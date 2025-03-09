إيلاف من لندن: على الرغم من أن القضيب لا يحتوي على أي عظام، فمن الممكن أن يتعرض للكسر، وفقاً لتقرير طبي عن صحة وأمراض القضيب نشرته صحيفة "دايلي ميل" اللندنية.

إنه أمر نادر، ويميل إلى الحدوث نتيجة لإصابة - والتي قد تشمل السقوط مع وضعية الانتصاب، أو الاستمناء العنيف، أو التبديل فجأة بين الأوضاع الجنسية النشطة، أو الاصطدام العنيف بالحوض أثناء ممارسة الجنس.

كسر القضيب هو حالة طبية طارئة ولكن يمكن إصلاحه جراحيًا، حيث يحتوي عمود القضيب على مناطق إسفنجية تسمى الأجسام الكهفية والجسم الإسفنجي، والتي تمتلئ بالدم أثناء الانتصاب. وتحيط بهذه المناطق أنسجة ليفية سميكة - وتمزقها هو ما يسبب "الكسر".

لن يكون هناك مجال للخطأ في فهم ما يحدث، فكسر القضيب يسبب عمومًا ألمًا فوريًا وشديدًا في كثير من الأحيان وقد تسمع أيضًا صوت فرقعة أو طقطقة، يتبعه تورم وكدمات ودم في البول.

والواقع أن القضيب يصبح منتفخًا ومصابًا بالكدمات إلى الحد الذي يجعل الأطباء يشبهون مظهر القضيب المكسور بالباذنجان ــ وباستخدام الاسم الاميركي للخضار، يطلق عليه "تشوه الباذنجان". الهدف هو الحفاظ على عمل القضيب ومنع حدوث مشاكل التبول والانتصاب وتطور الأنسجة الندبية.

150 حالة سنوياً في بريطانيا

تشير أرقام هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أن نحو 150 رجلاً يخضعون لعملية جراحية كل عام لإصلاح القضيب المكسور. وخلصت دراسة أجريت عام 2015 إلى أن وضعية رعاة البقر ــ حيث تكون المرأة في الأعلى ــ هي الأكثر احتمالاً للتسبب في الإصابة.

ماذا يقول موقع مايو كلينيك عن كسر القضيب؟

نعم. يُطلق على هذا كسر القضيب. هذه ليست إصابة شائعة. لكن الصدمة التي تصيب القضيب المنتصب يمكن أن تسبب ذلك.

يختلف كسر القضيب عن الكسور الأخرى في الجسم. وذلك لأن القضيب ليس به عظام. بدلاً من ذلك، يصبح القضيب صلبًا أثناء الانتصاب عندما تمتلئ أنبوبتان إسفنجيتان على الجانب العلوي من القضيب بالدم.

تسمى هذه الأنابيب الأجسام الكهفية. عندما تمتلئ الأنابيب بالدم، تتمدد بطانتها الخارجية القاسية، والتي تسمى الغلالة البيضاء. إذا انثنى القضيب المنتصب فجأة أو بقوة، يمكن للصدمة أن تمزق الغلالة البيضاء لإحدى الأنبوبتين أو كلتيهما. يمكن أن يتسبب ذلك في كسر القضيب.

في أغلب الأحيان، تحدث الصدمة أثناء ممارسة الجنس. على سبيل المثال، أثناء ممارسة الجنس المهبلي، قد ينزلق القضيب من المهبل ويدفع ضد الحوض. نادرًا ما يحدث كسر القضيب أيضًا بسبب الاستمناء العنيف.

في حالة كسر القضيب، غالبًا ما ينتفخ عمود القضيب ويتغير لونه. يمكن أن يجعل هذا القضيب يبدو إلى حد ما مثل الباذنجان.

يمكن أن تشمل أعراض كسر القضيب:

- ألم فوري في القضيب.

- صوت فرقعة أو تكسير.

- فقدان سريع للانتصاب.

- تورم في عمود القضيب.

- تغير في لون عمود القضيب بسبب النزيف تحت الجلد.

- في بعض الأحيان يتلف الأنبوب الذي يصرف البول من الجسم أيضًا.

يتطلب كسر القضيب رعاية طبية على الفور. غالبًا ما يمكن للأطباء معرفة ما إذا كان القضيب مكسورًا من خلال إجراء فحص. ولكن قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى اختبارات الدم أو البول أو التصوير. في أغلب الأحيان، يكون علاج القضيب المكسور هو الجراحة السريعة لإصلاح الضرر.

بدون علاج، قد يؤدي كسر القضيب إلى انحناء القضيب. أو قد يمنع الشخص من الحصول على الانتصاب أو الحفاظ عليه ثابتًا بما يكفي لممارسة الجنس. وهذا ما يسمى ضعف الانتصاب.

قد تتسبب الصدمة أيضًا في إصابات أخرى للقضيب لا تؤدي إلى كسر حقيقي. على سبيل المثال، قد تصاب الأوردة الكبيرة للقضيب الموجودة داخل الأنسجة الموجودة أسفل الجلد مباشرة. يمكن أن يتسبب هذا في ظهور أعراض تشبه أعراض كسر القضيب، بما في ذلك التورم وتغير اللون.