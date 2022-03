قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: تختلف الأماكن وتتنوع، ويبقى للسياحة رونقها الخاص في قلوب عشاق السفر، فلا تمنعهم قيود كورونا عن حزم حقائب وحجز تذاكرهم، ولا تثنيهم أصوات طبول الحرب تُقرع بالحديد والنار شرقاً في أوروبا وبالأعصاب المشدودة في كل مكان في العالم خوفاً من حرب عالمية ثالثة، عن التخطيط لموسم العطلات الذي يبدأ قريباً. وفي تقرير نشرته مجلة الرفاهية العصرية How To Spend It Arabic ، تختار المحررة المتخصصة بالسفر ماريا شولنبارغر أربع وجهات خلابة لهواة السفر الفاخر والباحثين عن الرفاهية. نقع على أروع هذه الوجهات في فلورنسا الإيطالية، ومنها إلى شواطئ أنغوليا وشعابها المرجانية، ومن هناك إلى فندق Casa Polanco في مكسيكو سيتي، ومن بعده جولة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬غالاباغوس.

فلورنسا الإيطالية

يبدأ التقرير بالحديث عن الشارع المفتوح أمام المشاة وحدهم في فلورنسا، وهو يقع على مسافة خمس دقائق سيراً من مختلف معالم المدينة الإيطالية الشهيرة بمتاحفها وعبق التاريخ المتجول في أنحائها. تقودك الجولة ابتداءً بالمتاحف مروراً بالمطاعم، وانتهاءً بمتجر Ginori 1735 ذي الجمال الأخّاذ، ناهيك عن العلامات التجارية الفاخرة الأخرى كلها. وصار للشارع أيضاً فندقٌ يضجّ بالحركة بحسب التقرير: إنه Il Tornabuoni بالتصميم المتطرف المستوحى من عصر النهضة حيث يسود شيءٌ من البهجة في الأجواء عموماً.

بحثاً‭ ‬عن‭ ‬أنغويلا

يمضي التقرير مصطحباً عشاق السفر إلى شواطئ ومياه وشعاب مرجانية تتفوّق على الأماكن الأخرى كلها على وجه الكرة الأرضية: حيث ما زال جمال الطبيعة على طبيعته تماماً. ومن هناك إلى فندق Casa Polanco، ويصفه التقرير بأنه أشبه بمنزل صديقٍ أنيق في أسلوبٍ يطمح إليه عدد كبير من الفنادق، مع تباينات في التوصيف. يقع هذا الفندق في قصر نيوكولونيالي بمجموع 19 غرفة. تطلّ هذه الغرف كلها على مناظر طبيعية خضراء، مع الحفاظ على الطابع القديم لمدينة مكسيكو سيتي.



جزر‭ ‬غالاباغوس

وماذا في جعبة جزر غالاباغوس، لتقدمه لعشاق السفر؟ إنه Aqua Mare، وهو بحسب التقرير يخت خاص، طوله 50 متراً، مؤلّف من سبع حجرات تملكه شركة Aqua Expeditions التي تنظّم جولات في نهر الأمازون في البيرو، ونهر ميكونغ و"مثلث المرجان" في إندونيسيا.