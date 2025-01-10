إيلاف من بيروت: هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، الرئيس اللبناني، جوزاف عون بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وفق بيان للبيت الأبيض.

وأكد الرئيسان خلال اتصال الهاتفي على أهمية تنفيذ وقف الأعمال العدائية الذي أعلن عنه في 26 نوفمبر 2024، والعمل على تعافي لبنان وإعادة إعماره.

وجدد بايدن التزام الولايات المتحدة بدعم القوات الأمنية اللبنانية ومساندة جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وأشار إلى أهمية التعاون مع المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان الحقيقيين لتحقيق أمن وسيادة وازدهار البلاد.

وأكد بايدن ثقته الكاملة في قدرة الرئيس عون على قيادة لبنان خلال هذه المرحلة التي تحمل تحديات وفرصا كبيرة للشعب اللبناني.

وانتخب البرلمان اللبناني، الخميس، قائد الجيش جوزاف عون رئيسا للجمهورية، بعد فوزه بتأييد 99 نائبا من إجمالي عدد النواب البالغ 128 الذين شاركوا في العملية الانتخابية. واقترع تسعة نواب بأوراق بيضاء و13 آخرون لصالح "السيادة والدستور".

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022، فشل البرلمان اللبناني خلال 12 جلسة في انتخاب رئيس، في ظل تمسّك حزب الله، أبرز قوة سياسية وعسكرية آنذاك، بمحاولة فرض مرشّحه سليمان فرنجية.

