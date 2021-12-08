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يظن البسطاء أن السعادة ثروات و ملذات وإمكانات، ويظلون مؤمنين بهذا الظن، حتى إذا حازوا ما يش تهون خفتَ وميض سعادتهم، ثم أعاد وا صياغة مفاهيمهم من جديد.



‏حتى تحيا سعادة أكيدة، عليك أولا أن تعلم أن العافية سعادة، وا لاكتفاء سعادة، والأمان سعادة، ووجود قلوب تحبك سعادات وأيّ سع ادات.

وإياك إياك أن يدفعك شعور الاعت ياد إلى فقدان إحساس السعادة با لنعم التي تظنها من بَدَهِيّات الحياة، وتذكر كيف انحرم كثيرون مما أنت فيه متمنين لوبعضه، وتأمل كيف يتمنى المريض نفحة عافي ة، وكيف يتمنى الخائف جرعة أمان ، وكيف يتمنى النائي هَبّة وصل.

لا يدفعك البحث عن المفقود إلى إهمال الموجود؛ ففي الموجود برك ات تَجذِب بركات، فاشكر الله عل يها، وامنح الآخرين منها، وتمنه ا لغيرك، ثم افتح أبوابك للمزيد من السعد والمجد، فإن لك ربًّا يُعطي ويُدهِش، ويُحسِن لمن يُ حسِن.