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لبنان... وكأن هذا البلد لا يكفيه ما فيه من رئيس جمهورية نائم ومن صهر يسيطر على مقاليد قصر بعبدا الى امين عام حزب ايراني يسيطر على مقدرات هذا البلد بالإضافة الى مجموعة حرامية ونصابين على رأس احزاب فاسدة تشكل منظومة فساد اولت البلد الى أسفل بئر لا قاع له من النفاق والنهب والاختلاس. كأن هذا لا يكفي شعب لبنان الباقي تحت الضغط وفجأة تقرر تركيا طرد حماس وعناصرها وقادتها الى لبنان، اسماعيل هنية رئيس مكتب حماس السياسي يزور رئيس جمهورية لبنان الغافي ويتفق معه بواسطة الصهر بعد التنسيق مع الامين العام لحزب إيران، استقبال حماس في بيروت لمدة سنة ريثما يتم ترتيب الامور في غزة وعودتهم اليها بحسب هنية. في الماضي استقرت منظمة التحرير في لبنان مؤقتا بعد ايلول الاسود في الاردن وكان ما كان، فهل تعود الكرة مرة اخرى في عهد الجنرال الذي حارب المنظمة وسوريا في ذلك الوقت؟

إيران والاتفاق... في حين اعلنت ايران ان الاتفاق النووي الجديد اصبح جاهزا وان الولايات المتحدة وافقت على رفع كل العقوبات التي فرضتها ادارة دونالد ترمب, الرئيس الاميركي بايدن يقول لرئيس اسرائيل رؤوبين ريفلين الذي زار البيت الابيض مؤخرا, ان لا اتفاق حتى الان وان ايران لن تحظى باي تسهيلات وتعهد بايدن لريفلين ان ايران لن تمتلك سلاحا نوويا في فترة رئاسته, ومن معلومات مصادر الجيش الاسرائيلي ان الولايات المتحدة تشترط على ايران الانسحاب من سوريا ومن لبنان, الغاء الضغط عن العراق ووقف مشروع الصواريخ الباليستية واخراج اليورانيوم المخصب لأكثر من عشرين بالمائة فورا الى روسيا هذا بالإضافة الى وقف روسيا تزويد ايران باليورانيوم لمفاعل بوشهر المدني.

إيران لا تزال بعيدة عن امتلاك السلاح النووي وهي ايضا بعيدة عن الغاء العقوبات والتوقعات ان لا اتفاق قبل نهاية هذا العام لان الولايات المتحدة عادت للتنسيق مع اسرائيل لضرب مصالح إيران في سوريا والعراق وايضا اعادة التنسيق لعرقلة المشروع النووي العسكري الايراني بحسب ما يقول قادة العسكر من الجانبين. ننتظر ونرى!

القدس... اسرائيل عادت الى سياستها في مدينة القدس الشرقية وعادت لتهدم في حي سلوان وبانتظار قرار المحكمة بشأن حي الشيخ جراح بل وعادت زيارات الاسرائيليين الى الحرم القدسي تحت اطار الوضع القائم وعضو الكنيست المتطرف اليميني ايتمار بن غفير زار الحرم برفقة عديد من رجال الامن والشرطة والامور مرت دون احداث تذكر ودون رشقه بالحجارة او اطلاق الشعارات او حتى الشتائم، فهل اصبح بن غفير مرغوبا فيه في الحرم, وهل هدم البيوت في سلوان امرا عاديا لدى من كان يهدد بضرب تل ابيب والقدس إذا تمادت اسرائيل في تصرفاتها وغطرستها الاحتلالية, يبدو ان يحيى السنوار وقيادة حماس غزة في ازمة كبيرة اذ ان اموال مصر لم تصل حتى الان واموال قطر لم تغادر الدوحة واموال الكويت في بنوكها ووضاع غزة المعيشية من سيء الى اسوأ ومن هلل للنصر الالهي على الاحتلال الغاشم وضرب تل ابيب بات يسأل ماذا جنينا من ذلك النصر الكبير واسرائيل تفعل ما تريد في القدس وفي الضفة الغربية وفي قطاع غزة!

ليبيا... الحراك السياسي في ليبيا على أشده والولايات المتحدة تضغط لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها شهر ديسمبر من العام الجاري الا ان اقطاب السياسة والعسكر في ليبيا يرون غير ذلك وان الانتخابات لن تجري قبل منتصف العام المقبل 2022 وان ثعالب الصحراء الليبية في السياسة يعرفون كما يبدو شعابها أكثر من غيرهم، فلا الاتحاد الاوربي قادر على ترحيل مرتزقة اردوغان من ليبيا ولا الولايات المتحدة تستطيع اخراج الدب الروسي ومقاتليه من ارض النفط والغاز.

ليبيا تراوح مكانها بين فصائل مدعومة من الاخوان وقطر وتركيا وفصائل اخرى تابعة للغرب وفصائل محلية تسعى للعودة الى استلام مقاليد الحكم وسط تنافس بين نجل القذافي سيف الاسلام الذي يختبئ في موسكو على ذمة بعض المصادر وبين خليفة حفتر ونجله صدام من جهة اخرى بدعم من دول غربية وشرق اوسطية. اسم اللعبة في ليبيا، نفط وغاز واعادة اعمار واموال لا تعد ولا تحصى.

دوائر ونقاط... كن مثل الارض لا تدور حول نفسها فحسب بل تدور حول الشمس، في كون لا نهائي تدور فيه الكواكب والشموس بدقة متناهية لتشكل لوحات من الجمال والروعة.