضى قلوبًا من متبرعين قبل خروجهم من المستشفى، وكانت أطول فترة بين عملية الزراعة وعملية الزرع 27 يومًا.

الجراحة استغرقت 6 ساعات

وتلقى المريض الأسترالي الجهاز في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) في مستشفى سانت فينسينت في سيدني في عملية جراحية استغرقت ست ساعات بقيادة جراح القلب والصدر وزراعة الأعضاء بول جانز.

غادر المريض، الذي رفض الكشف عن هويته، المستشفى بعد زراعة القلب في شباط (فبراير). وأصبح قلب متبرع متاحًا للزراعة في آذار (مارس).

وقال جانز إنه كان من دواعي سروره أن يكون جزءًا من مثل هذا الإنجاز الطبي الأسترالي التاريخي والرائد.

وقال جانز "لقد عملنا من أجل هذه اللحظة لسنوات ونحن فخورون للغاية بأن نكون الفريق الأول في أستراليا الذي أجرى هذه العملية".

وقال: "يُمثل القلب الاصطناعي الكامل BiVACOR نقلة نوعية في مجال زراعة القلب، سواءً في أستراليا أو على الصعيد الدولي. خلال العقد القادم، سنرى القلب الاصطناعي يُصبح البديل الأمثل للمرضى الذين لا يستطيعون انتظار قلب متبرع، أو عندما لا يتوفر قلب متبرع".

جسر القلوب.. خطوة عظيمة

وقال البروفيسور ديفيد كولكوهون من جامعة كوينزلاند وعضو مجلس إدارة مؤسسة القلب، والذي لم يشارك في التجربة، إن هذا النجاح كان "خطوة تكنولوجية عظيمة إلى الأمام في مجال القلوب الاصطناعية - جسر القلوب - قبل عملية الزرع".

لكن كولكوهون حذر من أن فترة عمل القلب الاصطناعي - أكثر من 100 يوم - لا تزال أقل بشكل كبير من فترة عمل قلب المتبرع، والتي تزيد عن 10 سنوات (أو 3000 يوم).

وقال كولكوهون إن هذا هو السبب وراء القول بأن هناك "طريقا طويلا" قبل أن يتم اعتبار القلب الاصطناعي بديلا لعملية زرع القلب.

وأكد أن أعداد المصابين بقصور القلب بالنسبة لعدد السكان أقل بكثير بسبب أدوية القلب المتاحة الآن - حيث بلغت ذروة معدل الوفيات بسبب أمراض القلب حوالي عامي 1967 و1968 حيث توفي 47 ألف أسترالي بسبب أمراض القلب من أصل عدد سكان بلغ 11 مليون نسمة في ذلك الوقت، مقارنة بـ 45 ألفًا من أصل 22 مليون أسترالي في عام 2022.

وتعد هذه العملية الأولى في سلسلة من الإجراءات المخطط لها في أستراليا كجزء من برنامج حدود القلب الاصطناعي الذي تقوده جامعة موناش، والذي يعمل على تطوير ثلاثة أجهزة رئيسية لعلاج أكثر أشكال قصور القلب شيوعًا.

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أعدت "إيلاف" هذا التقرير نقلاً عن صحيفة "الغارديان"

https://www.theguardian.com/australia-news/2025/mar/12/australian-man-survives-100-days-with-artificial-heart-in-world-first-success