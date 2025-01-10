إيلاف من لندن: كشف تقرير إعلامي عن أن الحكومة البريطانية تراقب منشورات الملياردير الأميركي إيلون ماسك وآخرين على منصة X على اعتبار أنها تشكل خطرًا أمنيًا محتملًا.

ويجري الرصد من قبل فريق في مجموعة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية البريطانية، وهي المسؤولة عن الحد من مخاطر الأمن القومي، ووفقًا لموقع حكومي على الإنترنت، "تركز على أعلى مخاطر الضرر للوطن".

كما إنهم ينظرون إلى مدى وصول المنشورات ومن يتفاعل معها.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية : "بينما لا يمكننا التعليق على المسائل التشغيلية، فإننا نستخدم بشكل روتيني مراقبة مفتوحة المصدر لنكون على علم بما يتم مشاركته ومناقشته عبر الإنترنت".

وقال مصدر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن ذلك يتم للتأكد من أنهم على رأس أي تحديات يفرضها "الجهات الفاعلة غير الحكومية".

مهاجمة وزيرة الحماية

وعُلم أن منشورات ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كشفت عنها صحيفة (ديلي ميرور) اللندنية لأول مرة، قد بدأت بعد أن أدلى بتعليقات هاجم فيها وزيرة الحماية جيس فيليبس على خلفية عمليات التحرش الجنسية ضد فتيات بريطانيات ودعا إلى اقالة الوزيرة ومحاكمتها وسجنها.

وقال ملياردير التكنولوجيا الأميركي، الذي أعاد تسمية تويتر إكس عندما اشترى الشركة، إن فيليبس "مدافعة عن الاغتصاب والإبادة الجماعية" وقال إنها يجب أن تُسجن.

وقالت الوزيرة العمالية فيليبس، التي أدارت ملجأ للعنف المنزلي قبل أن تصبح عضوًا في البرلمان وحملت لفترة طويلة لمعالجة العنف ضد المرأة، لـ(بي بي سي) إن التهديدات لها زادت نتيجة لهذا المنشور.

وأكدت بي بي سي أن المسؤولين في وزارة الداخلية يراقبون منشورات ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو مستشار للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إلى جانب حسابات أخرى لديها أيضًا أعداد كبيرة من المتابعين.

موقف ستارمر

وعلى مدار الأسبوع الماضي، هاجم ماسك حكومة المملكة المتحدة لرفضها تحقيقًا جديدًا في عصابات الاستمالة، مع إصرار رئيس الوزراء على أن الضحايا بحاجة إلى "التحرك" وليس المزيد من التحقيقات.

وأفاد التحقيق المستقل في الاعتداء الجنسي على الأطفال، الذي استمر سبع سنوات وقدم 20 توصية، في عام 2022 في ظل حكومة المحافظين ولكن لم يتم تنفيذ أي من التوصيات حتى الآن.

ويوم الاثنين الماضي، حددت وزيرة الداخلية البريطانية إيفات كوبر الإجراءات التي ستتخذها بشأن ثلاث توصيات.

انتقد رئيس الوزراء السير كير ستارمر ما وصفه بـ "الأكاذيب والمعلومات المضللة" حول تحقيقات الاعتداء الجنسي على الأطفال التاريخية.

كما دافع بقوة عن سجله كمدير للادعاء العام بشأن عمله في معالجة إساءة معاملة الأطفال والاستغلال الجنسي، والذي تضمن تقديم أول محاكمة لعصابة "استمالة آسيوية" في روشدايل ومقاضاة أكبر عدد من قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال على الإطلاق.

قال النائب البرلماني عن حزب الإصلاح في المملكة المتحدة روبرت لو، الذي أشاد به ماسك: "لقد سألت وزارة الداخلية عن عدد منشورات ماسك التي تم التحقيق فيها، ولأي سبب، ومن قبل عدد من الضباط وبأي تكلفة على دافعي الضرائب.

وأضاف روبرت لو: "سيتجسسون على نشاط ماسك عبر الإنترنت، ولكن لن يتم التحقيق في آلاف المغتصبين الأجانب. إنه أمر مثير للشفقة".