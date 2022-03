قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

إيلاف من بيروت: فيما يقترب الصيف رويداً رويداً، تتفتح الشهية إلى السفر، ومعها تزهر الرغبة في استكشاف أماكن جديدة وقصية، لا سيما بعد أن تراجعت العديد من الدول عن الشروط الحمائية القاسية التي كانت تفرض للحد من جائحة كورونا، مما يوسع دائرة الأماكن التي يمكن للمرء أن يقصدها هذا الصيف. ويورد تقرير نشرته مجلة الرفاهية العصرية How To Spend It Arabic حديثاً بضعة خيارات لسفر استثنائي هذه السنة، توشيه ألوان راجستان وزخارف بالي وغرائب القطب الشمالي وسحر نيويورك. فلتحزم حقائبك وتستعد، لأن الصيف بات على الأبواب.

بالي: جزيرة الآلهة

يقول التقرير إن إندونيسيا تعود هذه السنة لتصبح إحدى أبرز الوجهات السياحية عالمياً، ودرة تاجها في هذه المجال بالي، التي تنفي كاتبة التقرير ماريا شولنبارغر أن تكون قد فقدت برقها كمكان يستحق الزيارة. ويحث التقرر عشاق استكشاف "جزيرة الآلهة" على أن يقصدوا منطقة تابانان، المدرجة على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، وتقع في غرب بالي. في ذاك المكان بالتحديد، والبعيد عن اكتظاظ الناس وازدحام السيارات، يقع منتجع فاخر حديث هو منتجع Nirjhara الذي فتح أبوابه بهدوء في وقت سابق من العام الجاري، وتنصح شولنبارغر بأن يكون محطتك للإقامة في زيارتك المقبلة إلى هذه الجزيرة الاستثنائية.

بُنيَت أجنحة المنتجع وفيلاته المؤلفة من غرفة نوم واحدة أو اثنتَين من حجر وخيزران، وزُوِّدت بأبواب زجاجية طويلة وبأحواض سباحة خاصة، وهي تطل على باحات واسعة تنكشف على سلسلة لا تنتهي من بساتين النخيل. أفضل ما في المنتجع، بحسب التقرير، بعده عن الصخب، ووقوعه في قلب الطبيعة، بالرعم من أنه محاط بالعديد من الحانات والمطاعم والنوادي الشاطئية.

كوستاريكا: المدى اللازوردي

يختار التقرير الذي نشرته مجلة الرفاهية العصرية How To Spend It Arabic كوستاريكا محطته التالية لأفضل وجهات السفر هذا الصيف، مقدماً دعوة مفتوحة للاستمتاع بأفضل ما يقدمه هذا البلد: الرمال المنبسطة والشواطئ الذهبية ومتعة ركوب الأمواج في المدى اللازودي اللامتنامي. أما أفضل الأمكنة لإقامة مثالية في كوستاريكا فتقدمها منطقة غواناكاست في شمال البلاد. هناك، تستعد المنطقة لاستقبلا فندق Nihi Santo Tomás الذي يشيد في موقع ينبسط على مساحة ألف هكتار تقريباً، غير بعيد من فندق Witch’s Rock الذائع الصيت، ويعد واحدٌاً من أشهر مراكز ركوب الأمواج في كوستاريكا. سيضم الفندق Nihi Santo Tomás عند افتتاحه 35 جناحاً و13 فيلا من تصميم كارلوس موتا.

النرويج: سفاري الجليد

للباحثين عن وجهة مميزة بالقرب من القطب الشمالي، يقدم التقرير دعوة مفتوحة للتوجّه إلى أقصى شمال النرويج، حيث جرى حديثاً إطلاق أنشطة "سفاري" انطلاقاً من البر للسباحة مع حيتان الأوركا والحيتان الحدباء، تقدمها شركة Natural World Safaris الرائدة في عالم المغامرات. يُقيم الضيوف، طوال ثمانية أيام، في جزيرة سكيرفويا ويشاركون في رحلات يومية تنظّم على متن مركب خاص إلى حيث تقتات الحيتان من أسراب ضخمة من سمك الرنكة.

الهند: السفاري مع الفهود

يقول التقرير إن الفضل في ارتباط اسم الهند في الأذهان بمبدأ "الحفاظ على الموارد الطبيعية" إنما يعود إلى جَيسَل وأنجلي سينغ، مالكَي مجموعة Suján النخبوية لمغامرات السفاري، والتي افتتحت في سبعينيات القرن العشرين متنزّه Ranthambore الذي يشتهر اليوم برحلات السفاري مع النمور. وكان العام الماضي حافلاً بالانشغالات بالنسبة إلى جَيسَل وأنجلي سينغ، حيث انتهيا من ترميم مخيّم Sher Bagh في الشهر الماضي، فباتت الخيم أوسع مساحةً، وأضيف إليها مكان لتناول الطعام بجانب المسبح. وفي مخيّم Jawai لرحلات السفاري مع الفهود،سوف تطلق أنجلي سينغ قريباً مشروع Healing with Horses الشامل للعلاج بالفروسية الذي استغرق تطويره عامين كاملين.

وينقل التقرير قراء مجلة الرفاهية العصرية How To Spend It Arabic إلى نيويورك، حيث حصل مبنى بارز على حياة جديدة بفضل المطوّر العقاري ألكس أوهبشالوم، الذي تُقدّم علامته الفندقية الناشئة Flâneur مساحات فريدة من نوعها، وتفاعلات حميمة، وتصميماً أنيقاً. The Fifth الذي افتح أبوابه في رأس السنة الجديدة هو فندقه الأول، وقد وضع مارتن برودنيسكي بصمته على الغرف والأجنحة، وعددها 153، ويقوم موظفو الاستقبال والعناية بالنزلاء بتقديم تجارب حصرية ومميزة لضيوف الفندق.