استغنت شركة ميتا عن استخدام مدققي الحقائق المستقلين على منصتيها فيسبوك وإنستغرام، واستبدلت ذلك بخاصية "الملاحظات المجتمعية" على غرار منصة إكس، التي تترك التعليق على دقة المنشورات للمستخدمين.

وفي مقطع فيديو نُشر إلى جانب منشور يوم الثلاثاء، قال الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، إن المشرفين (مدققي الحقائق) من الجهات الخارجية "متحيزون سياسيا للغاية" وأن "الوقت قد حان للعودة إلى جذورنا حول حرية التعبير".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يسعى فيه زوكربيرغ وغيره من المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا إلى تحسين العلاقات مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قبل توليه منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكتب جويل كابلان، الجمهوري البارز الذي حل محل السير نيك كليغ كرئيس للشؤون العالمية في شركة ميتا، أن خطوة اعتماد الشركة للمشرفين المستقلين كانت بـ"حسن نية" ولكنه أدى في كثير من الأحيان إلى الرقابة.

وكان ترامب وحلفاؤه الجمهوريون قد انتقدوا شركة ميتا بسبب سياستها في التدقيق على الحقائق، ووصفوها بالرقابة على الأصوات اليمينية.

وبعد الإعلان عن التغييرات، قال ترامب في مؤتمر صحفي إنه معجب بقرار زوكربيرغ وإن ميتا "قطعت شوطا طويلا في هذا المجال".

وتفاعل الناشطون المناهضون لخطاب الكراهية عبر الإنترنت بفزع هذا التغيير - وأشاروا إلى أنه كان مدفوعا بالرغبة بالوقوف على الجانب الأيمن من ترامب.

وقالت آفا لي، من غلوبال ويتنس Global Witness، وهي مجموعة تصف نفسها بأنها تسعى إلى محاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى، "إن إعلان زوكربيرغ ماهو إلا محاولة صارخة للتقرب من إدارة ترامب القادمة - مع عواقب ضارة".

وأضافت "إن الادعاء بالاستغناء عن "الرقابة" ما هو إلا خطوة سياسية لتجنب تحمل المسؤولية عن الكراهية والتضليل الذي تشجعه المنصات وتسهله".

محاكاة منصة إكس

ويحيل برنامج تدقيق الحقائق الحالي لشركة ميتا، والذي بدأ العمل به في عام 2016، المنشورات التي تبدو كاذبة أو مضللة إلى منظمات مستقلة لتقييم مصداقيتها.

ويمكن أن تحتوي المنشورات التي خضعت للتدقيق ووضع عليها علامة أنها غير دقيقة على علامات مرفقة بها تقدم للمشاهدين مزيداً من المعلومات، ويمكن نقلها إلى أسفل في موجزات المستخدمين.

ومع التغيير الجديد سيتم استبدال ذلك الآن "في الولايات المتحدة أولا" بملاحظات المجتمع.

تقول شركة ميتا إنه "ليس لديها خطط فورية" للتخلص من مدققي الحقائق التابعين لجهات خارجية في المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وقد نُسخ نظام ملاحظات المجتمع الجديد الذي ستستخمه شركة ميتا من منصة إكس، التي استقدمت النظام بعد أن اشتراها إيلون ماسك وأعاد تسميتها من تويتر إلى إكس.

وتتم خاصية تدقيق الحقائق عبر أشخاص من وجهات نظر مختلفة يتفقون على ملاحظات تضيف سياقا أو توضيحات للمنشورات المثيرة للجدل.

وقال ماسك عن تبني شركة ميتا للآلية المماثلة "هذا رائع".

ومع ذلك، وصفت مؤسسة مولي روس في المملكة المتحدة الإعلان بأنه "مصدر قلق كبير فيما يخص السلامة عبر الإنترنت".

وقال رئيس المؤسسة، إيان راسل، "نحن نوضح بشكل عاجل نطاق هذه التدابير، بما في ذلك ما إذا كان هذا سينطبق على الانتحار وإيذاء النفس والمحتوى الاكتئابي".

وأضاف "قد تكون لهذه التحركات عواقب وخيمة على العديد من الأطفال والشباب".

لكن شركة ميتا قالت لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إنها ستعتبر المحتوى الذي يخالف قواعد الانتحار وإيذاء النفس انتهاكا "شديد الخطورة"، وبالتالي يخضع لأنظمة تعديل آلية.

وقالت منظمة فول فاكت المتخصصة في التدقيق في الحقائق - التي تشارك في برنامج فيسبوك للتحقق من المنشورات في أوروبا - إنها "تدحض مزاعم التحيز" الموجهة ضد مهنتها.

وصف الرئيس التنفيذي للمنظمة، كريس موريس، التغيير بأنه "مخيب للآمال وخطوة إلى الوراء تخاطر بتأثير مخيف في جميع أنحاء العالم".

"سجن فيسبوك"

إلى جانب المشرفين على المحتوى، يصف مدققو الحقائق أنفسهم أحيانا بأنهم خدمات الطوارئ على الإنترنت.

لكن رؤساء شركة ميتا خلصوا إلى أنهم كانوا يتدخلون كثيرا.

وكتب جويل كابلان يوم الثلاثاء: "تُفرض رقابة على الكثير من المحتوى غير الضار، ويجد الكثير من الناس أنفسهم محتجزين ظلما في "سجن فيسبوك"، وغالبا ما نكون بطيئين للغاية في الاستجابة عندما يفعلون ذلك".

لكن يبدو أن شركة ميتا تعترف بوجود بعض المخاطر – فقد قال زوكربيرغ في مقطع الفيديو الخاص به إن التغييرات تعني "مقايضة".

وأضاف "هذا يعني أننا سنلتقط عددا أقل من الأشياء السيئة، ولكننا سنعمل أيضا على تقليل عدد منشورات وحسابات الأشخاص الأبرياء التي نحذفها عن طريق الخطأ".

ويتعارض هذا النهج أيضا مع التنظيم الأخير في كل من المملكة المتحدة وأوروبا، حيث تُجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على تحمل المزيد من المسؤولية عن المحتوى الذي تحمله أو مواجهة عقوبات شديدة.

لذا ربما ليس من المستغرب أن يكون تحرك ميتا بعيدا عن هذا الخط من الإشراف مقتصرا على الولايات المتحدة، في الوقت الحالي على الأقل.

"تحول جذري"

قالت مدونة ميتا إن التغييرات ستؤدي أيضا إلى "التراجع عن الزحف الوظيفي" للقواعد والسياسات.

وأضافت "ليس من الصواب أن تُقال الأشياء على شاشة التلفزيون أو في قاعة الكونغرس، ولكن ليس على منصاتنا".

ويأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه شركات التكنولوجيا ومديروها التنفيذيون لتنصيب ترامب في 20 يناير/ كانون الثاني.

وهنأ العديد من الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات ترامب علنا على عودته إلى منصبه، بينما سافر آخرون إلى منتجع ترامب في فلوريدا مار لاغو للقاء الرئيس القادم، بما في ذلك زوكربيرغ في نوفمبر/ تشرين الثاني. كما تبرعت ميتا بمليون دولار لصندوق تنصيب ترامب.

وقال زوكربيرغ في مقطع فيديو يوم الثلاثاء "تبدو الانتخابات الأخيرة أيضا وكأنها نقطة تحول ثقافية نحو إعطاء الأولوية لحرية التعبير مرة أخرى".

وأبلغت ميتا فريق ترامب بتغيير السياسة قبل الإعلان، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وفُسر استبدال كابلان للسير نيك - نائب رئيس الوزراء الديمقراطي الليبرالي السابق - كرئيس للشؤون العالمية للشركة أيضا على أنه إشارة إلى تحول نهج الشركة في الاعتدال وأولوياتها السياسية المتغيرة.

كما أعلنت الشركة يوم الإثنين أن دانا وايت، حليف ترامب المقرب ورئيس بطولة القتال القصوى Ultimate Fighting Championship، سينضم إلى مجلس إدارتها.

وقالت كيت كلونيك، الأستاذة المساعدة في القانون بكلية الحقوق بجامعة سانت جون، إن التغييرات تعكس اتجاها "بدا حتميًا على مدى السنوات القليلة الماضية، وخاصة منذ استحواذ ماسك على شركة إكس".

وقالت لبي بي سي نيوز: "أصبحت الحوكمة الخاصة للخطاب على هذه المنصات بشكل متزايد نقطة سياسية".

وأضافت أنه في حين واجهت الشركات في السابق ضغوطا لبناء آليات الثقة والسلامة للتعامل مع قضايا مثل التحرش وخطاب الكراهية والتضليل، فإن "العودة الجذرية في الاتجاه المعاكس" جارية الآن.