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"انقلاب" تونس

رئيس الدولة التونسي قيس سعيد حل البرلمان والحكومة وعاد الجيش التونسي ليتسلم زمام امور تونس وسط ارتياح شعبي ودولي وعربي.

بلد ما اطلق عليه "الربيع العربي" يستفيق ولو متأخرا، من وصاية الاخوان ويحاول نفض غبار الغنوشي وشركاه والتسلط التركي والقطري على هذا البلد العزيز.

شعب تونس الطيب يستحق الافضل، يستحق حكما عادلا وحكومة تخدمه ولا تنهب خيراته ورئيسا يمثله ويعبر عن الامه وآماله وتطلعاته.

تونس الخضراء والتي منها بدأت سيطرة الاخوان، بها تنتهي هذه اللعبة، الامل كل الامل ان تنهض تونس من كبوتها وتعود الى مسار الاصلاح ومكافحة الفساد والنهوض بالاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب، فالشعوب لا تنهض الا بسواعد ابناءها وحكمة قادتها قبل دعم الاخوة من الخارج.

الاسلام السياسي

لطالما "اتحفنا" باراك اوباما ومساعديه بمصطلح الاسلام السياسي، وكان القصد حرف النظر في الدول العربية عن المصطلح الحقيقي الذي يقصده وهو الاخوان المسلمين وبرامجهم التوسعية للسيطرة على مقدرات الشعوب في الدول العربية وصنع الدولة الاسلامية بقيادة اردوغان والقرضاوي ويوسف الندى وانور ابراهيم وغيرهم من قادة الاخوان المنتشرين في العالم.

اوباما وهيلاري كلينتون دعموا اخوان مصر في استلام الحكم وتحالفوا مع تركيا اردوغان وسهلوا اعمال قطر لزرع الفتنة والشقاق في الدول العربية، ففي حين استفاقت مصر سريعا بقيادة الجيش وغرقت ليبيا واشتعلت بحرب قبائل وعصابات واستلم الغنوشي تونس بهدوء وتمخطر اردوغان وصالت قطر وجالت في سوريا والسودان وغزة.

لكن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن، فالاخوان مؤخرا في انتكاسة كبيرة بفضل حكمة الدول الخليجية المعتدلة والشعوب الطيبة ولم يعد للاخوان معاقل حكم سوى في تركيا وليبيا وفي كنيست اسرائيل.

غزة

عملية سيف القدس كما تسميها حماس ارعبت كيان الدولة العبرية وهزت عرش اسرائيل وبدأت نهاية هذه الدولة التي هزمت جيوش العرب مجتمعة سابقا، هذا ما تسوقه حماس عند مؤيديها في غزة ولدى انصار الممانعة والمقاطعة.

النتيجة بعد عملية سيف القدس واطلاق الصواريخ على القدس وتل ابيب ومناطق اخرى هي استمرار الازدهار في اقتصاد اسرائيل، وارتفاع في معدل الناتج العام واستقرار مؤشر الاعتماد العالمي للدولة "المهزومة" ومن ثم تشكيل حكومة بمشاركة الحركة الاسلامية في الداخل الاسرائيلي وانتعاش السوق في مجالات كثيرة.

اما في المقلب الاخر ، لدى المنتصر، فلا كهرباء والماء شحيح والجميع هناك بانتظار دولارات قطر من جهة ومساعدات المنظمات الدولية عن طريق مصر.