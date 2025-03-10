إيلاف من لندن: تشير دراسة إلى أن الافتقار إلى ممارسة الجنس قد يضاعف تقريباً خطر إرسال الرجال إلى القبر في وقت مبكر. وأظهر تحليل بيانات 20 ألف شخص أن الذكور الذين يعانون من انخفاض الرغبة الجنسية كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة الثلثين، مقارنة بأولئك الذين لديهم شهية جنسية أعلى.

وظلت هذه النتائج صحيحة حتى بعد أن أخذ الخبراء في الاعتبار عوامل أخرى مثل التدخين، وتعاطي الكحول ، ومستويات السمنة، والحالات الصحية الأساسية، وممارسة الرياضة.

وأشار هذا إلى أن الافتقار إلى الاهتمام الجنسي هو الذي أدى إلى زيادة خطر الوفاة، على الرغم من أن المؤلفين يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.

يأتي ذلك في أعقاب بحث منفصل أشار إلى أن الرجال العزاب لديهم خطر متزايد للإصابة بالسرطان أو غيره من الأمراض طويلة الأمد - ولكن لديهم فرصة أقل للإصابة بنوبة قلبية.

فحص 7500 رجل و11 ألف امرأة فوق الـ40

وفي الدراسة اليابانية، فحص الخبراء بيانات أكثر من 7500 رجل و11 ألف امرأة فوق سن الأربعين، ثم تابعوا نتائجهم الصحية لمدة سبع سنوات.

في بداية الدراسة، طُلب من جميع المشاركين تحديد ما إذا كانوا "يهتمون بأي شخص من الجنس الآخر". وتم تعريف الإجابات بـ "لا" على أنها افتقار إلى الاهتمام الجنسي.

أظهر تحليل البيانات أن الرجال الذين يعانون من نقص الشهية الجنسية كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 69% خلال فترة الدراسة.

وعند النظر إلى الأسباب المحددة للوفاة، وجد أن الرجال الذين لم يمارسوا الجنس كانت احتمالات وفاتهم بالسرطان أعلى بنسبة 72%. ومع ذلك، لم يُكتشف أن هؤلاء الرجال معرضون لخطر أكبر للإصابة بالمرض في المقام الأول، وفقاً لما نشرته "دايلي ميل" اللندنية.

على الرغم من أن النساء أكثر عرضة من الرجال بمرتين للإبلاغ عن انخفاض الرغبة الجنسية، إلا أن العلماء لم يجدوا رابطًا بين عدم الاهتمام بالجنس وارتفاع خطر الوفاة لدى الإناث.

وقال مؤلفو الدراسة من جامعة ياماغاتا إن البحث يشير إلى أن الافتقار إلى الاهتمام الجنسي قد يزيد من خطر الوفاة بين الرجال الأكبر سنا.

"استنادًا إلى نتائجنا، نقترح أن الافتقار إلى الاهتمام الجنسي يساهم في حد ذاته في زيادة خطر الوفاة لأي سبب، بغض النظر عن عوامل الخطر المعروفة لدى الرجال فوق سن الأربعين عامًا"، كما كتبوا.

مراقبة نتائج الدراسة لمزيد من التأكيدات

وتعتبر نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة PLOS One ، مراقبة، وهذا يعني أنها لا تستطيع إثبات أن انخفاض الرغبة الجنسية يضر بصحة الرجال بشكل مباشر.

ويشير المؤلفون إلى أنه على الرغم من أنهم أخذوا في الاعتبار عدة عوامل، فقد تكون هناك جوانب أخرى تؤثر على النتائج.

وأشار الباحثون إلى أن الرجال الذين يعانون من نقص الاهتمام الجنسي كانوا أكثر عرضة للشرب أكثر، والإصابة بمرض السكري، والضحك أقل، والتعرض لبعض أنواع الضائقة النفسية، والحصول على مستويات أقل من التعليم.

لكنهم سلطوا الضوء على أن الرجال الذين لديهم رغبة جنسية أقل كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن افتقارهم إلى "إيكيجاي" - وهو مصطلح ياباني يشير إلى سبب العيش، أو الفرحة والهدف من الحصول على حياة تستحق العيش.

وبناء على هذه النتائج، فإننا نتكهن بأن الحفاظ على الاهتمام الجنسي قد يكون مرتبطا بالصحة النفسية الإيجابية و"إيكيجاي" خاصة بين الرجال.

ومع ذلك، أضافوا: "هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لتوضيح الآليات التي تكمن وراء التأثيرات الوقائية للاهتمام الجنسي على معدل الوفيات".

ليست الدراسة الأولى

ولا تعد الدراسة اليابانية هي الأولى التي تشير إلى أن ممارسة الجنس قد يكون لها تأثير وقائي على صحة الرجال.

توصلت دراسة بريطانية أجريت على أكثر من 5700 شخص فوق سن الخمسين إلى أن الرجال الذين يمارسون الجنس بشكل أقل ارتفعت لديهم مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة بنسبة تزيد على الثلثين.

ووجد خبراء من جامعة أنجليا روسكين أن هؤلاء الرجال أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 63 في المائة وأكثر عرضة للإصابة بمرض طويل الأمد بنسبة 41 في المائة.

وقال الدكتور لي سميث، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن النشاط الجنسي هو شكل من أشكال التمارين الرياضية كتفسير محتمل.

وقال الدكتور سميث "من المهم أن نتذكر أن ممارسة الجنس هي شكل من أشكال النشاط البدني، وإن كان يتم في كثير من الأحيان بكثافة معتدلة، وهو ما يحرق حوالي 3.6 سعرة حرارية في الدقيقة".

"تأتي جميع التمارين الرياضية مع فوائد صحية، والجنس ليس مختلفًا."

الجنس يخفض معدل الوفيات بنسبة 50%

وتوصلت دراسة بريطانية أخرى، أجريت على نحو ألف رجل من ويلز في التسعينيات، إلى أن ممارسة الجنس بشكل منتظم أدت إلى خفض معدلات الوفيات بنحو 50 في المائة.

وأشارت أبحاث أخرى حول قضايا صحية خطيرة محددة إلى أن ممارسة الحب بشكل منتظم قد تحمي الرجال من الوفاة المبكرة.

توصلت دراسة أمريكية إلى أن الرجال الذين يمارسون الجنس بشكل متكرر أقل عرضة بنسبة 45% للإصابة بأمراض القلب المهددة للحياة مقارنة بالرجال الذين يمارسون الجنس مرة واحدة في الشهر أو أقل.

وربطت الدراسات أيضًا بين القذف المنتظم، من خلال ممارسة الجنس أو الاستمناء، وانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

توصل الخبراء إلى أن الرجال الذين يصلون إلى النشوة الجنسية 21 مرة على الأقل شهرياً هم أقل عرضة للإصابة بهذا المرض بنسبة الثلث مقارنة بالرجال الذين يصلون إلى النشوة الجنسية من أربع إلى سبع مرات شهرياً.

القذف المتكرر يحافظ على صحة البروستات

يعتقد العلماء أن القذف المتكرر قد يسمح للبروستات بالتخلص من المواد المسببة للسرطان أو قد يمنع تطور رواسب الكالسيوم المرتبطة بسرطان البروستات.

وكشفت أبحاث منفصلة أيضًا أن الافتقار إلى ممارسة الجنس قد يكون له ضرر على النساء.

توصل الخبراء إلى أن الإناث في الفئة العمرية بين 20 و59 عاماً اللاتي يمارسن الجنس أقل من مرة واحدة في الأسبوع كن أكثر عرضة للوفاة بنسبة 70% في غضون خمس سنوات.

تتنوع فوائد ممارسة الجنس لكلا الجنسين، بما في ذلك تحسين النوم، وتقوية جهاز المناعة، ومكافحة الاكتئاب والقلق، وتحسين صحة القلب.

ومع ذلك، يحث العديد من الخبراء على توخي الحذر بشأن الربط المباشر بين معدلات الجنس وخطر الوفاة. وحذروا من أنه قد يكون من الممكن أن يكون قلة ممارسة الجنس علامة على أن شخصًا ما مريض بالفعل قبل تشخيصه رسميًا.