انتشرت النيران بُسرعة مرعبة، بينما كان سكان حي باسيفيك باليساديس غرب لوس أنجليس يشاهدون الدخان يتصاعد من التلال المقابلة لمنازلهم في صباح يوم 7 يناير/كانون الثاني، مع وصول مساحة الحريق إلى حوالي 10 أفدنة. وفي غضون 25 دقيقة فقط، اتسع نطاق الحريق ليغطي مساحة تزيد عن 200 فدّان .

وعلى مدار الساعات التي تلت الحريق، انتشرت النيران لتشمل المنازل والمسارح والمطاعم والمتاجر والمدارس. وبحلول صباح التاسع من يناير/كانون الثاني، غطّى حريق باليساديس مساحة 17,234 فداناً، كما اندلعت حرائق أخرى في مختلف أنحاء منطقة لوس أنجليس، لتصبح واحدة من أسوأ الحرائق في تاريخ المدينة، وفقاً لخبير الأرصاد الجوية الرئيسي في أكيو ويذر، جوناثان بورتر.

وقُدرت بشكلٍ أولي تكلفة أضرار الحريق بين 52 و57 مليار دولار.

فلماذا كانت الحرائق شديدة للغاية، ولماذا اتسع نطاقها بهذه السرعة؟ إليكم خمسة أسباب.

التزايد السريع للمواد القابلة للاشتعال

يقول روري هادن، الباحث في علم الحرائق بجامعة إدنبرة: "غالباً ما يُعتبر المطر أمراً سلبياً بالنسبة للحرائق، فإذا انهمر المطر أثناء الحريق، فتأثيره سيكون سيئاً"، لكن هطول الأمطار الذي يسبق الحريق يمكن أن يؤدي إلى نمو كثيف للنباتات، مما يُشكل وقوداً محتملاً.

ويضيف: "حين يأتي فصل من الطقس الجاف، فإنَّ تلك النباتات تجف بسرعة كبيرة، وتكون بكميات أكبر، مما يؤدي إلى تراكم مزيد من المواد القابلة للاشتعال".

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وتشير عالمة الحرائق ماريا لوسيا فيريرا باربوسا، من مركز البيئة والهيدرولوجيا بالمملكة المتحدة، في بيان إلى أن فترة الطقس الرطب في عام 2024، التي تلتها فترة جفاف، أوجدت "ظروفاً مثالية لانتشار حرائق الغابات".

ويُطلق على هذا الانتقال من الطقس الرطب جداً إلى الجاف جداً مصطلح "تقلبات المناخ المائي". وأظهرت دراسة حديثة أن خطر هذه التقلبات الهيدرومناخية قد ارتفع عالمياً بنسبة تتراوح بين 31 في المئة و66 في المئة منذ منتصف القرن العشرين.

رياح سانتا آنا

كما تأججت شدة الحرائق بسبب عاصفة رياح قوية دفعت النيران التي بدأت في سفوح الجبال إلى الغرب من لوس أنجليس، وانتشرت بشكل أكبر بسبب النباتات الجافة لتبتلع حي باسيفيك باليساديس بالقرب من سانتا مونيكا.

غالباً ما تكون الرياح نفسها ساخنة وجافة، لذا يمكنها إخراج الرطوبة من النباتات وجعلها جافةً أكثر.

يقول هادن: "في كل حرائق الغابات، هناك ثلاثة أشياء؛ مصدر اشتعال، والجسم القابل للاشتعال، وبعض الأكسجين من الهواء. لكن الشيء الذي جعل هذه الحرائق كبيرة للغاية هو سرعة الرياح القادمة من وسط صحراء كاليفورنيا".

وتُعرف هذه الرياح باسم رياح سانتا آنا، أو رياح فون، ويمكن أن تتسبب في اندلاع حرائق الغابات بشكل غير منتظم.

ويقول هادن: "هذه الرياح جافة للغاية، وهي تتحرك بسرعة كبيرة للغاية، لذا بمجرد اندلاع حريق، يكون من السهل للغاية أن يتزايد الحريق وينتشر بسرعة كبيرة، لقد شهدنا رياحاً تجاوزت سرعتها 100 ميل في الساعة".

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ويضيف: "إن هذه السرعات العالية للريح ستؤجج النيران وتدفع تلك الحرائق من أي مكان بدأت فيه بسرعة كبيرة عبر التضاريس الطبيعية".

وفي بعض الحالات، قد تكون هذه العواصف الهوائية سبباً في اندلاع الحرائق نفسها، حيث تتسبب في سقوط كابلات الطاقة التي بدورها تتسبب في اشتعال النباتات القريبة.

شظايا النار

هذه الرياح لا تكتفي بتأجيج النيران ودفعها عبر البيئة الطبيعية، بل تحمل معها أيضاً الجمر، المعروف باسم الشظايا النارية، هو السبب الرئيسي لتأثر المباني أثناء حرائق الغابات، وفقاً لما قاله هادن.

ويضيف: "العوائق مثل الطرق أو المباني تقف في وجه النيران، لكن لا شيء يوقف هذه الشظايا النارية، فهي تتحرك".

ويمكن للرياح أن ترفع الجمر من النباتات المحترقة وتحمله إلى الأمام، وقد تنتقل هذه الشظايا بضعة أمتار فقط أمام الحريق، مما يشعل مواد جديدة، أو تقفز مسافات تصل إلى عدة كيلومترات، مسببةً اندلاع حرائق جديدة على بُعد معين.

ويتابع : "هناك تقارير عن شظايا قطعت عشرات الكيلومترات، ثم سقطت في شقوق حول المنازل أو ربما على نباتات زينة، وبدأت بإشعال النيران في المنازل".

وإذا أشعلت شظية واحدة منزلاً، فمن الممكن أن تتمكن خدمات الإطفاء من إخمادها، لكن بحسب هادن فإن المشكلة تكمن في أن "عشرات المنازل غالباً ما تشتعل في الوقت نفسه بسبب هذه الشظايا النارية، ثم يبدأ كل منزل في انتاج المزيد من تلك الشظايا. هكذا يحدث تأثير الدومينو، حيث تحمل الرياح هذه الشظايا وتنشرها".

وبالإضافة إلى التسبب في أضرار بالممتلكات، فإن الشظايا تُشكل خطراً كبيراُ على الأشخاص الذين يتواجدون في طريقها كذلك.

وقال أليك جيليس لشبكة سي بي إس نيوز، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة، والذي اشتعلت النيران في منزل صديقته: "كان الأمر أشبه بدوامة من الجمر، لم يكن هناك أكسجين، بالكاد تمكنت من الوصول إلى سيارتي".

Getty Images يمكن أن تؤدي التضاريس الجبلية في منطقة لوس أنجليس إلى زيادة شدة الحرائق

التلال والوديان

تضاريس المنطقة الجبلية تزيد من خطر حرائق الغابات، إذ يقول هادن إن "الحرائق تنتشر بسرعة كبيرة عند صعودها إلى الأعلى، والعناصر الجغرافية مثل الأخاديد والشعاب يمكن أن تجعل الحريق شديدا للغاية بحيث يكون من الصعب – وربما المستحيل – على أي شخص أن يواجهه".

هذه التضاريس لا تزيد فقط من خطر انتشار الحرائق، بل تجعل الإجلاء أكثر صعوبة، ففي منطقة باليسيدز، تشكل الطرق الضيقة على التلال تحدياً إضافياً للأشخاص الذين يحاولون المغادرة، وفقاً لما قاله مايك بونين، عضو مجلس مدينة لوس أنجليس السابق، لصحيفة نيويورك تايمز.

تغير المناخ

Getty Images يُعتقد أن هطول الأمطار الغزيرة في عام 2024 المرتبط بظاهرة النينيو ساهم في شدة الحرائق

وعلى الرغم من أنه من المبكر تحديد ما إذا كان لتغير المناخ دور في هذه الحرائق أو مدى تأثيره، إلا أن حرائق الغابات على مستوى العالم ارتبطت بتغير المناخ، فعدد الأيام التي يؤثر فيها الطقس على احتمالية اندلاع الحرائق في تزايد، كما أن تغير المناخ يجعل هذه الظروف أكثر شدة، وفقاً لما أورده مات ماكغراث لبي بي سي نيوز.

يقول هادن إن الخطر ليس ببساطة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في العالم، بل يتعلق بتنوع الظواهر التي نشهدها، مضيفا: "الأمر لا يقتصر على الطقس الحار فحسب، بل يقترن بظروف الرياح الأكثر شدّةً، والأمطار التي تتيح للنباتات النمو".

ويتابع حديثه بالإشارة إلى "أننا نواجه تغييرات هائلة ليست فقط في كون الطقس أكثر حرارة وجفافاً، بل أيضاً أكثر رطوبة ورياحاً، وكل العوامل الأخرى المرتبطة بالمناخ، وهذه العوامل هي ما ستحدد مستوى الخطر في المستقبل".