إيلاف من نيويورك: هل تعاني من انخفاض الرغبة الجنسية؟ هذا النظام الغذائي عزز الرغبة الجنسية لدى الفئران لدرجة أن كبار السن أنجبوا المزيد من الأطفال.

هل يمكن أن يؤدي تخطي وجبة العشاء إلى إعادة حياتك العاطفية إلى مسارها الصحيح؟ توصلت دراسة دولية جديدة إلى أن شكلاً معينًا من الصيام المتقطع عزز الرغبة الجنسية لدى الفئران الذكور، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان يمكن أن يؤدي إلى تأثير مماثل لدى البشر.

والحديث هنا عن الرغبة الجنسية المتراجعة لسبب أو لآخر، وليس عن القدرة الجنسية، وكلاهما له مفهوم مختلف بالطبع.

وفقاً لصحيفة "نيويورك بوست"، قال الدكتور دان إهينغر ، المؤلف الرئيسي للدراسة التي أجراها المركز الألماني للأمراض العصبية التنكسية: "لا يُعتبر نقص الرغبة الجنسية بالضرورة مشكلة، ولكن بعض الناس يعانون منه". وأضاف: "قد يكون الصيام إضافة مفيدة لخيارات العلاج المتاحة".

يعد انخفاض الرغبة الجنسية أكثر شيوعًا مما قد تظن، إذ يؤثر على ما يصل إلى واحد من كل خمسة رجال وعدد أكبر من النساء في مرحلة ما من حياتهم، وفقًا لعيادة كليفلاند .

بالنسبة للبعض، يُصنّف هذا ضمن اضطراب نقص الرغبة الجنسية (HSDD). يعاني المصابون بهذه الحالة من نقصٍ مستمر في الدافع أو الرغبة في ممارسة الجنس دون سببٍ واضح، مما يُسبب لهم ضائقةً نفسيةً كبيرة.

يقول الخبراء إن تشخيص وعلاج اضطراب الرغبة الجنسية (HSDD) أمرٌ صعب، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن السبب العلمي وراء الرغبة الجنسية لا يزال غير مفهوم تمامًا. ومع ذلك، تتوفر أدوية ، ويرى بعض الأشخاص أن العلاج النفسي وتغيير نمط الحياة يمكن أن يُساعد.

كيف عزز الصيام المتقطع مهارات التزاوج لدى الفئران

في الدراسة، شرع الباحثون في استكشاف كيفية تأثير الصيام على نسل الفئران الذكور، لكنهم عثروا على تطور غير متوقع: حيث تتكاثر الفئران الذكور المسنة بمعدل مرتفع بشكل مدهش بعد وضعها على نظام غذائي مقيد لفترة طويلة.

قال إهينغر: "لقد تطلب الأمر بعض البحث والتحري لاكتشاف السبب الحقيقي. في النهاية، أدركنا أن الأمر يتعلق بالسلوك. كان للذكور الصائمة علاقات جنسية أكثر بكثير من الفئران التي كانت تأكل بحرية".

وأشار إهينجر إلى أن هذه الزيادة في سلوك التزاوج عوضت إلى حد كبير القيود الفسيولوجية المرتبطة بالعمر لدى كبار السن الصائمين، مثل انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون وانخفاض جودة الحيوانات المنوية .

في الدراسة، وُضعت فئران ذكور على نظام صيام متقطع ابتداءً من عمر شهرين فقط. لمدة 24 ساعة، كان بإمكانها تناول كل ما تشاء، ولكن خلال الـ 24ساعة التالية، اقتصر طعامها على الماء فقط.

اتبع الذكور هذا النظام الغذائي لمدة 22 شهرًا. وعندما تعرفوا أخيرًا على الإناث، كان من الواضح أنهم مستعدون تمامًا للتزاوج.

أظهرت الفئران التي صامَت لمدة ستة أشهر على الأقل نشاطًا جنسيًا أكبر بكثير من المجموعة الضابطة التي تناولت الطعام بحرية. ومن المثير للاهتمام أن الفئران الأصغر سنًا التي اتبعت نظامًا غذائيًا قائمًا على الصيام لمدة ستة أشهر فقط أظهرت أيضًا زيادة في سلوك التزاوج.

ومع ذلك، فإن المجموعة التي صامت لبضعة أسابيع فقط لم تظهر نفس الارتفاع في الرغبة الجنسية.

قال الدكتور يو تشو ، الأستاذ بجامعة تشينغداو والمشارك في الدراسة: "يستغرق الصيام المتقطع بعض الوقت لزيادة الرغبة الجنسية. وبناءً على تجاربنا، يبدو أن الحد الأدنى للمدة يتراوح بين ستة أسابيع وستة أشهر".

اتصال السيروتونين

يعتقد الباحثون أن ارتفاع الرغبة الجنسية يعود إلى مادة السيروتونين ، وهي ناقل عصبي معروف بتأثيره على السلوك الجنسي.

عند البشر، ترتبط المستويات العالية من السيروتونين عادة بانخفاض الرغبة الجنسية، في حين ترتبط المستويات المنخفضة في كثير من الأحيان بزيادة الرغبة الجنسية.

يعتمد إنتاج السيروتونين إلى حد كبير على التربتوفان ، وهو حمض أميني أساسي لا يستطيع الجسم إنتاجه بمفرده، مما يعني أننا بحاجة إلى الحصول عليه من خلال نظامنا الغذائي.

تعزيز الرغبة الجنسية

ونتيجة لذلك، تسبب نظام الصيام لدى الفئران في نقص في التربتوفان، مما أدى إلى انخفاض مستويات السيروتونين - ومن الناحية النظرية، عزز الرغبة الجنسية لديهم.

وفي ضوء ذلك، أرى أنه من المعقول للغاية أن الرغبة الجنسية لدى البشر يمكن أن تتأثر بالصيام - ربما ليس فقط عند الرجال، بل أيضاً عند النساء، لأن السيروتونين يؤثر على رغبتهن الجنسية أيضاً، كما قال إهنينجر.

ولا يزال الباحثون غير متأكدين مما إذا كان الانخفاض في مستويات السيروتونين مرتبطًا بنظام غذائي محدد اتبعته الفئران أو ما إذا كان سيحدث أيضًا مع أنواع أخرى من الصيام.

وقال إهينجر إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتوضيح ما إذا كان التأثير يمكن أن يحدث مع تقييد السعرات الحرارية العامة، حيث يكون الطعام متاحًا بشكل مستمر ولكن بكميات أصغر.